Villeurbanne : un homme interpellé avec un fusil à pompe après un refus d’obtempérer

Tout commence à 23h45, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, à proximité de la station de métro Laurent Bonnevay, située avenue du 4 août 1789 à Villeurbanne.

D'après nos informations, un individu circulant à scooter a refusé d’obtempérer à un contrôle de police, déclenchant une intervention rapide des forces de l’ordre.

Le suspect a finalement été interpellé rue du Canal par une équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST). Lors de son arrestation, les policiers ont découvert dans son sac un fusil à pompe à canon scié.

L’individu, âgé d’une vingtaine d’années, a été placé en garde à vue.