Le Comité Histoire et mémoires dans la Ville favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon

Réuni ce vendredi, le Comité Histoire et mémoires dans la Ville a rendu un avis favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud, "considérant que la figure de Thomas Robert Bugeaud est aujourd’hui largement associée à la conquête de l’Algérie et à des méthodes de guerre coloniale violentes, et que cette association rend l’hommage toponymique incompatible avec les valeurs contemporaines".

Le comité relève également l’existence d’une minorité de membres favorables au maintien de la dénomination. Ces derniers estiment que la priorité devrait être donnée à l’explication et à la contextualisation, "afin d’assumer le passé plutôt que de le faire disparaître".

Quelle que soit l’issue retenue, le CHMV se prononce en faveur d’un "consensus très large sur la nécessité d’une contextualisation explicite, visible et durable". Le comité propose par exemple la mise en place de plaques explicatives, de dispositifs pédagogiques, de ressources accessibles au public ou de parcours mémoriels, "afin que le débat engagé produise un véritable effet de compréhension et de transmission".

Pour rappel, l’avis rendu par le Comité Histoire et mémoires dans la Ville est consultatif.

Il appartient désormais à la prochaine équipe municipale de se prononcer sur la suite à donner à cet avis. Le dossier restera donc en suspens jusqu’aux prochaines élections municipales.