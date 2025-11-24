Politique

Municipales à Lyon : Grégory Doucet met la pression sur Jean-Michel Aulas et réclame un débat avant les fêtes

Municipales à Lyon : Grégory Doucet met la pression sur Jean-Michel Aulas et réclame un débat avant les fêtes
Municipales à Lyon : Grégory Doucet met la pression sur Jean-Michel Aulas et réclame un débat avant les fêtes - LyonMag

Bousculés par une série de sondages défavorables, les écologistes passent à l’offensive.

Après une troisième enquête d’opinion confirmant un rapport de force très favorable à Jean-Michel Aulas, 47% au premier tour, et 61 % au second face à Grégory Doucet, l'équipe de campagne du maire sortant tente de reprendre la main. Dans un communiqué publié ce lundi 24 novembre, l’équipe de la Gauche et des Écologistes accuse le candidat de Cœur Lyonnais et plusieurs de ses soutiens d’entretenir "un climat de campagne inutilement polémique."

Le texte liste une série d’exemples, citant notamment "l’information infondée selon laquelle La Grande Écoute [...] était payée par la Ville de Lyon", ou encore "l’information infondée selon laquelle les 'apéritifs citoyens' [...] étaient financés par la Ville de Lyon." Sont également visées des rumeurs relayées "au conditionnel" à propos de "la 'disparition' d’une flotte de vélos", démenties selon le communiqué "par le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon."

"Les électeurs et les électrices méritent mieux"

L’équipe de campagne revient aussi sur les tensions autour des sondages : "Lorsque Thomas Dossus, Sénateur du Rhône, a pointé preuve à l’appui le soupçon de financement de deux sondages par la holding Holnest, Jean-Michel Aulas choisit de le mettre en demeure par courrier d’avocats," rappelle le communiqué, ajoutant que "lorsque Rue89 a enquêté sur les liens entre les Aulas et les paradis fiscaux, Jean-Michel Aulas a choisi de poursuivre le média en justice."

Pour Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon et membre de la campagne écologiste, "Les méthodes de campagne de Jean-Michel Aulas, de ses soutiens et de ses équipes ne sont pas à la hauteur de la campagne à laquelle les Lyonnais et Lyonnaises aspirent. Plusieurs médias locaux ont invité les candidats au débat public. Il est regrettable que Jean-Michel Aulas le repousse."

Un message qui intervient alors que le camp Doucet cherche à réduire un écart qui, sondage après sondage, semble se consolider. Le texte insiste : "Les électeurs et les électrices méritent mieux. Ni Grégory Doucet ni sa liste d’union ne craignent le débat public." Le maire sortant "appelle à une campagne digne" et invite Jean-Michel Aulas à un échange "publiquement avant les fêtes de fin d’année."

Une manière, à défaut de renverser la dynamique, d’accentuer la pression sur un adversaire jusqu’ici peu enclin à s’afficher face à lui.

Mais selon BFM Lyon, Jean-Michel Aulas compte décliner l'invitation. "Le temps est aujourd’hui au dialogue et aux échanges avec les Lyonnais, qui connaissent les propositions de Jean-Michel Aulas. Le moment du débat arrivera après le dépôt officiel des listes et avec les candidats qui auront déposé des listes dans les neuf arrondissements", ont indiqué les équipes de l'ancien président de l'OL.

Tags :

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

45 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jay le 24/11/2025 à 22:33
Et.... a écrit le 24/11/2025 à 19h56

Pour aucun programme ? Cà promet.

Parce que cramer le budget de la ville pour faire des pistes cyclables c’est un programme ?
D’ailleurs aujourd’hui qu’il pleuvait bien, on ne les pas vu les bouffons de la ville à vélo, ils étaient au sec dans leur bagnole ?

Signaler Répondre
avatar
Bon le 24/11/2025 à 22:25

On est pas théâtre de guignol !
Qu’il fasse déjà son propre bilan, qui est désastreux .
C’est trop tard il n’a jamais rien compris à cette ville et a méprisé les gens, DEHORS !

