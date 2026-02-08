Fin de la Rue Bugeaud à Lyon ? Après avoir porté plainte contre Grégory Doucet, l'Union Algérienne exige la débaptisation, même si Jean-Michel Aulas est élu maire

La question du nom de la rue Bugeaud, dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon, revient sur le devant de la scène.

Dans un communiqué diffusé ce week-end, l’Union Algérienne s’est félicitée de l’avis favorable rendu par le Comité Histoire et Mémoires dans la Ville (CHMV), une instance chargée d’éclairer la municipalité écologiste sur les questions mémorielles. Et qui a demandé la débaptisation de la rue Bugeaud, du nom de Thomas Robert Bugeaud, gouverneur de l'Algérie au XIXe siècle, où il avait maté dans le sang la révolte d'Abdelkader et s'est fait connaître pour ses "enfumades" de grottes où se réfugiaient les combattants arabes.

Selon l’Union Algérienne, cet avis reconnaît le "caractère fondé, sérieux et légitime" de la mobilisation engagée de longue date pour demander le retrait du nom du maréchal Bugeaud de l’espace public lyonnais.

L’association précise que le colonialisme, "quelle qu’en soit la forme ou le lieu", relève d’un crime contre l’humanité. Elle avait d'ailleurs porté plainte contre Grégory Doucet pour apologie de crimes contre l'humanité face à son refus initial de débaptiser la rue du 6e arrondissement.

L’organisation insiste également sur la place occupée par les Lyonnais franco-algériens dans la vie locale. Et contribueraient pleinement, selon elle, au rayonnement de la ville. À ce titre, l’Union Algérienne juge légitime que l’espace public reflète cette réalité et s’inscrive dans des valeurs de "dignité et de fraternité".

Pour remplacer le nom de la rue Bugeaud, l’association avance plusieurs pistes, citant des personnalités qu’elle estime plus en adéquation avec l’histoire et les valeurs humanistes de Lyon. Parmi les noms évoqués figurent le général Jacques Paris de Bollardière, connu pour son opposition à la torture durant la guerre d’Algérie, le maire d’Évian Camille Blanc, ou encore Abdelhamid Kermali et Hocine Aït Ahmed, figures du combat politique algérien.

L’Union Algérienne souligne enfin la portée juridique de l’avis rendu par le CHMV, qu’elle estime contraignant pour la Ville de Lyon, indépendamment de l’issue des prochaines élections municipales. Concrètement, la justice pourrait être saisie si Jean-Michel Aulas, ou même Grégory Doucet en cas de réélection, ne débaptisait pas la rue Bugeaud.