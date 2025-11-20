Municipales à Lyon : la victoire facile de Jean-Michel Aulas confirmée par un nouveau sondage

Au premier tour, Jean-Michel Aulas resterait proche d'une victoire éclatante, son score de 47% déjà annoncé par Verian puis par OpinionWay dans LyonMag est ici confirmé.
Derrière, Grégory Doucet arrive à 27% d'intentions de vote, soit 3 points de plus qu'il y a un mois. Ce qui est peu pour un maire sortant enfin parti en campagne avec l'union de la gauche.
Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) n'a pas su capitaliser sur son meeting et ses sorties médiatiques, elle culmine à 9% d'intentions de vote. Et pour cause, le sondage a été réalisé avant...
Aux fraises dans notre sondage, l'ancien maire Georges Képénékian retrouve des couleurs avec un score à 7%, devançant le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais (6%). Enfin, Nathalie Perrin-Gilbert (4%) ferme la marche.
Le sondage Ifop-Fiducial teste également le second tour. S'il avait lieu ce dimanche, Jean-Michel Aulas l'emporterait largement avec 61% des voix, devant Grégory Doucet (39%), testé sans le ralliement probable de la France insoumise.
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 809 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de Lyon, et âgées de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par arrondissement. Les entretiens ont été réalisés par téléphone du 29 octobre au 5 novembre 2025.
Perrin-Gilbert a du partir de l'exécutif aux ordres de Doucet, ce militant écolo se préoccupe bien plus d'imposer les dogmes de son parti que des intérêts de Lyon et cette manière de faire qui fait passer Lyon pour un laboratoire pour imposer idéologie et dogmes : cela révulse les lyonnais passionnés par Lyon, qu'ils soient de gauche ou de droite.Signaler Répondre
"Les Français ne se soucient guère que du football et de la santé de Johnny Halliday. Pathologie nouvelle qui s’appelle le syndrome du larbin. Un larbin prend systématiquement la défense des classes les plus favorisées, au détriment de celles dont il est issu." On parle aussi d'asservissement volontaire!Signaler Répondre
La gauche va gagner Lyon avec Aulas qui est loin d'être à droite, au mieux il est situé au centre (gauche) meme ligne que Collomb.Signaler Répondre
Ca me fait bien rire d'ailleurs de voir tout ces gens tres à droite qui pensent qu'ils vont élire une imitation de Zemmour.
En fantasmant qu'Aulas allais éradiquer l'immigration, l'insécurité et le narcotrafic, franchement renseigner vous un peu sur le personnage et vous constaterez que son grand ami de jeunesse qui l'a inspirer s'appelle Daniel Cohn Bendit..
Si la gauche veut gagner Lyon en 2026 il faut qu'elle se débarrasse de Doucet, ce type est un épouvantail à électeurs!Signaler Répondre
Même les gens de gauche le rejettent!
Pour calmer les esprits des politologues de tout bords. il faudra, qu'' Aulas, en cas de victoire (programmée...), gère aussi les "ses" Brutus. En a-t-il conscience ?. . A 76 ans, c'est fatiguant.Signaler Répondre
Attention vous allez faire bugger le cerveau des extrêmes droite pro Aulas (très nombreux sur ce site)...Signaler Répondre
et Wauquiez c'est un peu l'extrême droit avec qui il c'est déjà alliez sans compté les repas fastueux a 1100 £ par tête payé par la région et la ligne Clermont/Paris moyenne 4 personnes par vol l'équipage est plus nombreux sans compté les épreuves sportives ou on le voit au départ et a l'arrivé mais personne ne la vu sur le parcourt ....il était pourtant vêtu de rougeSignaler Répondre
Moins visible peut etre, mais j'en ai croiser beaucoup des courageux à velo ce matin..Signaler Répondre
Vos propos ne servent pas à grand chose je trouve et pour les automobilistes en premier, car moins il y'aura de velos et plus les embouteillages seront nombreux.
Vous devriez encourager la pratique pour servir la cause de ceux qui râlent coincés au feux rouges, c'est mon avis.
