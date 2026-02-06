Politique

Le Comité Histoire et mémoires dans la Ville favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon

Le Comité Histoire et mémoires dans la Ville favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon
Le Comité Histoire et mémoires dans la Ville favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon - DR Google Street View

La rue Bugeaud, située dans le 6e arrondissement de Lyon, sera-t-elle débaptisée ?

Réuni ce vendredi, le Comité Histoire et mémoires dans la Ville a rendu un avis favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud, "considérant que la figure de Thomas Robert Bugeaud est aujourd’hui largement associée à la conquête de l’Algérie et à des méthodes de guerre coloniale violentes, et que cette association rend l’hommage toponymique incompatible avec les valeurs contemporaines".

Le comité relève également l’existence d’une minorité de membres favorables au maintien de la dénomination. Ces derniers estiment que la priorité devrait être donnée à l’explication et à la contextualisation, "afin d’assumer le passé plutôt que de le faire disparaître".

Quelle que soit l’issue retenue, le CHMV se prononce en faveur d’un "consensus très large sur la nécessité d’une contextualisation explicite, visible et durable". Le comité propose par exemple la mise en place de plaques explicatives, de dispositifs pédagogiques, de ressources accessibles au public ou de parcours mémoriels, "afin que le débat engagé produise un véritable effet de compréhension et de transmission".

Pour rappel, l’avis rendu par le Comité Histoire et mémoires dans la Ville est consultatif. 

Il appartient désormais à la prochaine équipe municipale de se prononcer sur la suite à donner à cet avis. Le dossier restera donc en suspens jusqu’aux prochaines élections municipales.

Tags :

rue Bugeaud

débaptisation

Comité Histoire et mémoires de la Ville

Lyon

24 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jeff de Lyon le 06/02/2026 à 20:02
Baltringue a écrit le 06/02/2026 à 18h04

Vous êtes tellement aveuglé par votre bêtise que je suis certain que vous n'êtes même pas capable d'aller consulter la composition de ce comité sur le site de la ville
https://www.lyon.fr/vie-pratique/memoires/comite-histoire-et-memoires-dans-la-ville-chmv

Vous portez bien votre pseudo ou alors avec votre mépris insultant c'est pour indiquer que vous avec la même mentalité que le clan écolo ?
Sinon ce comité est effectivement très orienté et principalement composé de militants écolos de la mairie de Lyon et d'universitaires compatibles à leurs dogmes.

Signaler Répondre
avatar
Burkus le 06/02/2026 à 19:49
Fleuri a écrit le 06/02/2026 à 18h59

Votre attitude et votre langage sont déplorables.

Personnellement je souhaite la rue Lundy Grandpré pour remplacer le vilain Bugeaud.

La prochaine fois je vous écrirai en alexandrin... si j'en prends le temps. Aurez-vous la capacité à le comprendre ? A priori, jouissez des 27 jours qui vous rentent.

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 06/02/2026 à 19:47

Ce n'est pas à eux de décider d'une telle chose , c'est l'ensemble de la population qui doit le décider ! Cela suffit les donneurs de leçons , vous n'auriez pas eu son courage ...

Signaler Répondre
avatar
Qui est ce Comité Histoire et mémoires dans la Ville ? le 06/02/2026 à 19:14

C’est un organe consultatif récemment créé par la Ville de Lyon (initiative portée par l’équipe municipale actuelle) pour accompagner les élus dans les choix mémoriels et toponymiques de la collectivité. Un espace de réflexion pluridisciplinaire avec universitaires, acteurs culturels et associations chargée de proposer des diagnostics, des critères et des pistes d’action sur les enjeux liés aux mémoires locales et à la manière de les inscrire dans l’espace public.

Signaler Répondre
avatar
bonne idée le 06/02/2026 à 19:09
pour l'ambiance a écrit le 06/02/2026 à 18h49

L'as tu vu la casquette , la casquette , la casquette du père Bugeaud !

C'est sur que ça va faire plaisir aux rageux !

Signaler Répondre
avatar
Refuser le 06/02/2026 à 19:03

ils ne sont plus légitimes pour prendre des décisions, tout doit être gelé en attendant une élection. Toute action prise maintenant devrait être considérée comme non conforme envers constitutionnelle car anti démocratique et donc illégale et passible d'une sanction exemplaire

Signaler Répondre
avatar
Fleuri le 06/02/2026 à 18:59
Burkus a écrit le 06/02/2026 à 18h51

Ils nous font ch... avec leurs projets plus stupides les uns que les autres. C'en est désespérant. J'en arrive à me demander si, en fait, ils ne veulent pas se suicider politiquement.

Votre attitude et votre langage sont déplorables.

Personnellement je souhaite la rue Lundy Grandpré pour remplacer le vilain Bugeaud.

Signaler Répondre
avatar
Burkus le 06/02/2026 à 18:51

Ils nous font ch... avec leurs projets plus stupides les uns que les autres. C'en est désespérant. J'en arrive à me demander si, en fait, ils ne veulent pas se suicider politiquement.

