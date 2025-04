9h (de garde à vue) chrono : le maire de Lyon Grégory Doucet en sursis

Il n'est ressorti que neuf heures plus tard, peu avant 19h, pour affronter les nombreux journalistes qui avaient passé l'après-midi à l'attendre.

Par une porte dérobée, à la sortie des véhicules, le maire écologiste de Lyon est arrivé d'un pas léger avec son avocat Me Didier Seban, spécialiste du droit public.

"Comme nous l'avions présenté à la Chambre régionale des comptes, nous défendons que ces emplois sont bien des agents administratifs. Parce qu'ils travaillent au service de la collectivité, des Lyonnais. Ce sont de vrais emplois, avec de vraies personnes qui bossent quotidiennement", a immédiatement déclaré Grégory Doucet à la presse.

Car cette enquête pour détournement de fonds publics, ouverte par le parquet de Lyon suite à un signalement de la Chambre régionale des comptes (CRC), concerne 24 chargés de mission de la Ville de Lyon, soupçonnés d'être non pas des agents administratifs mais bien des collaborateurs politiques. Certains auraient ainsi suivi des élus dans des déplacements pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux.

La masse salariale concernée par ces "chargés de mission" était d’environ 1,4 million d'euros en 2022 selon la CRC.

Le rapport des juges financiers dit notamment : "Les entretiens d’évaluation de 2021, effectués en mars 2022, attribuent à certains chargés de mission des missions d’appui à l’action politique de l’élu comme par exemple l’'anticipation des risques sociaux/politiques', ou encore (quatre entretiens sur douze en possession de la chambre), la 'gestion du fonctionnement quotidien du cabinet de l’élu'".

"Ces 24 personnes sont des agents de la collectivité, qui travaillent pour la collectivité, qui rendent un service public, qui sont à l'interface de l'engagement des élus et du travail des différents services, a balayé le maire de Lyon. Ils sont notamment en charge du suivi des politiques publiques. C'est essentiel, parce que pour que nous, élus, puissions être redevables à l'égard de la population sur les différents chantiers engagés, il faut faire un suivi. Ce travail de redevabilité, c'est du travail ! C'est tous les jours des agents qui compilent et collectent des informations, qui en font des rapports. La redevabilité, c'est un service public !"

Le rapport montre pourtant qu'au moins 5 de ces chargés de mission ont occupé, avant ou après, des fonctions de collaborateur politique, de membre de cabinet voire même d'élu. D'où les soupçons de postes éminemment politiques, et non simplement administratifs comme le martèle Grégory Doucet.

"Mon rôle c'est aussi de contribuer à la justice"

"J'ai donné des éléments d'explication sur ce que nous considérons être la nature de ces emplois", a indiqué Grégory Doucet, qui a rappelé que les faits faisant l'objet d'une investigation courent sur la période "2018-2024". D'où les gardes à vue également de l'ancien maire Georges Képénékian et de l'ex-directrice de cabinet de feu Gérard Collomb, Arabelle Chambre-Foa.

Grégory Doucet est apparu avec le sourire, répétant des arguments qu'il avait dû développer déjà toute la journée : "Je me suis mis à la disposition de la justice, c'est normal. L'enquête va suivre son cours et nous verrons bien. Je suis très heureux d'avoir pris le temps et d'avoir été entendu sur une durée si longue. Ça démontre que quand la justice doit être rendue, on prend le temps de regarder les sujets avec rigueur. Je me félicite d'avoir une justice solide dans ce pays. Évidemment, passer toute la journée, c'est un peu épuisant mais je suis très heureux d'avoir contribué à partager ces éclairages avec les enquêteurs. Mon rôle c'est aussi de contribuer à la justice".

"D'ici quelques semaines, j'aurai l'occasion d'aller vers les Lyonnais pour présenter le bilan de cette mandature. Et justement, grâce au travail de suivi des politiques publiques réalisé par ces agents, je serai capable de vous dire quel est le pourcentage de réalisation, quel est le pourcentage de projets engagés, de projets non réalisés à l'issue du mandat", a conclu Grégory Doucet, s'éclipsant ensuite avec deux passantes l'ayant attendu aussi toute l'après-midi pour lui faire part d'un problème "d'ordre privé".

Peut-il rester en poste, à un an des élections municipales ?

Aujourd'hui, rien n'empêche Grégory Doucet de poursuivre sa mission de premier magistrat de Lyon et rester candidat déclaré à sa propre succession pour 2026. Il est ressorti libre de son audition, sans passer devant l'un des trois juges d'instruction saisis de l'affaire par le parquet de Lyon.

Mais ces derniers peuvent tout à fait bouleverser la campagne électorale en décidant, si les éléments en leur possession le permettaient, de mettre Grégory Doucet en examen pour détournement de fonds publics. Et si un procès avait lieu un jour, le prévenu risquerait, comme Marine Le Pen en première instance, jusqu'à 10 ans de prison et un million d'euros d'amende. Sans oublier une éventuelle inéligibilité avec exécution provisoire face au risque de récidive.

L'enquête sera-t-elle bouclée avant le premier tour des municipales 2026 ? Selon nos informations, le fait que Grégory Doucet soit interrogé dans le cadre de cette garde à vue, un an après les spectaculaires perquisitions menées à l'Hôtel de Ville, laisse entendre que le travail des enquêteurs est arrivé à sa fin, et qu'ils souhaitaient confronter le maire écologiste à tous les éléments collectés.