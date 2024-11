Près de Lyon : le dirigeant de CDS Design placé en détention provisoire pour escroquerie  

Après plusieurs mois d’enquête, la gendarmerie d’Anse et la brigade de recherche de Villefranche-sur-Saône ont interpellé ce lundi 4 novembre, le responsable de la société CDS Design. Accusé d’abus de confiance et d’escroquerie, le dirigeant a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Depuis avril 2024, les enquêteurs de la brigade d’Anse, appuyés par leurs collègues de Villefranche-sur-Saône, ont identifié le responsable d’une vaste fraude. Une escroquerie, qui a causé un préjudice estimé à 290 000 euros et qui compte 87 victimes recensées à ce jour.

Le mode opératoire était méthodique : il proposait la vente de menuiseries en demandant un acompte au moment de la commande. Cependant, les produits n’étaient jamais livrés, ou l’étaient partiellement et souvent non conformes. Face à ces abus, un collectif de victimes avait attiré l’attention médiatique en participant à l’émission "Ça peut vous arriver" de Julien Courbet sur M6.

Désormais en détention provisoire, le mis en cause devra s’expliquer devant la justice, tandis que les investigations se poursuivent sous commission rogatoire. La gendarmerie d’Anse invite toute personne s’estimant lésée par cette entreprise à se manifester pour étayer l’affaire.