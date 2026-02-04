Municipales à Lyon : ce nouveau sondage qui place Jean-Michel Aulas en position de force

Ce sondage Ipsos BVA, réalisé du 13 au 27 janvier, confirme une dynamique favorable à Jean-Michel Aulas, tandis que la majorité écologiste sortante conduite par Grégory Doucet apparaît affaiblie.

Selon les intentions de vote exprimées au premier tour, la liste conduite par Jean-Michel Aulas, soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le MoDem et l’UDI, recueille 44% des suffrages parmi les électeurs certains d’aller voter. Elle devance largement celle de Grégory Doucet (30%), soutenue par les Écologistes, le Parti socialiste, Place Publique et le Parti communiste.

Derrière, les autres candidatures restent nettement distancées : Anaïs Belouassa-Cherifi (8%), Alexandre Dupalais (8%), Georges Képénékian (5%) et Nathalie Perrin-Gilbert (4%) ne peuvent prétendre à se qualifier au second tour.

Jean-Michel Aulas réalise ici son score le plus bas dans un sondage depuis septembre. Mais son avance sur Grégory Doucet, gagnant 5 points de plus que notre sondage de janvier (de 25% à 30% ici ndlr), reste colossale à un mois et demi du premier tour.

Le sondage confirme également la très forte notoriété de Jean-Michel Aulas, connu par 92% des Lyonnais interrogés, au même niveau que Grégory Doucet. Mais l’écart se creuse sur l’image : 46% des personnes interrogées déclarent avoir une bonne opinion de JMA, contre 33% pour le maire sortant.

À l’inverse, Grégory Doucet concentre une proportion élevée de mauvaises opinions (45%), signe d’une polarisation marquée autour de son action municipale depuis 2020.

Une majorité sortante contestée

L’enquête met en lumière une fragilisation nette de l’équipe municipale en place. Seuls 46% des Lyonnais se disent satisfaits du travail accompli depuis 2020, contre 52% de mécontents. Plus significatif encore : 60% des sondés ne souhaitent pas voir la majorité actuelle reconduite après le scrutin de mars.

Dans le détail, si les transports en commun (69% de satisfaction) et l’environnement (68%) restent bien évalués, les domaines régaliens concentrent les critiques. La sécurité n’obtient que 41% de satisfaction, tandis que les conditions de circulation et de stationnement chutent à 25%, devenant le principal point de crispation des habitants.

Autre enseignement majeur : 42% des Lyonnais estiment que la qualité de vie à Lyon s’est détériorée depuis 2020, contre 28% qui jugent qu’elle s’est améliorée. Ce sentiment de dégradation est particulièrement marqué chez les électeurs de droite, du centre et du Rassemblement national, mais traverse également une partie de l’électorat sans affiliation partisane.