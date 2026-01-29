Politique

Lyon pourrait encore changer : les grandes orientations urbaines de Grégory Doucet et Bruno Bernard dévoilées

Ils ont rarement été ensemble face aux médias depuis le début de la campagne des élections municipales et métropolitaines.

Ce jeudi 29 janvier, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont présenté les grandes lignes de leur projet urbain pour l'agglomération. Avec comme objectif affiché de continuer à transformer Lyon pour améliorer concrètement le quotidien des habitants.

Trois priorités ont été dévoilées par le maire et le président de la Métropole : redonner du sens aux grands lieux urbains, réduire les inégalités territoriales et renforcer la qualité de vie dans les quartiers.

Parmi les projets structurants, la reconquête de la rive droite du Rhône occupe une place centrale. Longtemps dédiée au trafic automobile, elle doit devenir, selon la majorité sortante, un vaste espace public piéton et végétalisé. Les travaux de la première tranche du projet Rive Droite sont annoncés pour l’automne 2026, avec une livraison progressive jusqu’en 2030. Le budget estimé pour ce chantier atteint 64 millions d’euros sur le prochain mandat.

Autre dossier majeur : la poursuite du projet Presqu’île à vivre, avec l’extension des aménagements piétons, la valorisation des façades commerciales et l’amélioration des cheminements. Le centre d’échanges de Perrache, considéré comme une "fracture urbaine", doit également poursuivre sa transformation avec une réhabilitation mêlant commerces, services et espaces publics.

Autoroute M6-M7, bientôt un boulevard urbain ?

La transformation progressive de l’ancienne autoroute A6-A7 en boulevard urbain M6-M7 figure aussi parmi les engagements réaffirmés. De quoi répondre au projet de mégatunnel du duo Aulas-Sarselli. Les écologistes prônent une approche par étapes : abaissement des vitesses, développement des voies réservées aux transports collectifs et réflexion avec l’État sur le contournement du trafic de transit, notamment via l’A46 et l’A432, afin de réduire la pression automobile au cœur de la métropole.

Face au changement climatique, le duo met également en avant un plan de "rues fraîches", fondé sur la végétalisation massive et la désimperméabilisation de l’espace public. La Métropole revendique près de 250 000 arbres et arbustes plantés ou financés depuis 2020, et annonce la poursuite de cet effort lors du prochain mandat. S’y ajoutent la création de six nouveaux parcs urbains et de deux sites de baignade naturelle dans le Rhône et la Saône.

Pas de grande annonce inédite mais le cap clair pour les électeurs : Bruno Bernard et Grégory Doucet comptent bien s'entêter dans le projet débuté en 2020 et qui les menace demain d'une double défaite.

avatar
David Cro le 29/01/2026 à 16:12
On dirait une pub pour les Suv a écrit le 29/01/2026 à 16h06

Après ils se retrouvent dans le tunnel de Fourvière cul à cul .

Vous êtes tellement obnubilé qu'il faudrait penser à consulter.
L'avantage de l'obsession des lyonnais, c'est que nous en serons débarrassé en mars.

Signaler Répondre
avatar
On dirait une pub pour les Suv le 29/01/2026 à 16:06
ah les photos a écrit le 29/01/2026 à 15h44

ah les photos dites d artiste pour présenter un environnement ensoleillé avec des badauds qui bronzent et les oiseaux qui chantent. sans oublier la petite fille sur son vélo.
basta, on a deja donné pour ces enfumages.
Afuera.

Après ils se retrouvent dans le tunnel de Fourvière cul à cul .

Signaler Répondre
avatar
Tunnel le 29/01/2026 à 16:02
ah les photos a écrit le 29/01/2026 à 15h44

ah les photos dites d artiste pour présenter un environnement ensoleillé avec des badauds qui bronzent et les oiseaux qui chantent. sans oublier la petite fille sur son vélo.
basta, on a deja donné pour ces enfumages.
Afuera.

C'est sur qu'Aulas il peut pas faire ça, vu que son projet principal c'est un tunnel géant complètement débile. Difficile d'y faire une photo attrayante avec un beau soleil.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/01/2026 à 16:00

Ils ne changent pas d'un iota leur dogme, tout ce qu'on leur reproche, tant mieux éjectés les 2 dans 2 mois.

Signaler Répondre
avatar
Des voies encore des voies le 29/01/2026 à 16:00
Romi a écrit le 29/01/2026 à 14h49

Rajouter une voie dans chaque sens coûtera bien moins qu’un tunnel de 8 km

C'est bien connu que rajouter une voie ça désengorge durablement le trafic routier. Puis quand 3 ça suffit plus, une 4ème. Puis une 5ème, puis une 6ème... et toujours autant de bouchons.

