Gaz hilarant : face aux dérives, la préfecture du Rhône bannit le protoxyde d’azote 

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a signé ce vendredi 19 décembre un arrêté visant à encadrer strictement l’usage du protoxyde d’azote, plus connu sous le nom de "gaz hilarant."

Le texte interdit "la détention, le port, le transport, l'utilisation et la consommation de protoxyde d'azote, sous quelque forme que ce soit […] à des fins récréatives détournées" sur "l'ensemble des voies et espaces publics du département du Rhône."

L’interdiction est effective "à compter du 19 décembre 2025 jusqu'au 19 juin 2026 inclus", précise l’arrêté préfectoral. Les usages professionnels ou médicaux "dûment justifiés" ne sont en revanche pas concernés.

Dans son arrêté, la préfecture rappelle que le protoxyde d’azote est "depuis quelque temps détourné de [ses] usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes", un phénomène "identifié depuis de nombreuses années" et qui connaît "depuis 2019 une recrudescence inquiétante chez les jeunes."

Les autorités sanitaires alertent sur "des risques immédiats" comme "l’asphyxie par manque d’oxygène, la perte de connaissance, [ou] les brûlures par le froid du gaz expulsé," mais aussi sur des conséquences plus graves en cas d’usage répété, notamment "l’atteinte de la moelle épinière, la carence en vitamine B12, [ou] les AVC."

Quatre accidents mortels

L’arrêté souligne également les impacts sur l’ordre public. La pratique "se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l'espace public", générant "des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques", avec des"nuisances sonores, des attroupements et des rixes."

Les forces de l’ordre font aussi état de faits de violences, de dégradations et d’infractions routières "dans lesquels la consommation de protoxyde d’azote a été en jeu." Le texte mentionne notamment "quatre accidents de la route mortels survenus dans le département du Rhône" entre 2021 et 2025, avec la présence de ballons ou de bonbonnes dans les véhicules.

Sur le plan environnemental, la préfecture évoque une "pollution environnementale récurrente, visible et incitative", liée à "l’abandon sauvage de contenants" dans les parcs, jardins et "aux abords des établissements scolaires." En 2023, "25 tonnes de bonbonnes de gaz hilarant ont été collectées sur la Métropole de Lyon", et "plus de 7 tonnes" en 2024.

L’arrêté rappelle par ailleurs l’interdiction de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote à un mineur, "quel qu’en soit le conditionnement " ainsi que l’obligation pour le vendeur "d’exiger la preuve de la majorité du cessionnaire." Le dépôt ou l’abandon de cartouches et bonbonnes sur la voie publique est également prohibé.

En cas d’infraction, "les forces de l’ordre sont autorisées à procéder à la saisie des contenants de protoxyde d’azote." Les contrevenants s’exposent à des poursuites "conformément aux lois et règlements en vigueur."