Lyon Politiques : sondage municipales, promesses de Jean-Michel Aulas et écologie - 06/02/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et l'enseignant en université Joris Hadj interviennent sur les sujets suivants :

- Nouveau sondages municipales à Lyon : une lueur d'espoir pour la gauche ?

- Jean-Michel Aulas devient-il prisonnier de ses promesses coûteuses ?

- Bruno Bernard reparle d'adapter la Métropole au climat de 2050 : une stratégie politique qui parle encore aux électeurs ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:40 Sondage municipales à Lyon

15:18 Sondage métropolitaines

25:12 Parler d'écologie dans la campagne