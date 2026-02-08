Fin de la Rue Bugeaud à Lyon ? Après avoir porté plainte contre Grégory Doucet, l'Union Algérienne exige la débaptisation, même si Jean-Michel Aulas est élu maire

La question du nom de la rue Bugeaud, dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon, revient sur le devant de la scène.
Dans un communiqué diffusé ce week-end, l’Union Algérienne s’est félicitée de l’avis favorable rendu par le Comité Histoire et Mémoires dans la Ville (CHMV), une instance chargée d’éclairer la municipalité écologiste sur les questions mémorielles. Et qui a demandé la débaptisation de la rue Bugeaud, du nom de Thomas Robert Bugeaud, gouverneur de l'Algérie au XIXe siècle, où il avait maté dans le sang la révolte d'Abdelkader et s'est fait connaître pour ses "enfumades" de grottes où se réfugiaient les combattants arabes.
Selon l’Union Algérienne, cet avis reconnaît le "caractère fondé, sérieux et légitime" de la mobilisation engagée de longue date pour demander le retrait du nom du maréchal Bugeaud de l’espace public lyonnais.
L’association précise que le colonialisme, "quelle qu’en soit la forme ou le lieu", relève d’un crime contre l’humanité. Elle avait d'ailleurs porté plainte contre Grégory Doucet pour apologie de crimes contre l'humanité face à son refus initial de débaptiser la rue du 6e arrondissement.
L’organisation insiste également sur la place occupée par les Lyonnais franco-algériens dans la vie locale. Et contribueraient pleinement, selon elle, au rayonnement de la ville. À ce titre, l’Union Algérienne juge légitime que l’espace public reflète cette réalité et s’inscrive dans des valeurs de "dignité et de fraternité".
Pour remplacer le nom de la rue Bugeaud, l’association avance plusieurs pistes, citant des personnalités qu’elle estime plus en adéquation avec l’histoire et les valeurs humanistes de Lyon. Parmi les noms évoqués figurent le général Jacques Paris de Bollardière, connu pour son opposition à la torture durant la guerre d’Algérie, le maire d’Évian Camille Blanc, ou encore Abdelhamid Kermali et Hocine Aït Ahmed, figures du combat politique algérien.
L’Union Algérienne souligne enfin la portée juridique de l’avis rendu par le CHMV, qu’elle estime contraignant pour la Ville de Lyon, indépendamment de l’issue des prochaines élections municipales. Concrètement, la justice pourrait être saisie si Jean-Michel Aulas, ou même Grégory Doucet en cas de réélection, ne débaptisait pas la rue Bugeaud.
Racisme décomplexe je suis d origine algérienne la rue me pose aucun problème les généralités absurdesSignaler Répondre
Du racisme anti français tout simplementSignaler Répondre
Merci beaucoup aux écolos et à ces associations.Signaler Répondre
Exigeons alors, par souci d équité, une rue Kabylie libre, Memoire des rapatriés, Hommage aux victimes attentats FNL.,., près du consulat français en Algerie....Signaler Répondre
Pourquoi les autres communautés en France, ayant vécus le colonialisme et les guerres ont tourné la page de ces périodes, sans oublier certes, mais n en font pas une rente mémorielle revendicative permanente, vivent et prospèrent en france : Viet nam par exemple ?
Et les lycées jean Paul sartre qui défendait la pédophilie, on débaptise ou pas ?Signaler Répondre
très bonne idée nous allons de notre côté exiger la deptatisation des rues d’ Alger portant le nom de tout les bouchers du FLN , y’a du boulot !Signaler Répondre
L union algérienne...qu est ce qu'ils foutent ici ?Signaler Répondre
Il n'y a qu'une seule possibilité acceptable : la rue George Floyd hommage au peuple noir américain martyrisé.Signaler Répondre
Non mais je rêve : cette union algérienne se place au dessus des lois ? Elle exige ???Signaler Répondre
Ils ont bien vécu avec ce nom de rue pendant des dizaines d'années ? Et là ça les gêne ?
A vomir......quel sale état d'esprit.
Si les algériens ne sont pas contents, retournez dans votre pays.. Aime la France où tu l'a quitteSignaler Répondre
Ce ne sont pas des gens qui proposent de débaptiser, ce sont des gens qui exigent : c'est éclairant sur la mentalité de ces gens....Signaler Répondre