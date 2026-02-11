Nadia Touris : "Porter ce changement pour une meilleure dynamique pour Saint-Fons"

Première adjointe du maire de Saint-Fons jusqu'en 2024, Nadia Touris se présente aujourd'hui contre Christian Duchêne. "Je me suis rendue compte que l'orientation politique ne correspondait plus à la réalité, ne correspondait plus au programme que nous avions prévu de proposer à la population", indique-t-elle.

"Mon programme, c'est un programme qui est simple, construit avec les habitants", poursuit Nadia Touris, qui a ouvert sa liste à différentes personnalités locales, issues de la gauche comme de la droite pour "apporter ce vrai changement qu'attend" la population saint-foniarde.

Education, sécurité mais aussi mobilités et dynamisme économique sont au coeur de son projet. Car les travaux du futur tramway T10 ont fait mal aux commerçants de Saint-Fons selon elle : "Nous avons aujourd'hui des commerçants qui souffrent qui peinent à continuer leur activité puisqu'ils perdent du chiffre d'affaires". Elle entend réclamer un accompagnement au Sytral, suspendre les taxes locales et accompagner les commerçants en termes de communication et de dynamisme.

Nouvelle crèche, nouvelle école, nouveau poste de police municipale… "C'est à nous de porter ce changement et de convaincre pour une meilleure dynamique pour Saint-Fons", conclut la candidate.