Alpes Françaises 2030 : Edgar Grospiron et Cyril Linette en conflit, décision attendue fin février

La gouvernance des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes Françaises 2030 traverse une zone de turbulences. Dans un communiqué publié mercredi 11 février depuis Milan, les parties prenantes du COJOP annoncent avoir “pris acte de désaccords insurmontables” entre le président Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette.

Réunies la veille au soir avec le président du comité d’organisation, elles indiquent avoir donné leur aval à Edgar Grospiron “pour conduire les discussions nécessaires” et lui demandent de proposer “la solution la plus adaptée à l’intérêt collectif du projet”.

Aucune précision n’est apportée sur la nature exacte des différends, mais le communiqué acte publiquement une crise au sommet de l’organisation, à quatre ans de l’échéance olympique, qui avait déjà largement fuité dans la presse.

Un calendrier de gouvernance arrêté

Pour sortir de cette impasse, un calendrier a été fixé. Un bureau exécutif se tiendra le dimanche 22 février au matin afin de statuer sur la situation et d’examiner les recommandations issues de la mission d’accompagnement conduite sous l’égide d’Étienne Thobois.

Un second bureau exécutif est d’ores et déjà programmé le 19 mars. Il devra arrêter les modalités opérationnelles de mise en œuvre de la nouvelle organisation.

Les services de l’État sont appelés à accompagner cette phase de transition et de consolidation, signe que le dossier est suivi de près au plus haut niveau.

Malgré ces tensions internes, les parties prenantes insistent sur la mobilisation des équipes. Un “message particulier de soutien” est adressé aux collaborateurs du COJOP actuellement engagés dans l’observation des Jeux d’hiver de Milano-Cortina 2026, considérés comme une étape clé de préparation pour 2030 dans les Alpes.

Le communiqué conclut en rappelant que “la priorité absolue demeure le sport et les athlètes”, avec un soutien affiché à l’équipe de France engagée en Italie.