Comme de nombreux lyonnais que je connais de la gauche progressiste non sectaire je ne peux pas voter Doucet en 2026, je ne suis pas étonné du rejet que provoque et incite Doucet.Signaler Répondre
Encore merci pour cette analyse réaliste et partagéeSignaler Répondre
Pertinent commentaire.Signaler Répondre
A force d'avoir des politiciens médiocres sans envergure ni convictions, on se retrouve avec des non choix et la perspective d'avoir des affairistes aux manettes.
Rien d'enthousiasmant dans ce futur qui nous est proposé. Et déprime totale de ne pouvoir avoir de vrais hommes politiques dignes de ce nom.
Ne nous laissons pas perturber par des sondages. Pour amplifier la victoire de JMA, la participation doit être la plus forte possible! JMA est le vote de compromis des lyonnais qui ne peuvent plus supporter les outrances de l’extrême gauche. Il serait merveilleux que JMA soit élu au 1er tour pour montrer à ces élus hors sol mangeurs de quinoa et adepte des composts leur défaite cinglante. Les lyonnais feront le choix qui s’impose en mars 2026 pour retrouver cette fierté d’être lyonnais, la fierté de retrouver nos traditions lyonnais si ancrées dans notre ville et auxquelles le maire actuel élu par erreur a tout fait pour les détruire. Lyon n’a pas vocation à être une ville monde comme le souhaitaient cette brochette d’extrême gauche mais une ville ancrée dans son territoire avec son histoire et ses traditions. Il faut être lyonnais de cœur ou vrai lyonnais pour diriger cette ville, la comprendre et la faire vivre. Une ville ne se dirige pas comme une ONG. Les lyonnais n’attendent pas une enieme piste cyclable comme le prétend mr bagnon mais ils aspirent à vivre dans une ville en SÉCURITÉ, dans une ville PROPRE et se sentir FIERS d’être lyonnais. Lyon doit retrouver son rang et son dynamisme économique loin du dogmatisme écolo insoumis qui n’a fait que détruire notre ville jour après jour depuis 6 ans. En 2026, un seul vote #JMA.Signaler Répondre
Défendre Doucet quand ton candidat se présente contre lui… c’est l’art de se tirer une balle dans le pied.Signaler Répondre
LFI des 🤡
Il a également beaucoup embelli l'insécurité.Signaler Répondre
Il y a ceux qui rêvent et ceux qui créent.Signaler Répondre
Je devine dans quelle catégorie vous vous situez.
Transformer la ville oui. L organiser pour l'usage de quelqu'un non.
Ce n'est pas la peine de s'énerver, les élections sont dans quatre mois mais c'est vrai que cette fois le covid ne va pas aider et il n'y a plus de marches pour le climat.
En plus le froid arrive et les vélos sont moins visibles aujourd'hui.....
pas besoin de programme puisqu'aulas va organiser un référendum par an. on choisira a ce moment là.Signaler Répondre
Dans les deux cas, Aulas-Macron-Wauquiez ou Doucet-Rousseau, si on s'élève un peu, on voit qu'on a affaire avec des mondialistes, ce qui signifie des politiques très similaires dans le fond qui ne sont différentes que dans les détails. Cela ne trompe que les gogos qui confondent matchs de foot ou concerts de superstars avec la vraie politique. De Gaulle, Édouard Hériot, Raymond Barre, au secours, sauvez-nous de cette décadence !Signaler Répondre
En tous cas, on ne va pas voter pour les candidats LFI qui supportent les néonazis palestiniens (le hamas est d'extrême extrême droite...) ainsi que les dernières dictatures haineuses modernes (Chine, Russie, Coréée du Nord) avec leurs méthodes et camps de concentration visant à annihiler les libertés et la parole libre !Signaler Répondre
Pour virer Doucet c'est vraisemblablement le meilleur candidat, mais penser et laisser entendre qu'il va faire des choses que seule un président de l'UE pourrait faire, c'est se voiler la face.Signaler Répondre
On peut reprocher plein de chose à Doucet mais l'augmentation des migrants, il n'y est pour rien..
L'insécurité dans le pays non plus ..
Aulas va peut etre pouvoir atténuer certaine chose comme prendre un arrêté pour interdire les défilés urbain dangereux apres un mariage.
Mais sincèrement faudra pas trop lui en demander, car meme le président de la république ne peut rien faire tant que la France reste dans l'UE.
