Un fusil d'assaut chargé accroché à une trottinette : inquiétante découverte près de Lyon

Une découverte particulièrement inquiétante a été réalisée par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de Vaulx-en-Velin, dans la soirée du mardi 21 au mercredi 22 juillet.

Selon les informations de nos confrères d'Actu Lyon, les fonctionnaires ont remarqué, vers 23h30, plusieurs individus au comportement jugé suspect sur un parking situé à proximité de nombreuses habitations, non loin du magasin Grand Frais. Les policiers ont alors décidé de procéder à leur contrôle.

Sur place, les quatre hommes se trouvaient autour d'un véhicule utilitaire. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé les lieux avant d'inspecter le chargement du véhicule.

Une arme de guerre chargée retrouvée

À l'intérieur de la camionnette, les policiers ont découvert une trottinette électrique sur laquelle était fixé un fusil d'assaut de type Kalachnikov. Selon nos confrères, l'arme était chargée et prête à être utilisée.

Les quatre individus présents ont immédiatement été interpellés puis placés en garde à vue.

Les investigations devront désormais permettre de déterminer l'origine de cette arme de guerre ainsi que les intentions des suspects au moment de leur interpellation.