Signaler Répondre
avatar
ben déjà le 24/11/2025 à 21:50
Et.... a écrit le 24/11/2025 à 19h56

Pour aucun programme ? Cà promet.

il va falloir gérer l'endettement qui a été multiplié par 4 ; ca ne fait pas vraiment rêver , je vous l’accorde mais il faut en passer par la pour envisager un avenir prospère pour nos enfants et petits enfants

Signaler Répondre
avatar
Inutile de perdre son temps le 24/11/2025 à 21:23

Pour qu’il y ait un débat intéressant, il faudrait que Grégory Doucet soit à la hauteur de JM Aulas…. Hélas, le maire actuel nous a montré toutes se limites…. Aucun intérêt, allez Basta!

Signaler Répondre
avatar
bou le 24/11/2025 à 21:14

le match est plié.Doucet et les verts vont se faire cartonner aux élections, il n'a pas à mettre la pression, ça sert à rien.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 24/11/2025 à 20:49
annette a écrit le 24/11/2025 à 17h54

J. M. Aulas a autre chose à faire que de débattre avec cette personne qui ne fera bientôt plus parti du paysage lyonnais. Croisons les doigts 🤞🤞🤞

Bien vu

Signaler Répondre
avatar
lourd le 24/11/2025 à 20:49
ironie a écrit le 24/11/2025 à 18h55

basta !!!! mais je vais regretter la prestation du concombre magique de lundy grampré

incompréhensible ce tweet...

Signaler Répondre
avatar
Vous n’êtes pas prêts pour le résultat le 24/11/2025 à 20:48
Jean-Luc a écrit le 24/11/2025 à 20h09

Ba oui il a des fake news à poster sur X

Je savoure de vous lire rager.

Signaler Répondre
avatar
Aulas n'a aucun intérêt à accepter le 24/11/2025 à 20:41

Et comme la voix de Doucet porte peu, dans 12h tout le monde aura oublié cette demande et on sera déjà sur une autre polémique provoquée accidentellement par Greg la catastrophe

Signaler Répondre
avatar
Wech bien et toi ? le 24/11/2025 à 20:40
gueux a écrit le 24/11/2025 à 20h12

ça va les gros fachos de lyon mag ?

Les facho, c'est les 75 pourcents de français qui ne votent plus à gauche ?

Signaler Répondre
avatar
gueux le 24/11/2025 à 20:12

ça va les gros fachos de lyon mag ?

Signaler Répondre
avatar
Lolotooooo le 24/11/2025 à 20:11

Il réclame ....

Il va faire une lettre au ministre de l'intérieur, comme à son habitude ?

Signaler Répondre
avatar
Jean-Luc le 24/11/2025 à 20:09
annette a écrit le 24/11/2025 à 17h54

J. M. Aulas a autre chose à faire que de débattre avec cette personne qui ne fera bientôt plus parti du paysage lyonnais. Croisons les doigts 🤞🤞🤞

Ba oui il a des fake news à poster sur X

Signaler Répondre
avatar
Doucet intente des procès baillon contre la presse libre le 24/11/2025 à 20:06

Cet homme qui a massacré notre ville mérite une lourde défaite.

#EnMarsÇaDegage !

Signaler Répondre
avatar
Guignoly le 24/11/2025 à 20:05

Il met la pression à personne doudou sauf peut être aux pneus de son vélo....
Il est has been il a surfé sur la vague écolo en 2020 mais maintenant c'est le ressac.....

Signaler Répondre
avatar
Et.... le 24/11/2025 à 19:56
Claude maurice a écrit le 24/11/2025 à 19h06

l essentiel c est de voter pour virer les pastèques !

Pour aucun programme ? Cà promet.

Signaler Répondre
avatar
Et toujours le 24/11/2025 à 19:54
Ex Précisions a écrit le 24/11/2025 à 19h09

Les pastèques se croient tout permis ce n'est pas nouveau...

Rien à dire à part ta rengaine.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 24/11/2025 à 19:49
mamipouzo a écrit le 24/11/2025 à 19h20

Il "réclame" ce qu'il a toujours refusé aux administrés ? Dites moi que je rêve ! Ce garçon n'a pas toute sa tête.

Cruel mais juste.
La population qui s'est faite imposer des mois de travaux appréciera.

Signaler Répondre
avatar
Et malgré tout le 24/11/2025 à 19:42
Jma a écrit le 24/11/2025 à 18h18

Aulas ne sait pas s'exprimer, d'ailleurs il n'a toujours pas d'idée, sauf "ya dé embouteillage, doucet lé maichan".

