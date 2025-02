Jeux Olympiques d'hiver 2030 : "Vous avez aimé Paris 2024, vous allez adorer les Alpes 2030 !"

Tous les acteurs de ce grand rendez-vous sportif prévu dans les Alpes en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA étaient au rendez-vous, notamment le nouveau patron du COJOP, l'ancien skieur médaillé Edgard Grospiron.

C'est l'ancien Premier ministre Michel Barnier qui a ouvert le bal : "Matignon a souhaité que j’accompagne ce COJOP de manière bénévole. Je resterai au côté d'Edgar Grospiron le temps qu’il le voudra pour animer ses équipe sous son autorité. Il s’agit de réussir des Jeux impeccables dans un contexte de sobriété budgétaire. Avec des exigences de changement climatique qui vont tout changer". "Les Alpes ont déjà accueilli à 3 reprises les JO d’hiver, nous avons donc la responsabilité d’être à la hauteur", a conclu Michel Barnier.

David Lappartient, membre du CIO, a salué "un projet au service des Alpes françaises. Notre pays doit être fier. Nous avons le plus grand domaine skiable du monde, les plus belles montagnes du monde".

Forcément, les deux présidents de Région concernés étaient ravis de ce coup d'envoi. Renaud Muselier, président de PACA, a souhaité garder le secret sur le contenu et l'emplacement des cérémonies d'ouverture et de clôture.

"Vous avez aimé Paris 2024, vous allez adorer les Alpes 2030 !" a-t-il lancé à l'assemblée. Il a également évoqué le devoir de sobriété : "Oui, on ne pourra pas skier demain comme on skiait hier. Oui, le dérèglement climatique existe, mais n’en déplaise aux ronchons, aux anti-tout, on pourra faire différemment, car on pourra faire mieux avec moins de carbone".

"Sans sport, il n’y aura pas de JO, il n’y aurait pas les émotions que les sportifs nous donnent. Le compte à rebours a commencé", a également lancé Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il revenait enfin à Edgar Grospiron de conclure. L'ancien skieur, désormais équivalent de Tony Estanguet pour les JO 2030, a aussi mis l'accent sur l'écologie : "Je suis déterminé à livrer des jeux impeccables. Il va falloir qu’on trouve des idées géniales pour amener les jeux vers les gens. Tout ce qui est possible pour que ces jeux aient une empreinte écologique la plus mesurée possible. On va devoir être ingénieux à ce niveau-là. Mais je ne vais pas le faire tout seul. On doit d’abord faire des jeux pour les athlètes, qu’ils soient dans les meilleures conditions pour nous libérer des performances incroyables".

Un défi qu'il entend relever avec le même aplomb que lorsqu'il s'est élancé à Albertville en 1992 : "C’est un champ de bosses. Mais un long champ de bosses, il va falloir des cuisses. Ce que j’ai appris dans les bosses, c’est que la bosse, ce n'est jamais le problème, ça peut être l’opportunité, ça dépend comment on la regarde. Il va y avoir des problèmes, mais il va falloir transformer ces obstacles en opportunités. Ce n'est pas l’obstacle qui pose un problème, mais la manière dont on l’aborde".