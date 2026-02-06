Lyon Politiques : sondage municipales, promesses de Jean-Michel Aulas et écologie - 06/02/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et l'enseignant en université Joris Hadj interviennent sur les sujets suivants :
- Nouveau sondages municipales à Lyon : une lueur d'espoir pour la gauche ?
- Jean-Michel Aulas devient-il prisonnier de ses promesses coûteuses ?
- Bruno Bernard reparle d'adapter la Métropole au climat de 2050 : une stratégie politique qui parle encore aux électeurs ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
00:00 Introduction/Sommaire
00:40 Sondage municipales à Lyon
15:18 Sondage métropolitaines
25:12 Parler d'écologie dans la campagne
Finalement on s'en fout de vos sondages .Signaler Répondre
Et le politologue ?Signaler Répondre
Pour Alexandra : le tunnel c'est comme dans les bronzés, tu balances de la neige sur les ordures comme ca il y a plus de problèmeSignaler Répondre