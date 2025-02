Jeux Olympiques d'hiver 2030 : Edgar Grospiron à la tête du Cojop à Lyon

Champion olympique lors des JO d'hiver d'Alberville en 1992, l'ancien skieur acrobatique a été désigné à la tête du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) d'hiver 2030 dans les Alpes, qui devrait siéger à Lyon, à proximité du Groupama Stadium de Décines.

Originaire de Haute-Savoie, Edgar Grospiron était le favori après le retrait de Martin Fourcade, en froid avec Laurent Wauquiez et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. D'autant qu'il avait été sollicité par les instances elles-mêmes pour se présenter.

Son audition ce jeudi par les régions hôtes, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, ainsi que par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et l'Etat a confirmé les bruits de couloir, lui octroyant le prestigieux poste pour les JO d'hiver dans les Alpes.

Il y avait cinq autres candidats à ses côtés : la skieuse acrobatique Marie Martinod, l'ancien skieur alpin Jean-Luc Crétier, le biathlète Vincent Jay, la danseuse sur glace lyonnaise Nathalie Péchalat et le journaliste sportif Gérard Holtz.

Ce n'est pas la première fois qu'Edgar Grospiron fraye avec l'organisation de Jeux Olympiques d'hiver. En 2011, il avait démissionné de son poste de directeur général de la candidature d'Annecy pour les JO de 2018. Un four monumental, puisqu'Annecy n'avait obtenu que 7 voix face aux 63 voix de PyeongChang (Corée du Sud) et aux 25 de Munich (Allemagne).

La feuille de route du Cojop des Alpes françaises 2030 et de son nouveau président sera dévoilée en partie mardi prochain lors d'une conférence de presse au Groupama Stadium. Il faudra ensuite rapidement se mettre au travail pour déterminer les sites ainsi que les épreuves additionnelles de ce grand rendez-vous sportif et historique pour la région.