Il y a quand même 36% d'abrutis, c'est énorme, même si ça reste une minorité.Signaler Répondre
Le réseau de transports en commun rete trop limité pour une grande ville comme la nôtre. Oui, nous sommes souvent entassés.Signaler Répondre
Quant à l’insécurité, elle existe comme partout ailleurs depuis longtemps, mais elle reste anecdotique. Les Lyonnais utilisent les transports depuis des années, car ils sont plus rapides et plus pratiques que la voiture, qui coûte cher et pose toujours le problème du stationnement. Il serait judicieux de développer les transports en commun et de faciliter les livraisons à domicile ( pour la livraison des courses et des meubles).
Inexistant. Les Verts, comme en témoigne l’ampleur des travaux menés, ont entrepris un vaste renouvellement des infrastructures urbaines.Signaler Répondre
En revanche, Aulas ne semble proposer aucun projet concret de rénovation. C’est regrettable. Je ne voterai pas pour un candidat qui risque de passer cinq ans à se tourner les pouces dans son fauteuil.
vainqueur au 1er tour ; merci pour cette prédiction qui risque d'être exacte ! il n'est qu'à voir l'état de la ville et de la métropole pour le devinerSignaler Répondre
LFI et escrologie c'est la même chose , qu'on le dise haut et fort une bonne fois pour toute !Signaler Répondre
on a changé de mode de scrutin !Signaler Répondre
Doucet a embelli Lyon. Une fois les travaux terminés, les Lyonnais sont satisfaits (les bagnolards droitardés on s'en fout).Signaler Répondre
Aulas c'est le roi de la magouille avec ses 450 millions et ses paradis fiscaux, qu'il reste à Tarare.
Evidemment, le résultat de ce sondage fait plaisir à voir mais n'oublions pas que le seul sondage qui compte est celui du scrutin...Signaler Répondre
PAS DE DÉMOBILISATION!!!Signaler Répondre
Un sondage n'est pas une élection . Seul comptera celui qui sortira des urnes . Ne pas croire que les dés sont jetés . Il faut atteindre l'élection au 1er tour ...
Le écolos se sentant menacés vont mobiliser toutes leurs forces . Agir et convaincre pour les bouter hors de Lyon et de la Métropole
Une calotte magistrale, c'est ce que se prendront le trio infernal d'incompétents que sont bagnon doucet bernard.Signaler Répondre
Les lyonnais ne veulent plus de ces parasites destructeurs.
NON AUX ÉCOLOS, OUI À UNE BONNE ÉCONOMIE LOCALE, CRÉATRICE D'EMPLOIS, OUI À LA VICTOIRE DE M. JEAN-MICHEL AULAS
Méfiez vous des sondages qui vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué.Signaler Répondre
Les zecolos sont tellement pourris de l'intérieur qu'ils sont capables de s'allier avec tous les lfistes, socialistes, ultra gauche, communistes pour rester à la mairie.
Ces gens n'ont pas de moral et aucune fierté toujours prêt à s.........................( devinez la suite) les modérateurs veillent! et mon éducation m'interdit d'écrie certain mots.
En toute connaissance de cause, je voterai JM AULAS
LFI n'est pas un parti politique .Vu ses positions antisémites,prohamas soutien des terroristes c'est un parti de séditieux qui ne cherche qu'à favoriser en califat en France. Si Doucet s'allie avec LFI cela signifierait que seul son intérêt personnel compte.Il faut le renvoyer à Paris.Signaler Répondre
« Tous les élus de partis étiquetés à gauche qui se sont écrasés durant ces six années sont responsables de cette situation. »Signaler Répondre
LFI compris ! Avant de lancer leur grand numéro de cirque 🤡 il y a quelques semaines, ils ont approuvé l’expulsion manu militari de plusieurs dizaines de mères migrantes avec leurs gosses suivie d’un décès dans un squatt dangereux et la tentative de réduction du droit de grève de certains agents de la ville. Ces traîtres ont même participé activement à la barbouzerie visant l’élue à la culture qui avait 2 défauts impardonnables : la compétence et la loyauté aux habitants plutôt qu’au Maître.
