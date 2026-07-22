Un fusil d'assaut chargé accroché à une trottinette : inquiétante découverte près de Lyon

Une découverte particulièrement inquiétante a été réalisée par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de Vaulx-en-Velin, dans la soirée du mardi 21 au mercredi 22 juillet.
Selon les informations de nos confrères d'Actu Lyon, les fonctionnaires ont remarqué, vers 23h30, plusieurs individus au comportement jugé suspect sur un parking situé à proximité de nombreuses habitations, non loin du magasin Grand Frais. Les policiers ont alors décidé de procéder à leur contrôle.
Sur place, les quatre hommes se trouvaient autour d'un véhicule utilitaire. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé les lieux avant d'inspecter le chargement du véhicule.
Une arme de guerre chargée retrouvée
À l'intérieur de la camionnette, les policiers ont découvert une trottinette électrique sur laquelle était fixé un fusil d'assaut de type Kalachnikov. Selon nos confrères, l'arme était chargée et prête à être utilisée.
Les quatre individus présents ont immédiatement été interpellés puis placés en garde à vue.
Les investigations devront désormais permettre de déterminer l'origine de cette arme de guerre ainsi que les intentions des suspects au moment de leur interpellation.
Tout le monde s'en moque bien finalement, de l'ensauvagement de nos quartiers populaires.Signaler Répondre
heureusement que vous êtes là pour apprendre aux FDO leur métierSignaler Répondre
Ils voulaient juste aller faire leur courses.Signaler Répondre
Depuis quand à Vaulx en velin ont payent en carte bleue ou en espèces.
Tout à fait. Certainement un mec qui a fait 158 passages devant la justice et qui repartira avec un rappel à l’ordre parce qu’il est OQTF palestinien LGBT++ victime de la société. On connaît la musiqueSignaler Répondre
Comme un air de trafics de stupéfiants dans l'air, il n'y a plus qu'à mettre la bande sur écoute et surveillance pour remonter jusqu'au grossistes.Signaler Répondre
Monsieur Macron ne semble pas perturbé par tout ce qui se passe en France ? ?Signaler Répondre
Ben quoi ? A Vaulx qui n'a pas une kalash et une trottinette ?Signaler Répondre
La routine dans la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Pourquoi "inquiétante" ? C'est normal aujourd'hui, grâce à la gauchiasse qui tolère toutSignaler Répondre
Les appréhendés ne semblent pas avoir commis de rébellion, ils auront peut-être une médaille.Signaler Répondre
La batterie de la trottinette était elle chargée ?Signaler Répondre
Trottinette chargée + AK 47 chargée, on peut aisément deviner la suite
proximité de "grand frais"?...bin c etait pour refroidirSignaler Répondre