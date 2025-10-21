JO d'hiver 2030 dans les Alpes : un premier budget voté à 2,132 milliards d'euros

Le montant s'élève à 2,132 milliards d'euros, issu à 75% de recettes privées et 25% de contributions publiques, dont les 362 millions d'euros apportés par l'Etat. Le reste des subventions publiques proviendront des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud.
Le budget est appelé à évoluer chaque année d'ici février 2030 et la tenue des JO dans les Alpes françaises, le grand retour de l'évènement dans l'Hexagone après Albertville 1992.
Lors de l'attribution des Jeux à l'été 2024, un budget de 2 milliards d'euros avait été annoncé. Le montant a donc été revu à la hausse, mais "il atteint l'objectif de sobriété fixé dès la candidature, (...) équilibré entre recettes et dépenses prévisionnelles", précise le COJOP.
"Ce budget sert désormais de cap, en nous donnant les moyens de réaliser notre mission", s'est félicité le président du COJOP Edgar Grospiron, président du Cojop, qui promet de "livrer des Jeux spectaculaires, utiles au territoire, au sport, et à tous les Français".
Pour rappel, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le COJOP avait dépensé 4,4 milliards d'euros et réalisé 76 millions d'excédent.
