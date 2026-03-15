Politique

Municipales à Lyon et dans le Rhône : près d'un électeur sur deux s'est rendu dans les urnes à 17h

Municipales à Lyon et dans le Rhône : près d'un électeur sur deux s'est rendu dans les urnes à 17h

Le taux de participation timide de 12h a été rattrapé à 17h. Pour le dernier point provisoire du 1er tour des municipales dans le Rhône, le ministère de l'Intérieur annonce 48,27% de votants.

Les Lyonnais ont attendu l'après-midi pour voter. Après une participation timide à 12h, le score annoncé par la préfecture du Rhône à 17h est plus cohérent : 48,27%, très loin devant les 35,37% de 2020 et même les 38,6% définitifs du 1er tour d'il y a 6 ans.

Par contre, le Rhône reste à la traîne par rapport au niveau national, avec une participation française de 48,90%.

Plus que quelques heures pour voter, la plupart des bureaux de vote ferment à 18h. Certaines communes de l'agglomération ferment à 19h, tandis que Lyon et Villeurbanne poussent jusqu'à 20h.

20 commentaires
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Ahahaha le 15/03/2026 à 19:32
le gone de Lyon a écrit le 15/03/2026 à 18h12

Doucet est en tête

Je rigole. Tu vas pleurer dans 2h.

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Titeuf le 15/03/2026 à 19:23
Comique a écrit le 15/03/2026 à 18h48

Quand on commence à lire les nombreuses irrégularités constatées dans certaines villes... on comprend qu'on est face à de la république bananiere.

Lyon je ne sais pas encore mais ce qui se passe à Marseille est révoltant.

Parfois on comprend quand certaines catégories viennent avec leur bulletin en poche amenées et encadrées jusqu'à l'entrée du bureau de vote.

Une amie marsellaise d'origine commorienne m'avait parfaitement expliqué le système en place... connu de tous et qui se fait ouvertement. A quoi sert les préfectures a rien il semble.

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degagyyyyyyyy le 15/03/2026 à 18:50
Bisous a écrit le 15/03/2026 à 18h03

Tiens un MOUTON 🐑 qui va Voter ? 😂

Moi je vote toujours! Alors je viens pas pleurer ducon::::::

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Comique le 15/03/2026 à 18:48

Quand on commence à lire les nombreuses irrégularités constatées dans certaines villes... on comprend qu'on est face à de la république bananiere.

Lyon je ne sais pas encore mais ce qui se passe à Marseille est révoltant.

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pouuiiiiiii le 15/03/2026 à 18:38
Bisous a écrit le 15/03/2026 à 18h03

Tiens un MOUTON 🐑 qui va Voter ? 😂

oui moi je vote, et je me plains pas duglan!!!!!!

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ui hermez la le 15/03/2026 à 18:35
leveufnoir a écrit le 15/03/2026 à 18h07

malheureusement la mafia verte de lyon va encore passer..

tellement j aurais aimé une surprise hors aulas / doucet.. pour faire surtout chier la mafia verte..

Depuis des mois les commentaires sont contre Doucet, el la personne va voter!!!!! Alors fermer votre gueule!!!!!!!!!

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cestczzzz le 15/03/2026 à 18:30
Bisous a écrit le 15/03/2026 à 18h03

Tiens un MOUTON 🐑 qui va Voter ? 😂

Oui, moi je vote toujours alors j'ai le droit de me plaindre!!!!!!

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Libération mars 2026 le 15/03/2026 à 18:23

En espérant que la secte verte qui impose ses dogmes depuis 2020 dégage et n'est plus de possibilité de nuire davantage.

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mirou69 le 15/03/2026 à 18:19
frisette a écrit le 15/03/2026 à 18h04

Vive ´DOUCET ´ c’est DOUX c’est DOUCET ma biche ….

Ta biche on va l’envoyer au zoo

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le gone de Lyon le 15/03/2026 à 18:12

Doucet est en tête

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leveufnoir le 15/03/2026 à 18:07
oh es nullossssssss a écrit le 15/03/2026 à 17h44

oui, les comiques vous avez votez doucet , et la 17% de participation 🤣🤣🤣🤣🤣😂👏

malheureusement la mafia verte de lyon va encore passer..

tellement j aurais aimé une surprise hors aulas / doucet.. pour faire surtout chier la mafia verte..

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frisette le 15/03/2026 à 18:04
oh es nullossssssss a écrit le 15/03/2026 à 17h44

oui, les comiques vous avez votez doucet , et la 17% de participation 🤣🤣🤣🤣🤣😂👏

Vive ´DOUCET ´ c’est DOUX c’est DOUCET ma biche ….

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Bisous le 15/03/2026 à 18:03
oh les charlots a écrit le 15/03/2026 à 17h22

bande de guignols! vous dénigrez doucet depuis des mois et vous allez pas voter! Alors taisez vous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiens un MOUTON 🐑 qui va Voter ? 😂

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Ex Précisions le 15/03/2026 à 17:46

Dommage encore une fois on n'aura pas le taux de bulletins blancs...
l'État a toujours refusé de les publier, et surtout de les comptabiliser comme l'Espagne et les Pays Bas ou c'est considéré comme un vote.
D'autres pays européens publient les chiffres de ses votes blancs mais en France ce serait aveux de faiblesse pour nos chers politiques mégalos...

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oh es nullossssssss le 15/03/2026 à 17:44
Vsl a écrit le 15/03/2026 à 17h36

Aulas élu dès la première mi-temps.

oui, les comiques vous avez votez doucet , et la 17% de participation 🤣🤣🤣🤣🤣😂👏

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Vsl le 15/03/2026 à 17:36
oh les charlots a écrit le 15/03/2026 à 17h22

bande de guignols! vous dénigrez doucet depuis des mois et vous allez pas voter! Alors taisez vous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aulas élu dès la première mi-temps.

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CQQFD69 ! le 15/03/2026 à 17:35

Comme dit Laurent Gerra imitant Gérard Holtz : "Mo bi lisez-vous ! "

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oh les charlots le 15/03/2026 à 17:22

bande de guignols! vous dénigrez doucet depuis des mois et vous allez pas voter! Alors taisez vous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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GLOUGLOU 1er le 15/03/2026 à 17:19

L'effet kiss cool COVID.

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participation en baisse le 15/03/2026 à 17:15

1/2 ne vote pas sans compter les personnes non inscrits sur la liste électorale et on parle de démocratie

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