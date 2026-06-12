Coincés dans une impasse, ils percutent frontalement une voiture de police après un refus d'obtempérer près de Lyon

Vers 4h30 du matin, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin, un véhicule a refusé d'obtempérer aux injonctions d'un équipage de police du Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) alors qu'il circulait quai de la Libération, à La Mulatière.

Une course-poursuite s'est alors engagée. Selon nos informations, plusieurs équipages de police sont venus renforcer le dispositif afin de tenter d'intercepter le véhicule en fuite.

La poursuite s'est achevée à Oullins-Pierre-Bénite. Les fuyards ont été attrapés au niveau de la rue Yon Lug. Arrivé ensuite dans une impasse, le conducteur aurait effectué un demi-tour avant de percuter frontalement le véhicule du GSP qui était à l'initiative de la poursuite.

Trois policiers blessés

Les quatre occupants de la voiture ont été interpellés sur place par les forces de l'ordre.

À la suite de la collision, trois fonctionnaires de police ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Ils souffraient notamment de douleurs au niveau des épaules, des cervicales et des jambes.

Les trois policiers ont été transportés à l'hôpital Lyon Sud pour des examens complémentaires. À ce stade, les circonstances ayant conduit les policiers à vouloir contrôler le véhicule ne sont pas connues.