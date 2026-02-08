Enlèvement, violences et cryptomonnaies : un coup de filet près de Lyon après 48 heures de traque

Mise à jour à 15h50 : Un sixième suspect a été interpellé ce dimanche, également à Saint-Priest.

Article initial : Quarante-huit heures après avoir retrouvé la magistrate grenobloise et sa mère, enlevées dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Martin-le-Vinoux, les enquêteurs lyonnais ont procédé à un coup de filet ce week-end. Au total, cinq personnes, soupçonnées d'être les auteurs de cet enlèvement pour demander une rançon en cryptomonnaies, ont été interpellées, dont deux à Saint-Priest.

Se sentant recherchés, les malfaiteurs présumés ont tenté de fuir. Du moins, une partie d'entre eux. Ce samedi soir, les forces de l'ordre ont intercepté deux personnes dans les environs de Chambéry en Savoie, en partance pour l'Espagne via un bus. Et rapidement, le reste de la bande est tombé, avec l'interpellation de trois autres individus, dont deux à Saint-Priest dans l'agglomération lyonnaise ce dimanche matin.

Le quintet, dont les membres sont âgés de 18 à 20 ans, ont été placés en garde à vue à Lyon. Parmi eux, quatre hommes et une femme.

Tous sont soupçonnés d'avoir pris part à l'enlèvement dans la nuit de mercredi à jeudi d'une femme et de sa mère à son domicile de Saint-Martin-le-Vinoux. Le mari, associé dans une start-up lié à la cryptomonnaie à Lyon et absent cette nuit-là, avait ensuite reçu une demande de rançon. Finalement, la femme et sa mère, retenues dans un box de garage à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, étaient parvenues à se défaire de leurs liens vendredi et a attiré l'attention d'un voisin en tambourinant contre la porte.

Victimes de violences, menacées de mutilation, elles avaient ensuite été hospitalisées.

Selon Le Parisien, les suspects auraient été recrutés via les réseaux sociaux par un commanditaire et seraient novices dans ce genre de méfaits.