Il chie dans son froc. Vivement l'Ehpad...

Doucet finira plus bas qu Aulas.
Cela nous donne une indication sur le sieur Doucet. Encore plus liquide que JM Aulas.
Si l un se chie dessus comme vous dites ou espérez l autre se rapproche du furoncle...

Signaler Répondre
avatar
Jimbo69 le 24/11/2025 à 19:30

Doucet il me fait peur 😱

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 24/11/2025 à 19:20

Il "réclame" ce qu'il a toujours refusé aux administrés ? Dites moi que je rêve ! Ce garçon n'a pas toute sa tête.

Signaler Répondre
avatar
oh là là le 24/11/2025 à 19:13

Dis donc , mais c'est qu'ils se fendent la gueule !

Signaler Répondre
avatar
Ça flippe grave chez les écolos le 24/11/2025 à 19:10

Doucet ne serait-il plus serein ?
Qu’il développe son futur programme, s’il est sûr de lui.
Il est déjà KO, avant même de pouvoir le faire.
Les lyonnais ne l’apprécient pas et ne voteront pas pour lui.

Signaler Répondre
avatar
mdr le 24/11/2025 à 19:09
HUG003 a écrit le 24/11/2025 à 18h31

Les arguments des écolos : foutaises et mépris depuis 5 piges, merci de l'illustrer à votre façon, c'est un électeur qui s'exprime ? Un militant ? Un troll qui fait une imitation de la mentalité de l'écolo de base ?

je pense que c’est une imitation de la mentalité de L ecolo de base !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/11/2025 à 19:09
Doux rêveurs ces écolos a écrit le 24/11/2025 à 19h02

Doucet se croit en mesure d’imposer quelque chose ?
Ses preuves, il les a déjà faites. Son bilan et son rejet en témoignent.

Les pastèques se croient tout permis ce n'est pas nouveau...

Signaler Répondre
avatar
Claude maurice le 24/11/2025 à 19:06

l essentiel c est de voter pour virer les pastèques !

Signaler Répondre
avatar
Doux rêveurs ces écolos le 24/11/2025 à 19:02

Doucet se croit en mesure d’imposer quelque chose ?
Ses preuves, il les a déjà faites. Son bilan et son rejet en témoignent.

Signaler Répondre
avatar
Tinailler le 24/11/2025 à 18:59

ce debat ne sert strictement a rien, on a tous subit et vécut la politique de Doucet..,

Signaler Répondre
avatar
roi lyon le 24/11/2025 à 18:58
annette a écrit le 24/11/2025 à 17h54

J. M. Aulas a autre chose à faire que de débattre avec cette personne qui ne fera bientôt plus parti du paysage lyonnais. Croisons les doigts 🤞🤞🤞

c est pas les doigts !! mais voter

Signaler Répondre
avatar
ironie le 24/11/2025 à 18:55

basta !!!! mais je vais regretter la prestation du concombre magique de lundy grampré

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 24/11/2025 à 18:52
Jma a écrit le 24/11/2025 à 18h18

Aulas ne sait pas s'exprimer, d'ailleurs il n'a toujours pas d'idée, sauf "ya dé embouteillage, doucet lé maichan".

Il chie dans son froc. Vivement l'Ehpad...

La classe a gauche..... Toujours dans la finesse d expression, l argumentaire exemplaire, la justesse du raisonnement......M AULAS n use pas d invectives, et a raison de ne pas vouloir perdre son temps avec des sectaires, il travaille lui..... Et quand au mépris des anciens, je n' ose pas croire que vous traitiez ainsi vos grands-parents..... Il est des civilisations qui honorent et respectent leurs aînés, conscients de la valeur de leur expérience....le temps ne fait rien a l affaire, quand on est bon, on est bon.......Brassens sort de ce corps 🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
leegeer le 24/11/2025 à 18:51

tiens tiens on voit arriver sur le chat de LM de plus en plus de tweets anti Aulas ..certains sont insultants ,diffamatoire limite ..les verts perdraient ils leur sang froid et enverraient des troupes a la bataille .Bon signe

Signaler Répondre
avatar
@Hugo le 24/11/2025 à 18:42
HUG003 a écrit le 24/11/2025 à 18h31

Les arguments des écolos : foutaises et mépris depuis 5 piges, merci de l'illustrer à votre façon, c'est un électeur qui s'exprime ? Un militant ? Un troll qui fait une imitation de la mentalité de l'écolo de base ?

