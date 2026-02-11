Sports

Alpes Françaises 2030 : Edgar Grospiron et Cyril Linette en conflit, décision attendue fin février

Edgar Grospiron doit "conduire les discussions nécesaires" pour redresser le COJOP - LyonMag

Réunis à Milan, les partenaires des Jeux d’hiver Alpes Françaises 2030 ont acté l’existence de “désaccords insurmontables” entre le président du COJOP Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette. Un bureau exécutif est convoqué le 22 février pour trancher.

La gouvernance des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes Françaises 2030 traverse une zone de turbulences. Dans un communiqué publié mercredi 11 février depuis Milan, les parties prenantes du COJOP annoncent avoir “pris acte de désaccords insurmontables” entre le président Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette.

Réunies la veille au soir avec le président du comité d’organisation, elles indiquent avoir donné leur aval à Edgar Grospiron “pour conduire les discussions nécessaires” et lui demandent de proposer “la solution la plus adaptée à l’intérêt collectif du projet”.

Aucune précision n’est apportée sur la nature exacte des différends, mais le communiqué acte publiquement une crise au sommet de l’organisation, à quatre ans de l’échéance olympique, qui avait déjà largement fuité dans la presse.

Un calendrier de gouvernance arrêté

Pour sortir de cette impasse, un calendrier a été fixé. Un bureau exécutif se tiendra le dimanche 22 février au matin afin de statuer sur la situation et d’examiner les recommandations issues de la mission d’accompagnement conduite sous l’égide d’Étienne Thobois.

Un second bureau exécutif est d’ores et déjà programmé le 19 mars. Il devra arrêter les modalités opérationnelles de mise en œuvre de la nouvelle organisation.

Les services de l’État sont appelés à accompagner cette phase de transition et de consolidation, signe que le dossier est suivi de près au plus haut niveau.

Malgré ces tensions internes, les parties prenantes insistent sur la mobilisation des équipes. Un “message particulier de soutien” est adressé aux collaborateurs du COJOP actuellement engagés dans l’observation des Jeux d’hiver de Milano-Cortina 2026, considérés comme une étape clé de préparation pour 2030 dans les Alpes.

Le communiqué conclut en rappelant que “la priorité absolue demeure le sport et les athlètes”, avec un soutien affiché à l’équipe de France engagée en Italie.

avatar
Ex Précisions le 11/02/2026 à 13:33

Ça sent la bérézina depuis le début ces JO, un héritage de plus que va nous laisser macron...
Si Lebiscornu dans le remaniement qu'il prépare change encore de ministre des sports ça amplifiera le problème (déjà 6 ministres des sports en moins de 9 ans...).

avatar
Allo Huston ? le 11/02/2026 à 13:15

Allo Huston ? on a un probleme: on annonce plusieurs voies d'eau dans la coque du paquebot "France JO 2030"
Les membres d équipage commencent à quitter le navire en emportant l argenterie.
On est inquiet sur le devenir des millions d'euros en fond de cale qui risque d être engloutis .

