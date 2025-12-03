Lyon : Grégory Doucet est sorti de l'hôpital où il a passé la nuit après son malaise

Le maire écologiste de Lyon avait été victime d'un malaise survenu à l'Hôtel de Ville lors d'une réunion. S'il avait immédiatement repris connaissance et si son état de santé n'inspirait pas de crainte, les médecins auraient demandé à ce qu'il passe la nuit à l'hôpital du 4e arrondissement pour se reposer. Des vérifications médicales ont été réalisées et ne s'opposaient pas à sa sortie ce mercredi.

En campagne pour tenter d'être réélu maire de Lyon en mars prochain, Grégory Doucet n'a pas encore communiqué sur ce malaise, pas plus que les élus écologistes puisqu'aucun n'a pris la parole publiquement à ce sujet.