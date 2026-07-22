Faits Divers

Un fusil d'assaut chargé accroché à une trottinette : inquiétante découverte près de Lyon

Un fusil d'assaut chargé accroché à une trottinette : inquiétante découverte près de Lyon
Photo d'illustration - LyonMag

Quatre hommes ont été placés en garde à vue.

Une découverte particulièrement inquiétante a été réalisée par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de Vaulx-en-Velin, dans la soirée du mardi 21 au mercredi 22 juillet.

Selon les informations de nos confrères d'Actu Lyon, les fonctionnaires ont remarqué, vers 23h30, plusieurs individus au comportement jugé suspect sur un parking situé à proximité de nombreuses habitations, non loin du magasin Grand Frais. Les policiers ont alors décidé de procéder à leur contrôle.

Sur place, les quatre hommes se trouvaient autour d'un véhicule utilitaire. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé les lieux avant d'inspecter le chargement du véhicule.

Une arme de guerre chargée retrouvée

À l'intérieur de la camionnette, les policiers ont découvert une trottinette électrique sur laquelle était fixé un fusil d'assaut de type Kalachnikov. Selon nos confrères, l'arme était chargée et prête à être utilisée.

Les quatre individus présents ont immédiatement été interpellés puis placés en garde à vue.

Les investigations devront désormais permettre de déterminer l'origine de cette arme de guerre ainsi que les intentions des suspects au moment de leur interpellation.

Tags :

kalachnikov

Vaulx-en-Velin

12 commentaires
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Doucet non plus le 22/07/2026 à 13:03
c'est pas grave a écrit le 22/07/2026 à 12h19

Monsieur Macron ne semble pas perturbé par tout ce qui se passe en France ? ?

Tout le monde s'en moque bien finalement, de l'ensauvagement de nos quartiers populaires.

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ouarf ! le 22/07/2026 à 12:40
Albanese a écrit le 22/07/2026 à 12h19

Comme un air de trafics de stupéfiants dans l'air, il n'y a plus qu'à mettre la bande sur écoute et surveillance pour remonter jusqu'au grossistes.

heureusement que vous êtes là pour apprendre aux FDO leur métier

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Moi le 22/07/2026 à 12:34

Ils voulaient juste aller faire leur courses.
Depuis quand à Vaulx en velin ont payent en carte bleue ou en espèces.

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ezName le 22/07/2026 à 12:21
La Meute a écrit le 22/07/2026 à 11h50

Pourquoi "inquiétante" ? C'est normal aujourd'hui, grâce à la gauchiasse qui tolère tout

Tout à fait. Certainement un mec qui a fait 158 passages devant la justice et qui repartira avec un rappel à l’ordre parce qu’il est OQTF palestinien LGBT++ victime de la société. On connaît la musique

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Albanese le 22/07/2026 à 12:19

Comme un air de trafics de stupéfiants dans l'air, il n'y a plus qu'à mettre la bande sur écoute et surveillance pour remonter jusqu'au grossistes.

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c'est pas grave le 22/07/2026 à 12:19

Monsieur Macron ne semble pas perturbé par tout ce qui se passe en France ? ?

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Ex Précisions le 22/07/2026 à 12:19

Ben quoi ? A Vaulx qui n'a pas une kalash et une trottinette ?

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Solidarité 69 le 22/07/2026 à 12:03

La routine dans la nouvelle France by LFI.

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La Meute le 22/07/2026 à 11:50

Pourquoi "inquiétante" ? C'est normal aujourd'hui, grâce à la gauchiasse qui tolère tout

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Jacques20 le 22/07/2026 à 11:47

Les appréhendés ne semblent pas avoir commis de rébellion, ils auront peut-être une médaille.

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Charge - décharge le 22/07/2026 à 11:42

La batterie de la trottinette était elle chargée ?
Trottinette chargée + AK 47 chargée, on peut aisément deviner la suite

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une kalash à le 22/07/2026 à 11:37

proximité de "grand frais"?...bin c etait pour refroidir

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