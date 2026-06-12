Coincés dans une impasse, ils percutent frontalement une voiture de police après un refus d'obtempérer près de Lyon

Vers 4h30 du matin, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin, un véhicule a refusé d'obtempérer aux injonctions d'un équipage de police du Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) alors qu'il circulait quai de la Libération, à La Mulatière.
Une course-poursuite s'est alors engagée. Selon nos informations, plusieurs équipages de police sont venus renforcer le dispositif afin de tenter d'intercepter le véhicule en fuite.
La poursuite s'est achevée à Oullins-Pierre-Bénite. Les fuyards ont été attrapés au niveau de la rue Yon Lug. Arrivé ensuite dans une impasse, le conducteur aurait effectué un demi-tour avant de percuter frontalement le véhicule du GSP qui était à l'initiative de la poursuite.
Trois policiers blessés
Les quatre occupants de la voiture ont été interpellés sur place par les forces de l'ordre.
À la suite de la collision, trois fonctionnaires de police ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Ils souffraient notamment de douleurs au niveau des épaules, des cervicales et des jambes.
Les trois policiers ont été transportés à l'hôpital Lyon Sud pour des examens complémentaires. À ce stade, les circonstances ayant conduit les policiers à vouloir contrôler le véhicule ne sont pas connues.
[ #Lyon ] : 3 collègues blessés et transportés à l'hôpital suite à un énième refus d'obtempérer.#UNSAPolice leur apporte tout son soutien et leur souhaite un prompt rétablissement.— UNSA POLICE (@UNSAPOLICE) June 12, 2026
Bravo aux effectifs de la #BAC pour l'interpellation des individus. pic.twitter.com/AkSNSEJpsV
Bizarre, j'ai fais le même commentaire que toi avec des noms.....et j'ai été censuré!Signaler Répondre
bien sur que non, on est en France quand même...Signaler Répondre
On peu ajouter aux dégâts matériels les dommages et intérêts à la condamnation pour blessures volontaires sur les fonctionnaires de police.Signaler Répondre
Et payer les soins et du préjudice moral pour les policiers !Signaler Répondre
Les racailles protégées par la gauche et les juges n’ont plus peur de la police! Et quand les policiers osent se défendre, ils sont condamnés pour meurtre ?Signaler Répondre
Vous êtes drole, les juges vont classé sans suite, et le contribuable, va payer la note comme d'habitudeSignaler Répondre
Il paraît que le plus grand danger pour les habitants de Lyon ce sont les mouvements pendulaires des pauvres c…llon qui viennent bosserSignaler Répondre
Je ne sais si c'est le cas, sinon il faudrait obliger les auteurs de cette collision volontaire à régler la note pour la réparation de la voiture des policiers.Signaler Répondre