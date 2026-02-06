Lyon Politiques

Lyon Politiques : sondage municipales, promesses de Jean-Michel Aulas et écologie - 06/02/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : sondage municipales, promesses de Jean-Michel Aulas et écologie - 06/02/26
Lyon Politiques : sondage municipales, promesses de Jean-Michel Aulas et écologie - 06/02/26 - LyonMag

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et l'enseignant en université Joris Hadj interviennent sur les sujets suivants :

- Nouveau sondages municipales à Lyon : une lueur d'espoir pour la gauche ?
- Jean-Michel Aulas devient-il prisonnier de ses promesses coûteuses ?
- Bruno Bernard reparle d'adapter la Métropole au climat de 2050 : une stratégie politique qui parle encore aux électeurs ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire
00:40 Sondage municipales à Lyon
15:18 Sondage métropolitaines
25:12 Parler d'écologie dans la campagne

X

Tags :

Lyon Politiques

municipales 2026 à Lyon

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
papyrebel le 06/02/2026 à 19:48

Finalement on s'en fout de vos sondages .

Signaler Répondre
avatar
Patu le 06/02/2026 à 19:07

Et le politologue ?

Signaler Répondre
avatar
facile la vie le 06/02/2026 à 16:42

Pour Alexandra : le tunnel c'est comme dans les bronzés, tu balances de la neige sur les ordures comme ca il y a plus de problème

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.