Signaler Répondre
avatar
Rrete de réfléchir avec tes nénés le 29/01/2026 à 15:50
néné2 a écrit le 29/01/2026 à 14h51

Tu sais dire que ça ?
Tu dois vraiment te faire chier !

le cerveau c 'est plus haut pépé , pépé nous dirait Ferré .

Signaler Répondre
avatar
pol69 le 29/01/2026 à 15:47
Quelle bassesse ces commentaires a écrit le 29/01/2026 à 14h19

pas d 'autre argument ?

Si: à dégager au plus vite

Signaler Répondre
avatar
Ethan le 29/01/2026 à 15:44
ah bon a écrit le 29/01/2026 à 14h46

pas d 'autre argument ?

C'est le meilleur argument pour voter contre eux.

Signaler Répondre
avatar
ah les photos le 29/01/2026 à 15:44

ah les photos dites d artiste pour présenter un environnement ensoleillé avec des badauds qui bronzent et les oiseaux qui chantent. sans oublier la petite fille sur son vélo.
basta, on a deja donné pour ces enfumages.
Afuera.

Signaler Répondre
avatar
pitié le 29/01/2026 à 15:41

Pitié les zecolos ne touchez plus à rien.
cette secte est comme les religieux du moyen age qui prédisaient l enfer à ceux qui ne voulaient pas faire pénitence. l écologie punitive et de contraintes débiles on a donné. Ne touchez plus à rien . retirez vous ça nous fera du bien.

Signaler Répondre
avatar
ben la déja le 29/01/2026 à 15:33
C 'est sur a écrit le 29/01/2026 à 14h18

Aulas c 'est les trous dont nous ne verrons pas la fin , trou financier , trou place Bellecour pour son métro , trou pour le tunnel .

Des petits trous, des petits trous , toujours des petits trous .

les trous ils sont dans les trottoirs , dans les rues , et cela semble ne jamais finir ; a croire que pour boucher un trou il faut en creuser un autre

Signaler Répondre
avatar
a propos le 29/01/2026 à 15:21

de désimperméabilisation ; place des Martyrs de la Résistance , le bide est total ; j'y suis passé hier matin , malgré des travaux longs et conséquents , les pelouses ressemblaient a des mares avec 5 a 7 cm d'eau par endroit ; visiblement il y a un pbm de conception ou de réalisation ; de plus il faudrait signaler très clairement que l'allée qui part en biais depuis le carrefour Garibaldi Paul Bert pour arriver devant l'école primaire n'est pas une autoroute a vélos et trottinettes (enfin je le suppose )

Signaler Répondre
avatar
Ca suffit €’ le 29/01/2026 à 15:19

Starsky et Hutch devraient plier bagages et laisser place à Aulas qui va redonner de la croissance à notre ville et de l’attractivité !

Signaler Répondre
avatar
j'ai pas compris dsl le 29/01/2026 à 15:16
néné2 a écrit le 29/01/2026 à 14h51

Tu sais dire que ça ?
Tu dois vraiment te faire chier !

pas d 'autre argu ment ?

Signaler Répondre
avatar
Pas doute le 29/01/2026 à 15:15

Il faut dégager ces deux néfastes

Signaler Répondre
avatar
Greg007 le 29/01/2026 à 15:11
ah bon a écrit le 29/01/2026 à 14h46

pas d 'autre argument ?

Les orientations des écologistes et leur manière de les imposer cela vaut tous les arguments (si on veut rester poli avec un minimum de courtoisie pour qualifier le mandat des écologistes).

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 29/01/2026 à 15:06

Oui il va y avoir du changement
Oui Lyon va changer
et en bien car ils VONT DEGAGER Guignol et Gnafron

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 29/01/2026 à 15:05
Romi a écrit le 29/01/2026 à 14h49

Rajouter une voie dans chaque sens coûtera bien moins qu’un tunnel de 8 km

C'est très probable en effet, on tourne à environ 5M€ du km pour une 3e voie.

Signaler Répondre
avatar
idem… le 29/01/2026 à 14:54
Des rues fraîches, vraiment ? a écrit le 29/01/2026 à 14h23

Mais alors pourquoi avoir remis du bitume noir noir sur toute l'avenue Lacassagne, véritable îlot de chaleur et piège à canicule ?