Assurément un chargé de mission fictif de la mairie payé par nos impôts.

Signaler Répondre
avatar
Sarah C. le 24/11/2025 à 18:38
annette a écrit le 24/11/2025 à 17h54

J. M. Aulas a autre chose à faire que de débattre avec cette personne qui ne fera bientôt plus parti du paysage lyonnais. Croisons les doigts 🤞🤞🤞

Ne vendez pas la peau du bobo vert avant de l'avoir tué.
En 2020 Collomb était donné largement devant dans les intentions de votes. Il a finalement fini 4e.
Et plus récent, les sondages annonçaient 2 circonscriptions sur les 4 pour la droite aux dernières législatives. La gauche les a toutes remportées dont une au premier tour.
Les bobos fans de Doucet sont discrets et plus nombreux qu'on ne le croit !

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 24/11/2025 à 18:31
Jma a écrit le 24/11/2025 à 18h18

Aulas ne sait pas s'exprimer, d'ailleurs il n'a toujours pas d'idée, sauf "ya dé embouteillage, doucet lé maichan".

Il chie dans son froc. Vivement l'Ehpad...

Les arguments des écolos : foutaises et mépris depuis 5 piges, merci de l'illustrer à votre façon, c'est un électeur qui s'exprime ? Un militant ? Un troll qui fait une imitation de la mentalité de l'écolo de base ?

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 24/11/2025 à 18:28

Par climat inutilement polémique, il parle de parler systématiquement de trumpisme pour Aulas de la part des élus et militants EELV?

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 24/11/2025 à 18:24
Bye bye Doucet a écrit le 24/11/2025 à 18h01

Même son communiqué pue le défaitisme. Personne ne croit plus à sa victoire à gauche, et même pas lui.

Doucet, c'est un aller simple pour Paris dès le lendemain de sa déculottée !

Pas vraiment dégourdi....vu la directrice de campagne qu'il a choisi!

Signaler Répondre
avatar
Jma le 24/11/2025 à 18:18

Aulas ne sait pas s'exprimer, d'ailleurs il n'a toujours pas d'idée, sauf "ya dé embouteillage, doucet lé maichan".

Il chie dans son froc. Vivement l'Ehpad...

Signaler Répondre
avatar
lololololo696969 le 24/11/2025 à 18:17

Dehors Le Parisien! Adieu et reste loin de Lyon

Signaler Répondre
avatar
Débats stériles le 24/11/2025 à 18:08

Un militant écolo qui demande un débat, alors que depuis plus de 5 ans ce militant est incapable de prendre en compte les doléances des lyonnais qui ne font pas partie de sa base militante et électorale, avec son dogmatisme ce sont que des débats stériles depuis 2020.

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 24/11/2025 à 18:05

Place à ceux qui financent notre dépense publique et notre modèle social.
Les politiciens n’ont jamais payé leur part.

Signaler Répondre
avatar
Bye bye Doucet le 24/11/2025 à 18:01

Même son communiqué pue le défaitisme. Personne ne croit plus à sa victoire à gauche, et même pas lui.

Doucet, c'est un aller simple pour Paris dès le lendemain de sa déculottée !

Signaler Répondre
avatar
Attention le 24/11/2025 à 18:01

C'est fébrile chez les écolos
Personne n'en veut plus de ce petit mec
Tu ne représente que 5%...au niveau national. Et LFI va te rendre la vie impossible...

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 24/11/2025 à 17:59
annette a écrit le 24/11/2025 à 17h54

J. M. Aulas a autre chose à faire que de débattre avec cette personne qui ne fera bientôt plus parti du paysage lyonnais. Croisons les doigts 🤞🤞🤞

Tout à fait Doucet est foutu ! Aulas sera Élu

Signaler Répondre
avatar
annette le 24/11/2025 à 17:54

J. M. Aulas a autre chose à faire que de débattre avec cette personne qui ne fera bientôt plus parti du paysage lyonnais. Croisons les doigts 🤞🤞🤞

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.