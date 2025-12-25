Laurent Solly, de Meta à LVMH ?

"Après plus de 12 ans au sein de Meta, le temps est venu de débuter une nouvelle aventure professionnelle", a déclaré Laurent Solly. Le natif de Villefranche-sur-Saône, vice-président Europe de la multinationale de Mark Zuckerberg, quitte Facebook et Instagram.

Dans un message publié sur LinkedIn, Laurent Solly s'est dit "empli d’une très grande gratitude et émotion pour tous (ses) amis et collègues".

"Cette aventure à Meta m’a apporté d’immenses satisfactions professionnelles, fait découvrir la Silicon Valley, son énergie et son ambition sans limites, m'a fait appréhender de nouveaux marchés et de nouvelles cultures, appris le business international, fait comprendre l’intensité et la vitesse des transformations technologiques en cours, réaliser l’impact des bouleversements, des opportunités et des challenges que nous vivons. Ce furent des années riches d’apprentissage, d’audace et de réussites collectives", développe-t-il.

Ancien chef de cabinet de Nicolas Sarkozy à Beauvau, l'énarque caladois avait ensuite occupé plusieurs postes à responsabilités chez TF1, et notamment directeur général de TF1 Digital.

Recruté par Facebook France en 2013, Laurent Solly devrait rester dans le monde des médias. Selon Challenges, il pourrait succéder à Pierre Louette comme PDG du Groupe Les Echos-Le Parisien de LVMH.

Des rumeurs que l'intéressé n'a pas commenté, si ce n'est par ce message nébuleux : "Une nouvelle histoire va s'ouvrir pour moi désormais, elle sera enthousiasmante !"