Signaler Répondre
avatar
là surement le 06/02/2026 à 18:50
Catalan a écrit le 06/02/2026 à 17h33

heureusement qu un nouveau maire va bientôt arriver.

Il est plus que temps !

Signaler Répondre
avatar
pour l'ambiance le 06/02/2026 à 18:49

L'as tu vu la casquette , la casquette , la casquette du père Bugeaud !

Signaler Répondre
avatar
J6 le 06/02/2026 à 18:48

Rue Charlie KIRK

Signaler Répondre
avatar
Grave .... le 06/02/2026 à 18:44

Sérieusement ?
Il n'y a pas des problèmes plus graves a réglé dans notre ville ?

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 06/02/2026 à 18:40

Si on commence à jouer à ça.. il va falloir numéroter les rues en fait.
Parce que des noms d'authentiques bouchers, bourrins, escrocs et incapables, débauchés, criminels, traitres etc.. des qui "offensent la mémoire" d'autres, il y en a plein la ville. Des rues, des arrêts TCL, des ponts, des écoles..
Accessoirement, il y en a qui s'en sont surtout pris aux Français et aux Lyonnais..

Signaler Répondre
avatar
mais c'est pas possible le 06/02/2026 à 18:34

Mais ou allons nous ? qu'est ce que 'est ?

Signaler Répondre
avatar
et pour le 06/02/2026 à 18:34
GAD a écrit le 06/02/2026 à 17h38

"consensus très large sur la nécessité d’une contextualisation explicite, visible et durable".
C'est , à l'évidence , la principale préoccupation des lyonnais . Décidément ces idéologues sectaires vivent dans un autre monde .

la promenade Lénine a Vaux en Velin , pas de manifestation d'un comité quelconque ?

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 06/02/2026 à 18:33
Baltringue a écrit le 06/02/2026 à 18h04

Vous êtes tellement aveuglé par votre bêtise que je suis certain que vous n'êtes même pas capable d'aller consulter la composition de ce comité sur le site de la ville
https://www.lyon.fr/vie-pratique/memoires/comite-histoire-et-memoires-dans-la-ville-chmv

Et bien justement,
En premier lieu il n'y a rien de nominatif et ensuite regardez la bien la composition, après vous ferez un commentaire.

Signaler Répondre
avatar
ben finalement le 06/02/2026 à 18:30
Baltringue a écrit le 06/02/2026 à 18h04

Vous êtes tellement aveuglé par votre bêtise que je suis certain que vous n'êtes même pas capable d'aller consulter la composition de ce comité sur le site de la ville
https://www.lyon.fr/vie-pratique/memoires/comite-histoire-et-memoires-dans-la-ville-chmv

beaucoup de gens de la mairie ou nommés par la mairie plus quelques 'experts' universitaires et autres inutiles et couteux

Signaler Répondre
avatar
peut etre le 06/02/2026 à 18:26
Aveuglement Militant a écrit le 06/02/2026 à 17h44

Un comité composé principalement de militants écolos avec leurs idées de militants écolos : lol

une dizaine d'oisifs pas vraiment représentatifs des 520 000h de Lyon et des 52 000 du 6em

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/02/2026 à 18:08

La future Rue Grégory Doucet pour le colonialisme vert ?

Signaler Répondre
avatar
Baltringue le 06/02/2026 à 18:04
Aveuglement Militant a écrit le 06/02/2026 à 17h44

Un comité composé principalement de militants écolos avec leurs idées de militants écolos : lol

Vous êtes tellement aveuglé par votre bêtise que je suis certain que vous n'êtes même pas capable d'aller consulter la composition de ce comité sur le site de la ville
https://www.lyon.fr/vie-pratique/memoires/comite-histoire-et-memoires-dans-la-ville-chmv

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 06/02/2026 à 17:44

Un comité composé principalement de militants écolos avec leurs idées de militants écolos : lol

Signaler Répondre
avatar
GAD le 06/02/2026 à 17:38

"consensus très large sur la nécessité d’une contextualisation explicite, visible et durable".
C'est , à l'évidence , la principale préoccupation des lyonnais . Décidément ces idéologues sectaires vivent dans un autre monde .

Signaler Répondre
avatar
Bubu le 06/02/2026 à 17:38
lxhu a écrit le 06/02/2026 à 17h24

il n’y a pas des choses plus utiles à traiter dans un pays dont l’économie se dégrade fortement, les entreprises ferment… Encore un problème créer de toute pièce par des idéologues qui n’ont que cela à faire

Quel problème ?
Juste le courrier, les adresses des commerces sur internet, les cartes ... D'ailleurs, y a-t-il une présence des riverains dans ce comité.
Et puis les consultations pour le nouveau nom..


Pour la prochaine session, débaptiser le pont Bonaparte ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 06/02/2026 à 17:33

heureusement qu un nouveau maire va bientôt arriver.

Signaler Répondre
avatar
lxhu le 06/02/2026 à 17:24

il n’y a pas des choses plus utiles à traiter dans un pays dont l’économie se dégrade fortement, les entreprises ferment… Encore un problème créer de toute pièce par des idéologues qui n’ont que cela à faire

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.