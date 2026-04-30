Villeurbanne : un homme interpellé avec un fusil à pompe après un refus d’obtempérer

Tout commence à 23h45, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, à proximité de la station de métro Laurent Bonnevay, située avenue du 4 août 1789 à Villeurbanne.
D'après nos informations, un individu circulant à scooter a refusé d’obtempérer à un contrôle de police, déclenchant une intervention rapide des forces de l’ordre.
Le suspect a finalement été interpellé rue du Canal par une équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST). Lors de son arrestation, les policiers ont découvert dans son sac un fusil à pompe à canon scié.
L’individu, âgé d’une vingtaine d’années, a été placé en garde à vue.
Est ceSignaler Répondre
un homme interpellé avec un fusil à pompe
ou
un homme avec un fusil à pompe interpellé ?
À 20 ans il se ballade avec un fusil à pompe. Il démarre bien dans la vie! Le gendre idéal.Signaler Répondre
L’archétype de la racaille. Du point de PIB en moins.
À envoyer au bagne.
Il y avait au moins 2 jours qu'il ne s'était rien passé à Villeurbanne ? ? ? ? après la dernière fusillade !Signaler Répondre
Il n'a rien à craindre de la "justice", il restera donc toute sa misérable vie, une vulgaire racaille...Signaler Répondre
Agressé par la police, voulait se défendre en préventif !Signaler Répondre
Un simple travailleure qui parté aux boulot munie de son outillages rien de spécial toujours partir aux boulot avec son équipement de sécurité la loi le préconise Lyon est une ville génialeSignaler Répondre