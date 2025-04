Escroquerie à 6 millions d’euros à Lyon : trois hommes mis en examen, de l’or et des montres de luxe saisis

C’est le butin saisi par les enquêteurs de la police nationale à l’issue d’une vaste enquête sur une société lyonnaise soupçonnée d’escroquerie financière. Trois hommes, âgés de 22, 39 et 54 ans, ont été interpellés le 26 mars 2025 et mis en examen deux jours plus tard pour escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers.

L’enquête avait été ouverte en novembre 2024 après un signalement visant une société lyonnaise. Les investigations ont révélé un système bien rodé. La structure proposait à ses clients des services d’investissement, sans disposer des agréments nécessaires auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour inspirer confiance, les gérants auraient utilisé de "faux partenariats avec des banques et des prestataires spécialisés en actifs numériques."

Entre 2022 et 2025, "près de 6 millions d’euros ont été versés par des clients" sur les comptes de cette société. Selon la police, seule une "faible proportion des fonds a été effectivement investie." Le reste aurait servi à financer le train de vie des gérants.

Deux des suspects identifiés

En septembre 2024, la société change de nom, mais pas de méthode. Deux des suspects identifiés, âgés de 22 et 54 ans, continuent de diriger l’activité. Un troisième homme, âgé de 39 ans, est recruté en tant que directeur technique. L’escroquerie se poursuit sous surveillance étroite des services de police.

Le 26 mars, après plusieurs mois de travail sous commission rogatoire, les trois hommes sont interpellés. Les perquisitions permettent une saisie impressionnante. Les enquêteurs découvrent quatre lingots d’or et quatre-vingts pièces d’or, pour une valeur estimée à 600 000 euros, ainsi que trente-et-une montres de luxe évaluées à 304 293 euros.

Deux voitures sportives de prestige, respectivement estimées à 133 000 et 102 000 euros, sont également saisies, tout comme 33 000 euros en cryptomonnaies. Enfin, les comptes bancaires liés à l’affaire permettent de récupérer 257 265 euros. L’ensemble des avoirs criminels saisis dans cette procédure est valorisé à environ 2,1 millions d’euros.

Présentés à un juge d’instruction le 28 mars 2025, "les trois hommes ont été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée." Deux d’entre eux sont également poursuivis pour "blanchiment aggravé et exercice illégal d’activités réglementées."

L’un des suspects a été placé en "détention provisoire", tandis que les deux autres ont été laissés libres sous "contrôle judiciaire."