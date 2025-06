JO d'hiver 2030 : les écologistes créent la polémique en refusant l’intégration du sport adapté

Déjà hostiles au projet des JO d'hiver 2030 — traditionnellement critiques envers les grands événements sportifs — pour des raisons écologiques, les élus verts semblent ici appliquer la même ligne, même lorsqu’il s’agit d’une démarche d’inclusion.

À l’occasion de l’Assemblée plénière du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, un vœu visant à faire en sorte que le sport adapté — destiné aux personnes trisomiques, autistes ou en situation de déficience intellectuelle — soit pleinement représenté lors des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030, a été rejeté par le groupe Les Écologistes.

Sandrine Chaix (UDI-CA), Renaud Pfeffer (LR) et Jean-Michel Riehl dénoncent le refus du groupe Les Écologistes d’intégrer le sport adapté aux Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030. Dans un communiqué commun, ils fustigent une position qu’ils jugent "idéologique" et "déconnectée du réel".

Porté par l’exécutif régional, le texte défendait selon eux : "sobriété, durabilité, inclusion", et visait à "bâtir les Jeux de 2030 dans le plus beau massif du monde : les Alpes françaises". Mais, selon les signataires du communiqué, "contre toute attente, le groupe Les Écologistes a refusé de soutenir cette démarche."

En ce sens Sandrine Chaix (UDI-CA) et Renaud Pfeffer (LR), vice-présidents de la Région, s’insurgent : "Ce vote est la démonstration criante que l’écologie d’extrême gauche n’est plus qu’un dogmatisme sectaire, déconnecté du réel, hermétique aux combats humains et sociaux. Ce refus donne la nausée à tous ceux qui croient en une société plus juste, plus inclusive, plus humaine."

Jean-Michel Riehl, président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de sport adapté, "regrette également que des postures idéologiques l’emportent sur l’intérêt général et sur les valeurs de l’olympisme que nous souhaitons faire rayonner dans le cadre des Alpes 2030 et bien au-delà."