Le Comité Histoire et mémoires dans la Ville favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon

Réuni ce vendredi, le Comité Histoire et mémoires dans la Ville a rendu un avis favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud, "considérant que la figure de Thomas Robert Bugeaud est aujourd’hui largement associée à la conquête de l’Algérie et à des méthodes de guerre coloniale violentes, et que cette association rend l’hommage toponymique incompatible avec les valeurs contemporaines".
Le comité relève également l’existence d’une minorité de membres favorables au maintien de la dénomination. Ces derniers estiment que la priorité devrait être donnée à l’explication et à la contextualisation, "afin d’assumer le passé plutôt que de le faire disparaître".
Quelle que soit l’issue retenue, le CHMV se prononce en faveur d’un "consensus très large sur la nécessité d’une contextualisation explicite, visible et durable". Le comité propose par exemple la mise en place de plaques explicatives, de dispositifs pédagogiques, de ressources accessibles au public ou de parcours mémoriels, "afin que le débat engagé produise un véritable effet de compréhension et de transmission".
Pour rappel, l’avis rendu par le Comité Histoire et mémoires dans la Ville est consultatif.
Il appartient désormais à la prochaine équipe municipale de se prononcer sur la suite à donner à cet avis. Le dossier restera donc en suspens jusqu’aux prochaines élections municipales.
Sinon ce comité est effectivement très orienté et principalement composé de militants écolos de la mairie de Lyon et d'universitaires compatibles à leurs dogmes.
C'est un organe consultatif récemment créé par la Ville de Lyon (initiative portée par l'équipe municipale actuelle) pour accompagner les élus dans les choix mémoriels et toponymiques de la collectivité. Un espace de réflexion pluridisciplinaire avec universitaires, acteurs culturels et associations chargée de proposer des diagnostics, des critères et des pistes d'action sur les enjeux liés aux mémoires locales et à la manière de les inscrire dans l'espace public.
Personnellement je souhaite la rue Lundy Grandpré pour remplacer le vilain Bugeaud.
Parce que des noms d'authentiques bouchers, bourrins, escrocs et incapables, débauchés, criminels, traitres etc.. des qui "offensent la mémoire" d'autres, il y en a plein la ville. Des rues, des arrêts TCL, des ponts, des écoles..
Accessoirement, il y en a qui s'en sont surtout pris aux Français et aux Lyonnais..
En premier lieu il n'y a rien de nominatif et ensuite regardez la bien la composition, après vous ferez un commentaire.
beaucoup de gens de la mairie ou nommés par la mairie plus quelques 'experts' universitaires et autres inutiles et couteux
https://www.lyon.fr/vie-pratique/memoires/comite-histoire-et-memoires-dans-la-ville-chmv
Juste le courrier, les adresses des commerces sur internet, les cartes ... D'ailleurs, y a-t-il une présence des riverains dans ce comité.
Et puis les consultations pour le nouveau nom..
Pour la prochaine session, débaptiser le pont Bonaparte ?