La ville de coeur de Aulas c'est Lyon, il l'a prouvé plus d'une fois. Doucet à part l'idéologie de son parti, sa passion pour Lyon on la cherche encore, Lyon qui pour lui est un poids pour la planète.Signaler Répondre
L’essentiel étant plus de Doucet et surtout pas LFI ( je me demande pkoi il y en a qui vote pour ce parti d’ailleurs).Signaler Répondre
A si, les voyous les dealers la racaille en âge de voter …
Avec le poncho et le sur-pantalon Décathlon made in Asia, bourré de PFAS, que les Lyonnais lui payé au titre des "frais de représentation". Pingre avec ça…Signaler Répondre
En vérité, peu de risques de croiser ce technocrate dans les bois.
C’est vrai il aura du boulot. Mais ça vaut le cout d’essayer. Y a plus ce covid alors allons voter.Signaler Répondre
Greg j’ai une vieille veste. Je te l’offre.Signaler Répondre
Aller doucet tu pourras aller aux champignons ha ha ha ha .....................Signaler Répondre
Le prochain sondage commandé par Lyon People donnera Aulas vainqueur au premier tour. 😂🤣🤗Signaler Répondre
Les médias macroniste lepeniste avaient employés les mêmes méthodes pour Piolle et Hidalgo aux dernières élections, ils ne devaient pas être réélu, on a vu le résultat.
Même Doucet était crédité de moins 15 % quelques MOIS avant les dernières municipales.
L'offensive médiatique pour le candidat macroniste lepeniste va exploser à quelques jours du scrutin.
Tout comme en 2020Signaler Répondre
N’importe qui face à l’ancien régime l’aurait remporté
Aujourd’hui, n’importe qui face aux khmers verts va l’emporter
La roue tourne
Tous ces élus et collaborateurs vont retourner dans leurs emplois protégés (métropole, région, ong, associations etc)
J’espère qu’ils vont prendre des cours d’économie avec leur heures de formation
On sent le fiel monter en vous. Ce n'est pas bon pour votre cœur.Signaler Répondre
N'oubliez pas que dans les entreprises à partir de 50 ans on vous considère comme vieux en France alors que ailleurs on utilise leurs compétences. Moi je préfère un vieux compétent qu un trentenaire ou un quadrant n'ayant rien accompli dans sa vie.
Pour le critère du patriotisme, c'est encore l aigreur qui vous fait parler. En France, les patriote on en a beaucoup vu après la guerre. Les résistants de deuxième heure. C'est quoi un patriote? Vous pensez que Doucet ou Bernard sont plus patriotes que JM Aulas?
Vous pensez que Bagnon est patriote ou tout pour sa gueule ?
Il va vous falloir trouver d'autres arguments pour dénigrer Aulas.
Ceux qui parlent de compétences oublient que les écologistes n'en avaient encore moins que lui lorsqu ils sont arrivés à la tête de la municipalité et que Doucet reconnaît avoir des adjoints nullissimes pour certains.
Les sondages, c'est drôle on les considerent en fonction des résultats dans chaque camp. Une chose est certaine est qu'il y a du mécontentement dans l'air. Les semaines à venir risquent d'être âpres.
Je n'habite plus à Lyon, mais ancienne lyonnaise, j'en serais très contente. Lyon retrouvera peut-être ses attraits.Signaler Répondre
Même si je préfèrerais Sarah Knafo , JM Aulas fera le boulot au moins celui de dégager l'horizon en virant, en enfonçant le clou au premier tour, la clique ecolo-islamo-gaucho de LyonSignaler Répondre
Vous ne savez donc pas lire.Signaler Répondre
Ce détournement de fonds publics l'emmènera en prison. Mieux vaut qu'il ne soit plus maire de notre ville ce jour là.Signaler Répondre
Essayez autre chose, petit écolos !Signaler Répondre
Chez les plus de 55 ans, le niveau de participation sera exceptionnel tant la rancoeur et le dégoût des écologistes est fort.Signaler Répondre
On a besoin de lui pour virer les escrolos, on verra bien ensuite qui pourra lui succéder.Signaler Répondre
Presque la moitié par endroit.Signaler Répondre
On a gagné ! Ca me rappelle l'élection de Macron, même équipe, mêmes valeurs, mêmes espoirs, ici c'est local mais c'est pareil, vive le président Macron, vive le maire Aulas !Signaler Répondre