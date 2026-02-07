Droit de réponse de Christian Duchêne

L’article titré « Crise sociale, politique et judiciaire : quand tout semble se fissurer autour du maire de Saint-Fons », publié le 3 février 2026 sur votre site internet, comporte des erreurs et une argumentation biaisée justifiant la publication d’un nouveau droit de réponse.

Je déplore en outre, à nouveau, l’absence de méthodologie contradictoire dans la préparation de cet article qui se trouve être uniquement à charge.

Voici quelques exemples d’allégations mensongères. En 2021, suite à une alerte du chef de service de la police municipale de l’époque, j’ai diligenté une enquête administrative car des policiers municipaux étaient soupçonnés d’avoir mis en place un système leur permettant de quitter le service plus tôt ou de ne pas s’y rendre du tout. Avant même la fin de l’enquête, ces agents ont fort opportunément quitté la commune. Si les agents évoquaient un manque de reconnaissance salariale, cela était à l’égard de l’ancienne municipalité qui avait mis fin à la rémunération des heures supplémentaires ; rémunération ce que j’ai rétablie.

Depuis, le poste a été entièrement et patiemment reconstruit avec 22 agents présents à ce jour, un ratio de policier municipal par habitant largement supérieur à la plupart des villes de l’agglomération (5,3 policiers pour 10000 habitants) et des résultats en amélioration constante comme cela a été démontré lors du dernier CLSPD où les partenaires (police nationale et justice) ont félicité l’action menée par la Ville.

Concernant la décision du tribunal administratif du 5 décembre 2025, celle-ci n’a jamais qualifié notre procédure d’irrégulière et bien au contraire le tribunal a reconnu les fautes et les manquements graves de ce policier municipal.

Vous continuez à publier des allégations concernant un agent municipal qui pour l’heure n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire.

Vous évoquez des plaintes à mon encontre que je découvre pour certaines et pour d’autres dont l’instruction est en cours depuis plusieurs années sans mise en cause judiciaire à ce jour. Le simple rappel de la présomption d’innocence n’est pas un paravent suffisant contre les insinuations.

Concernant la situation sociale au sein de notre collectivité, vous évoquez des mouvements sociaux : la dernière grève a mobilisé moins de 4% des agents.

Vous évoquez un climat social tendu mais vous ne citez pas le vote unanime des représentants syndicaux pour la quasi-totalité des délibérations votées en comité social technique ces dernières années.

Vous évoquez une fuite de 18 cadres en vous appuyant sur les annonces d’emploi publiées. Ce n’est pas le critère le plus fiable : savez-vous que la Ville a l’obligation de publier les postes y compris en cas de renouvellement de contrat ?

Vous évoquez une recomposition de la majorité avec des élus de l’opposition. C’est faux, la majorité s’est reconstituée en interne avec 2 groupes déjà présents au sein de la majorité.

Et le reste est à l’avenant. Je regrette cette lecture biaisée de situations qu’une simple prise de contact préalable avec la Ville aurait permis de corriger.