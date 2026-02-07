Economie

Laurent Gerra et le groupe Bocuse cessent leur collaboration : ce restaurant emblématique de Lyon au centre du divorce

Laurent Gerra et le groupe Bocuse cessent leur collaboration : ce restaurant emblématique de Lyon au centre du divorce

Le restaurant Léon de Lyon a perdu une partie de lui l'été dernier. Le groupe Bocuse, associé dans l'affaire depuis 2022, a décidé de revendre ses parts et cesser sa collaboration avec Laurent Gerra.

L'amour dure trois ans. La maxime s'est appliquée à la collaboration professionnelle entre l'humoriste Laurent Gerra et le groupe Bocuse. Ce dernier l'avait rejoint en 2022 dans l'aventure Léon de Lyon, débutée en 2018 avec le duo de Gastronomistes, Fabien Chalard et Julien Géliot.

Suite au départ des deux entrepreneurs, Laurent Gerra avait convaincu le groupe d'investir dans le célèbre restaurant de la rue Pleney en Presqu'île.

Mais comme le révèle Lyon Décideurs, l'idylle a pris fin l'été dernier, en toute discrétion. Le groupe Bocuse a même revendu ses parts à un nouvel investisseur parisien dont l'identité n'a pas filtré.

Selon nos confrères, le groupe Bocuse n'avait pas vocation à s'éterniser, et avait surtout donné un coup de main à Laurent Gerra, dans une période financière difficile pour Léon de Lyon, en sortie de crise sanitaire.

Sans l'expertise et le professionnalisme du groupe présidé par Jérôme Bocuse, l'humoriste aindinois saura-t-il garder le cap de la réussite ? Le groupe Bocuse assure avoir revu la gestion administrative de l'établissement et y avoir laissé des salariés de talent.

Tags :

Léon de Lyon

Laurent Gerra

groupe bocuse

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.