Panique en pleine rue près de Lyon : un véhicule pris d’assaut à coup de barre de fer en plein après-midi

Faits Divers

Agression éclaire et violence inouïe.

Une scène hallucinante s'est produite en milieu d’après-midi, samedi 6 décembre, dans le centre de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 

Alors que le secteur était particulièrement fréquenté, plusieurs individus ont fracassé les vitres d’un véhicule à l’aide d’une barre de fer, blessant son conducteur à la main.

Selon les éléments recueillis sur place, les protagonistes ne semblaient pas liés entre eux, précise le Progrès. Après l’attaque, les individus ont rapidement regagné une camionnette avant de quitter les lieux en direction de Champagne-au-Mont-d’Or.

Présente sur site au moment des faits, la maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Marie-Hélène Mathieu, s’est entretenue avec les gendarmes de la brigade de Limonest et avec les témoins immédiats de la scène. La victime, encore sous le choc, a déposé plainte dans la foulée.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer les circonstances exactes de cette agression en pleine rue.

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Non le 07/12/2025 à 11:16

Eh non, pas de règlement de compte mais juste un ami qui était en voiture et qui s'est faite serrer trop près sur la route. Le conducteur a râlé. Les personnes l'ont rattrapé et fracassé sa voiture !!!! Il n'avait rien demandé !! Mais maintenant il faut faire profil bas même quand d'autres sont en tort et mette en danger des gens qui circulent tranquillement

Signaler Répondre
avatar
VSL le 07/12/2025 à 11:02
1789 a écrit le 07/12/2025 à 10h17

Rien à voir avec un match de foot?

A tous les coups un stéphanois qui ignorait que les Monts D'Or et saint Didier sont le territoire de Lyon 1950

Signaler Répondre
avatar
Mohamed ou marc Antoine ? le 07/12/2025 à 10:51

Certainement Kevin et Mathéo comme toujours

Signaler Répondre
avatar
Fniss le 07/12/2025 à 10:49

Gros consommateurs les monts d’Or...

Signaler Répondre
avatar
Entomologie humaine le 07/12/2025 à 10:32

Monts d'Or. Quartiers mal famés, à eviter.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 07/12/2025 à 10:29

Pays où les racailles ont tous les droits car l'état est faible et les laisse faire avec bienveillance.

Signaler Répondre
avatar
Anatole le 07/12/2025 à 10:28
Sans pères ni repères ! BIEN Fait. a écrit le 07/12/2025 à 09h23

Simplement des jeunes gens élevés sans éducations qui se croient tout puissant !

Donc pas élevés.

Signaler Répondre
avatar
Toujours innocent le 07/12/2025 à 10:20

Ben voyons , le conducteur est innocent et n’a rien fait !
Pour ceux qui ont les codes , c’est un premier avertissement, pourquoi ? Il le sait

Signaler Répondre
avatar
1789 le 07/12/2025 à 10:17

Rien à voir avec un match de foot?

Signaler Répondre
avatar
Même à Saint Didier le 07/12/2025 à 10:06

Il y a des gens pas honnêtes partout; des consommateurs qui ne règlent pas leur drogue, et donc des agents de correction
Vérifions d'abord les profils

Signaler Répondre
avatar
cyrane le 07/12/2025 à 09:54

Cette agression n'éclaire rien du tout. Un éclair de génie orthographique ?

Signaler Répondre
avatar
c'est de pire en pire le 07/12/2025 à 09:47

Rien ne va plus dans ce pays ; ou alors c'est juste un sentiment d'insécurité ?

Signaler Répondre
avatar
123456 le 07/12/2025 à 09:34

Peut-être des Russes en déplacement ?

Signaler Répondre
avatar
Sans pères ni repères ! BIEN Fait. le 07/12/2025 à 09:23
Darons a écrit le 07/12/2025 à 09h10

un commando mafieux pour réglement de compte local !

Simplement des jeunes gens élevés sans éducations qui se croient tout puissant !

Signaler Répondre
avatar
Darons le 07/12/2025 à 09:10

un commando mafieux pour réglement de compte local !

Signaler Répondre

