Municipales à Lyon et dans le Rhône : près d'un électeur sur deux s'est rendu dans les urnes à 17h

Les Lyonnais ont attendu l'après-midi pour voter. Après une participation timide à 12h, le score annoncé par la préfecture du Rhône à 17h est plus cohérent : 48,27%, très loin devant les 35,37% de 2020 et même les 38,6% définitifs du 1er tour d'il y a 6 ans.

Par contre, le Rhône reste à la traîne par rapport au niveau national, avec une participation française de 48,90%.

Plus que quelques heures pour voter, la plupart des bureaux de vote ferment à 18h. Certaines communes de l'agglomération ferment à 19h, tandis que Lyon et Villeurbanne poussent jusqu'à 20h.