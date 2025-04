Lyon : la Marche pour la Vie sera contrée par le Collectif droits des femmes 69 ce dimanche

Ce dimanche 6 avril aura lieu l’édition 2025 de la Marche pour la Vie de Lyon. Cette manifestation a pour objectif de réclamer la fin du droit à l’avortement et d’empêcher le droit à l’euthanasie. Celle-ci aura lieu l’après-midi à partir de 15h, place Louis Pradel (Lyon 1er).

En réponse à cette marche, le Collectif droits des femmes 69 a appelé les Lyonnais, par le biais d’un communiqué, à descendre dans la rue pour l’IVG et contre l’extrême droite. L’association souhaite "affirmer et rappeler que les femmes et les minorités de genre disposent librement de leurs corps et selon leurs choix".

Par la même occasion, la manifestation aura pour objectif de lutter contre l’extrême-droite."Les actions des anti-choix, ces personnes qui se prétendent “pro-vie” sont des actions d’extrême droite. Celle d’aujourd’hui, doit être fermement condamnée, et leur propagande sexiste et transphobe, misogyne doit être contrée. Leurs mensonges éhontés sur l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doivent être affichés comme tels, et combattus", peut-on lire dans ce même communiqué.

La mobilisation pour le droit à l’avortement se déroulera à partir de 15h ce dimanche, place Guichard (Lyon 3e).