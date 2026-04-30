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Villeurbanne : un homme interpellé avec un fusil à pompe après un refus d’obtempérer

Villeurbanne : un homme interpellé avec un fusil à pompe après un refus d’obtempérer
Villeurbanne : un homme interpellé avec un fusil à pompe après un refus d’obtempérer

Une intervention nocturne qui conduit à une découverte inquiétante.

Tout commence à 23h45, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, à proximité de la station de métro Laurent Bonnevay, située avenue du 4 août 1789 à Villeurbanne.

D'après nos informations, un individu circulant à scooter a refusé d’obtempérer à un contrôle de police, déclenchant une intervention rapide des forces de l’ordre.

Le suspect a finalement été interpellé rue du Canal par une équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST). Lors de son arrestation, les policiers ont découvert dans son sac un fusil à pompe à canon scié.

L’individu, âgé d’une vingtaine d’années, a été placé en garde à vue.

Tags :

refus d'obtempérer

6 commentaires
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roulette russe le 30/04/2026 à 10:59

Est ce
un homme interpellé avec un fusil à pompe
ou
un homme avec un fusil à pompe interpellé ?

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Jhhg le 30/04/2026 à 10:16

À 20 ans il se ballade avec un fusil à pompe. Il démarre bien dans la vie! Le gendre idéal.

L’archétype de la racaille. Du point de PIB en moins.

À envoyer au bagne.

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ah tiens encore le 30/04/2026 à 10:00

Il y avait au moins 2 jours qu'il ne s'était rien passé à Villeurbanne ? ? ? ? après la dernière fusillade !

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Racailles de m... le 30/04/2026 à 09:58

Il n'a rien à craindre de la "justice", il restera donc toute sa misérable vie, une vulgaire racaille...

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Farce libre ! le 30/04/2026 à 09:55

Agressé par la police, voulait se défendre en préventif !

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Jeanlaville le 30/04/2026 à 09:54

Un simple travailleure qui parté aux boulot munie de son outillages rien de spécial toujours partir aux boulot avec son équipement de sécurité la loi le préconise Lyon est une ville géniale

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