Les escrolos, c'est du rêve à revendre, mais un bilan déplorable.

… trottoir et voie gauche quai Tilsitt entre pont Bonaparte et passerelle Saint Georges

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 29/01/2026 à 14:51
ah bon a écrit le 29/01/2026 à 14h46

pas d 'autre argument ?

Tu sais dire que ça ?
Tu dois vraiment te faire chier !

Signaler Répondre
avatar
Bl74 le 29/01/2026 à 14:50

A dégager ! L overdose de délire escrolo est totale. Que ces bobos millénaristes se cassent enfin a la campagne. Ils seront enfin en accord avec leur délire...

Signaler Répondre
avatar
Romi le 29/01/2026 à 14:49
Henry Golant a écrit le 29/01/2026 à 14h22

Difficile d'imaginer l'A46/N346 absorber encore plus de trafic.

Rajouter une voie dans chaque sens coûtera bien moins qu’un tunnel de 8 km

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 29/01/2026 à 14:46
néné2 a écrit le 29/01/2026 à 14h32

Notre quotidien c'est détérioré gravement depuis 2020, DEGAGE bande d'incompétents !
Habitant de Lyon 5em.

pas d 'autre argument ?

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 29/01/2026 à 14:32

Notre quotidien c'est détérioré gravement depuis 2020, DEGAGE bande d'incompétents !
Habitant de Lyon 5em.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 29/01/2026 à 14:27
Quelle bassesse ces commentaires a écrit le 29/01/2026 à 14h19

pas d 'autre argument ?

Les dogmes, idéologie, mentalité, mépris, arrogance, sectarisme..., qu'ils imposent depuis 2020, tout cela est bien plus dégueulasse que leur trombine.

Signaler Répondre
avatar
Ethan le 29/01/2026 à 14:27
réalisteLyon a écrit le 29/01/2026 à 14h07

Quoi c'est possible d'avoir des projets urbains sont dépensés des milliards ! Ça ne va pas faire l'affaire des copains d'aulas

Bien sûr, il suffit de ne rien faire d'utile.

Signaler Répondre
avatar
Des rues fraîches, vraiment ? le 29/01/2026 à 14:23

Mais alors pourquoi avoir remis du bitume noir noir sur toute l'avenue Lacassagne, véritable îlot de chaleur et piège à canicule ?

Les escrolos, c'est du rêve à revendre, mais un bilan déplorable.

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 29/01/2026 à 14:22

Difficile d'imaginer l'A46/N346 absorber encore plus de trafic.

Signaler Répondre
avatar
Dogmes & inquisition le 29/01/2026 à 14:21

L'idée des écolos c'est d'envoyer le trafic M6/M7 sur les axes déjà saturés de l'est lyonnais sans rien faire d'autre pour le détourner du centre de Lyon ? C'est pour cette raison qu'ils n'ont rien fait pendant leur mandat car envoyer toutes les nuisances sans alternative à la hauteur est une ineptie.

Signaler Répondre
avatar
bleucerise le 29/01/2026 à 14:20

Tous aux urnes pour arrêter ce duo éphémère. L'un frise l'irresponsabilité, l'autre semble être un ideologue borné.
C'est très long une mandature... trop long pour eux comme pour nous

Signaler Répondre
avatar
Quelle bassesse ces commentaires le 29/01/2026 à 14:19
mazipoumo a écrit le 29/01/2026 à 14h03

On n'a jamais autant vu leurs sales bobines que depuis ces dernières semaines.

pas d 'autre argument ?

Signaler Répondre
avatar
Illustration le 29/01/2026 à 14:19

"Tu sens l odeur de la défaite fils ?"

Signaler Répondre
avatar
C 'est sur le 29/01/2026 à 14:18
réalisteLyon a écrit le 29/01/2026 à 14h07

Quoi c'est possible d'avoir des projets urbains sont dépensés des milliards ! Ça ne va pas faire l'affaire des copains d'aulas

Aulas c 'est les trous dont nous ne verrons pas la fin , trou financier , trou place Bellecour pour son métro , trou pour le tunnel .

Des petits trous, des petits trous , toujours des petits trous .

Signaler Répondre
avatar
réalisteLyon le 29/01/2026 à 14:07

Quoi c'est possible d'avoir des projets urbains sont dépensés des milliards ! Ça ne va pas faire l'affaire des copains d'aulas

Signaler Répondre
avatar
mazipoumo le 29/01/2026 à 14:03

On n'a jamais autant vu leurs sales bobines que depuis ces dernières semaines.

Signaler Répondre

