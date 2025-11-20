Municipales à Lyon : la victoire facile de Jean-Michel Aulas confirmée par un nouveau sondage

Au premier tour, Jean-Michel Aulas resterait proche d'une victoire éclatante, son score de 47% déjà annoncé par Verian puis par OpinionWay dans LyonMag est ici confirmé.

Derrière, Grégory Doucet arrive à 27% d'intentions de vote, soit 3 points de plus qu'il y a un mois. Ce qui est peu pour un maire sortant enfin parti en campagne avec l'union de la gauche.

Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) n'a pas su capitaliser sur son meeting et ses sorties médiatiques, elle culmine à 9% d'intentions de vote. Et pour cause, le sondage a été réalisé avant...

Aux fraises dans notre sondage, l'ancien maire Georges Képénékian retrouve des couleurs avec un score à 7%, devançant le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais (6%). Enfin, Nathalie Perrin-Gilbert (4%) ferme la marche.

Le sondage Ifop-Fiducial teste également le second tour. S'il avait lieu ce dimanche, Jean-Michel Aulas l'emporterait largement avec 61% des voix, devant Grégory Doucet (39%), testé sans le ralliement probable de la France insoumise.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 809 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de Lyon, et âgées de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par arrondissement. Les entretiens ont été réalisés par téléphone du 29 octobre au 5 novembre 2025.