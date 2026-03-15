Municipales à Lyon et dans le Rhône : près d'un électeur sur deux s'est rendu dans les urnes à 17h

Les Lyonnais ont attendu l'après-midi pour voter. Après une participation timide à 12h, le score annoncé par la préfecture du Rhône à 17h est plus cohérent : 48,27%, très loin devant les 35,37% de 2020 et même les 38,6% définitifs du 1er tour d'il y a 6 ans.
Par contre, le Rhône reste à la traîne par rapport au niveau national, avec une participation française de 48,90%.
Plus que quelques heures pour voter, la plupart des bureaux de vote ferment à 18h. Certaines communes de l'agglomération ferment à 19h, tandis que Lyon et Villeurbanne poussent jusqu'à 20h.
Je rigole. Tu vas pleurer dans 2h.Signaler Répondre
Parfois on comprend quand certaines catégories viennent avec leur bulletin en poche amenées et encadrées jusqu'à l'entrée du bureau de vote.Signaler Répondre
Une amie marsellaise d'origine commorienne m'avait parfaitement expliqué le système en place... connu de tous et qui se fait ouvertement. A quoi sert les préfectures a rien il semble.
Moi je vote toujours! Alors je viens pas pleurer ducon::::::Signaler Répondre
Quand on commence à lire les nombreuses irrégularités constatées dans certaines villes... on comprend qu'on est face à de la république bananiere.Signaler Répondre
Lyon je ne sais pas encore mais ce qui se passe à Marseille est révoltant.
oui moi je vote, et je me plains pas duglan!!!!!!Signaler Répondre
Depuis des mois les commentaires sont contre Doucet, el la personne va voter!!!!! Alors fermer votre gueule!!!!!!!!!Signaler Répondre
Oui, moi je vote toujours alors j'ai le droit de me plaindre!!!!!!Signaler Répondre
En espérant que la secte verte qui impose ses dogmes depuis 2020 dégage et n'est plus de possibilité de nuire davantage.Signaler Répondre
Ta biche on va l’envoyer au zooSignaler Répondre
Doucet est en têteSignaler Répondre
malheureusement la mafia verte de lyon va encore passer..Signaler Répondre
tellement j aurais aimé une surprise hors aulas / doucet.. pour faire surtout chier la mafia verte..
Vive ´DOUCET ´ c’est DOUX c’est DOUCET ma biche ….Signaler Répondre
Tiens un MOUTON 🐑 qui va Voter ? 😂Signaler Répondre
Dommage encore une fois on n'aura pas le taux de bulletins blancs...Signaler Répondre
l'État a toujours refusé de les publier, et surtout de les comptabiliser comme l'Espagne et les Pays Bas ou c'est considéré comme un vote.
D'autres pays européens publient les chiffres de ses votes blancs mais en France ce serait aveux de faiblesse pour nos chers politiques mégalos...
oui, les comiques vous avez votez doucet , et la 17% de participation 🤣🤣🤣🤣🤣😂👏Signaler Répondre
Aulas élu dès la première mi-temps.Signaler Répondre
Comme dit Laurent Gerra imitant Gérard Holtz : "Mo bi lisez-vous ! "Signaler Répondre
bande de guignols! vous dénigrez doucet depuis des mois et vous allez pas voter! Alors taisez vous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre
L'effet kiss cool COVID.Signaler Répondre
1/2 ne vote pas sans compter les personnes non inscrits sur la liste électorale et on parle de démocratieSignaler Répondre