Rue Bugeaud à Lyon : une association algérienne porte plainte contre Grégory Doucet pour apologie de crimes de guerre

Alors que la Ville de Lyon a décidé de débaptiser la place de la Duchère au nom de l'Abbé Pierre après les révélations sur ses agressions sexuelles présumées, la rue Bugeaud dans le 6e arrondissement n'est visiblement pas un sujet.

Pourtant, à deux pas du consulat d'Algérie, cette rue est probablement la plus polémique de Lyon. Car Thomas Robert Bugeaud fut gouverneur de l'Algérie au XIXe siècle, où il a maté dans le sang la révolte d'Abdelkader et s'est fait connaître pour ses "enfumades" de grottes où se réfugiaient les combattants arabes. Symbole du colonialisme brutal de la France de l'autre côté de la Méditerranée, il est très peu célébré dans l'Hexagone et quelques villes seulement ont donné son nom à des rues.

C'est face à ce constat que l'Union Algérienne, association de la diaspora du pays maghrébin en France, annonce ce vendredi un dépôt de plainte contre Grégory Doucet et la Ville de Lyon pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

"Malgré des demandes répétées de plusieurs associations, malgré des pétitions et de nombreuses sollicitations, le Maire de Lyon refuse toujours de débaptiser la rue Bugeaud, parallèle au consulat d’Algérie située à Lyon 6ème arrondissement. Le maire Grégory Doucet et ses équipes ont refusé toutes nos demandes de conciliation. En conséquence, notre association n’a d’autres choix que de saisir la justice", indique l'Union Algérienne dans un communiqué.

"La jurisprudence est claire : présenter des criminels sous un jour favorable revient à faire l’apologie de leurs crimes. La très nombreuse communauté franco-algérienne de la région lyonnaise mérite dignité et respect et nous sommes résolument engagés à faire valoir leur droit par tous les moyens nécessaires", poursuit-elle, prévenant que la plainte contre Grégory Doucet sera retirée s'il fait débaptiser la rue Bugeaud.

Et de conclure par une proposition : que la rue Bugeaud devienne demain la rue Camille Blanc, maire d'Evian-les-Bains, assassiné en 1961 par l'OAS alors qu'il militait pour la paix en Algérie.