Panique en pleine rue près de Lyon : un véhicule pris d’assaut à coup de barre de fer en plein après-midi

Une scène hallucinante s'est produite en milieu d’après-midi, samedi 6 décembre, dans le centre de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Alors que le secteur était particulièrement fréquenté, plusieurs individus ont fracassé les vitres d’un véhicule à l’aide d’une barre de fer, blessant son conducteur à la main.

Selon les éléments recueillis sur place, les protagonistes ne semblaient pas liés entre eux, précise le Progrès. Après l’attaque, les individus ont rapidement regagné une camionnette avant de quitter les lieux en direction de Champagne-au-Mont-d’Or.

Présente sur site au moment des faits, la maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Marie-Hélène Mathieu, s’est entretenue avec les gendarmes de la brigade de Limonest et avec les témoins immédiats de la scène. La victime, encore sous le choc, a déposé plainte dans la foulée.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer les circonstances exactes de cette agression en pleine rue.