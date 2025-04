Arnaque aux faux maraîchers : la gendarmerie du Rhône met en garde contre cette escroquerie bien rodée

Il pensait encourager l’agriculture locale. Quelques fruits, quelques légumes, vendus à prix doux par un "producteur du coin". Mais à la livraison, la note est lourde : bien plus de produits que prévu, et une facture qui explose. Dans le Rhône comme ailleurs, l’arnaque aux faux maraîchers s’installe.

La gendarmerie du Rhône alerte ce lundi sur cette escroquerie en pleine recrudescence. Selon l’association UFC-Que Choisir, ce sont près d’une vingtaine de signalements par mois qui sont enregistrés en France ces dernières semaines.

Le scénario est bien huilé. Les escrocs se présentent comme de petits producteurs ou des maraîchers locaux. Ils vantent les circuits courts, jouent sur la corde sensible du soutien aux agriculteurs, et proposent des paniers de fruits et légumes à prix attractifs.

Mais une fois la transaction entamée, la méthode change : les victimes – souvent âgées ou isolées – reçoivent des quantités bien supérieures à celles commandées, et doivent régler sur-le-champ des sommes pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros.

"Les produits sont parfois vendus jusqu’à dix fois plus cher qu’en supermarché," prévient la gendarmerie. Et la provenance ? Souvent bien éloignée du prétendu terroir local.

Des recommandations claires

Pour éviter de tomber dans le piège, les forces de l’ordre rappellent quelques règles de prudence. Ces derniers préconisent de ne pas se précipiter lors d’un achat à domicile, de vérifier l’identité du vendeur en ligne, de comparer les prix et refuser toute pression.

Les autorités rappellent également que, dans le cadre d’un démarchage à domicile, le vendeur est tenu de proposer un devis, et la livraison ne peut avoir lieu qu’après un délai légal de 7 jours, sauf exception.

Autre point de vigilance : il n’existe pas de droit de rétractation pour les produits frais, ce qui rend les recours très difficiles après coup.

En cas d’arnaque, il est recommandé de porter plainte et de signaler l’incident sur la plateforme officielle signal.conso.gouv.fr.