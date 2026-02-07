Laurent Gerra et le groupe Bocuse cessent leur collaboration : ce restaurant emblématique de Lyon au centre du divorce

L'amour dure trois ans. La maxime s'est appliquée à la collaboration professionnelle entre l'humoriste Laurent Gerra et le groupe Bocuse. Ce dernier l'avait rejoint en 2022 dans l'aventure Léon de Lyon, débutée en 2018 avec le duo de Gastronomistes, Fabien Chalard et Julien Géliot.

Suite au départ des deux entrepreneurs, Laurent Gerra avait convaincu le groupe d'investir dans le célèbre restaurant de la rue Pleney en Presqu'île.

Mais comme le révèle Lyon Décideurs, l'idylle a pris fin l'été dernier, en toute discrétion. Le groupe Bocuse a même revendu ses parts à un nouvel investisseur parisien dont l'identité n'a pas filtré.

Selon nos confrères, le groupe Bocuse n'avait pas vocation à s'éterniser, et avait surtout donné un coup de main à Laurent Gerra, dans une période financière difficile pour Léon de Lyon, en sortie de crise sanitaire.

Sans l'expertise et le professionnalisme du groupe présidé par Jérôme Bocuse, l'humoriste aindinois saura-t-il garder le cap de la réussite ? Le groupe Bocuse assure avoir revu la gestion administrative de l'établissement et y avoir laissé des salariés de talent.