Municipales à Saint-Fons : l'ancienne maire pourrait jeter l'éponge, un boulevard pour Nadia Touris ?

La situation s'éclaircit à Saint-Fons.

L'opposition peinait jusqu'à présent à s'organiser pour tenter de renverser le maire sortant Christian Duchêne, soutenu par les écologistes.

Mais entre l'ex-première adjointe Nadia Touris et l'ancienne maire Nathalie Frier, l'alliance semblait impossible.

Selon nos informations, cette dernière pourrait renoncer à se présenter aux municipales, privilégiant les métropolitaines sous l'étiquette Grand Coeur lyonnais de Jean-Michel Aulas. Elle avait pourtant été soutenue par les Républicains début décembre.

Ce qui libèrerait un espace non négligeable pour Nadia Touris, qui devrait récupérer le soutien de la droite et de l'équipe de Nathalie Frier.

Suffisant pour remporter une ville gâtée par les écologistes durant le mandat, avec l'arrivée programmée du tramway T10 ?

mais non le 24/01/2026 à 15:15
Adino a écrit le 24/01/2026 à 14h37

Une ville gâtée par les écologistes ?
Ca va Lyon mag la propagande ?
La ville a été aussi gâtée par l'insécurité ne pas oublier.

Adino le 24/01/2026 à 14:37

Une ville gâtée par les écologistes ?
Ca va Lyon mag la propagande ?
La ville a été aussi gâtée par l'insécurité ne pas oublier.

