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Un plan finalement pas si raté avec Vénissieux et Vaulx-en-Velin : LFI remporte 2 des 3 V de l'agglomération lyonnaise

Un plan finalement pas si raté avec Vénissieux et Vaulx-en-Velin : LFI remporte 2 des 3 V de l'agglomération lyonnaise

Lancé en grandes pompes à la rentrée 2024 suite aux législatives et européennes réussies, le plan de la France insoumise pour obtenir des mairies dans l'agglomération lyonnaise a payé. Les 3e et 4e villes les plus importantes, Vénissieux et Vaulx-en-Velin, ont désormais des maires LFI.

Le plan de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné en partie. Malgré Quentin Deranque, malgré la Jeune Garde, malgré les désaccords avec le reste de la gauche. Les députés insoumis du Rhône Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit ont respectivement remporté les élections municipales à Vaulx-en-Velin et Vénissieux.

Tout un symbole puisqu'ils ont renversé les maires PS et PCF de ces communes, qui avaient refusé de fusionner leur liste dans leur circonscription avec LFI.

Saint-Fons est aussi tombée dans l'escarcelle des insoumis, avec Hadi Mebarki, à l'origine du signalement qui a fait tomber le maire précédent Christian Duchêne et ses bulletins de vote invalidés.

Une certaine ceinture violette se dessine autour de Lyon. Si LFI a sous-performé dans de nombreux territoires, à commencer par la capitale des Gaules où le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi n'avait rien de semblable à ceux obtenus en 2024, et à Villeurbanne où même Jean-Paul Bret a fait mieux que Mathieu Garabedian, une nouvelle ère débute.

LFI comptera très peu d'élus à la Métropole de Lyon, siègera dans l'opposition à Grégory Doucet à Lyon, mais peut désormais faire de Vaulx, Vénissieux et Saint-Fons son laboratoire fortifié en prévision de 2027.

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LFI

Abdelkader Lahmar

Idir Boumertit

vénissieux

Vaulx-en-Velin

Hadi Mebarki

saint-fons

22 commentaires
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Ce qui est déjà le cas... le 23/03/2026 à 11:07
Incroyable a écrit le 23/03/2026 à 10h39

Le communautarisme peut-être? Il suffit de regarder l'origine de ces maires... Bientôt des partis islamistes au pouvoir. Relisez Houellebecq...

A Londres, aux EU et certaines villes allemandes. Trafalgar Square envahi par les prières de rue à la fin du Ramadan, drapeau LGBT interdit à Hamtramck (ancienne enclave polonaise passée sous le joug islamiste !!!), appels à la prière en Allemagne et en Suède... Mélenchon parle de créolisation, puis de Nouvelle France, pour ne pas dire "Grand Remplacement", car ça fait peur aux pauvres fds, mais il a raison, c'est en cours dans tout l'Occident.

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Incroyable le 23/03/2026 à 10:39
Adino a écrit le 23/03/2026 à 08h39

2 villes perdues depuis 30 ans
Venissieux passe de communiste à LFi où est le changement ?

Le communautarisme peut-être? Il suffit de regarder l'origine de ces maires... Bientôt des partis islamistes au pouvoir. Relisez Houellebecq...

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idiotie le 23/03/2026 à 10:30
lyon avec zemmour vite a écrit le 23/03/2026 à 08h33

Quelle différence par rapport à avant? Je rappelle que les sarkozistes sont ceux qui ont supprimé le plus de condés.

Merci pour ce rappel pertinent. Les bas du front sont décidément pitoyables dans leurs racisme crasse.

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 23/03/2026 à 10:27
Direction, 2027 a écrit le 23/03/2026 à 08h50

bravo messieurs 3 grandes villes reste à la gauche maintenant la route pour jean-Luc Mélenchon pour être président en 2027

eeuuhhhh heureusement ces quelques bourgades LFIsites ne représentent que 1% des électeurs français, au niveau nationale ça vaut que dalle, il n’y a qu’à regarder le nombre de votants dans ces villes, la participation doit être à 20% à peine sur quelques milliers d’électeurs, la France est de droite et sûrement très à droite pour les prochaines élections à venir certains vont déchanter 😂

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LéoChater le 23/03/2026 à 10:24

On en reparle dans 1 an !

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 23/03/2026 à 10:24

Étonnant dis donc Venissieux, Vaulx-en-Velin, Roubaix, La Courneuve, Creil, que des belles contrées dis donc, ça ne fera qu’enterrer plus ces territoires et faire monter le RN également pour ceux qui étaient encore hésitants, le communautarisme à de beaux jours devant lui

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kourross le 23/03/2026 à 10:08

dehors les racistes OUST

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GAD le 23/03/2026 à 09:31

Depuis le temps que les politiques , notamment de gauche , font rentrer les loups dans la bergerie , ceux-ci ont finalement dévoré , à Vénissieux et Vaulx-en-Velin , les deux dernières brebis ,

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1789 le 23/03/2026 à 09:26

A l'est rien de nouveau, c'est l'alliance NFP.

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kool le 23/03/2026 à 09:23

Elus grâce aux partisans islamistes👎👎👎

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Kader le 23/03/2026 à 09:21

Ces villes ne verront plus jamais le jour

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Ex Précisions le 23/03/2026 à 09:21

Les 3V c'est avec Villeurbanne dans les faits divers normalement.
L'avantage pour les investisseurs c'est que les prix de l'immobilier vont chuter dans ces communes plus personne de sensé ne va vouloir aujourd'hui y habiter, mais pour rentabiliser il faudra attendre une autre gouvernance dans ces 2 villes, heuuu 2 bleds...

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velobobo le 23/03/2026 à 09:20

C’est le resultat de la politique du PS et des communistes. Ils ont favorisé l’immigration pour être renversé par LFI qui sera lui même renversé par l’islamisme la prochaine fois. C’est aussi ce qui risque de se passer à l’echelle de la France..

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C est beau de rire parfois... le 23/03/2026 à 09:11
Direction, 2027 a écrit le 23/03/2026 à 08h50

bravo messieurs 3 grandes villes reste à la gauche maintenant la route pour jean-Luc Mélenchon pour être président en 2027

A moi aussi, vous avez fait ma journée🤣🤣.

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Est lyonnais le 23/03/2026 à 09:09

Certains partis attirent certaines populations et font chuter les prix immobiliers tout en faisant augmenter l'insécurité.

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Les 2 v maintenant.... le 23/03/2026 à 09:08

Vaulx en Velin, venissieux, roubaix......, les villes de la misère remportées par LFI..... après des années de municipalités gauchistes....
Ils touchent le fond maintenant, ça ne va pas s'arranger pour les habitants.....et ça ne sera pas la faute des, comment ils disent......fascistes et racistes de droite......
Il va y avoir de l exode de travailleurs honnêtes.....sur Villeurbanne je le sens.....

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Monpays le 23/03/2026 à 09:02

St Fons, Venissieux, Vaux en velin, Marseille, Lyon, Grenoble, ....et d'autres sont les exemples du grand remplacement par ou avec LFI , dont on voit bien l'origine et le credo culturel, moral et politique, Stalinisme, lutte des classes et islamisme et écologisme !

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Ahahahahah le 23/03/2026 à 08:58
Direction, 2027 a écrit le 23/03/2026 à 08h50

bravo messieurs 3 grandes villes reste à la gauche maintenant la route pour jean-Luc Mélenchon pour être président en 2027

Merci, vous avez refait ma journée.
2027, Melench est à la retraite et si la gauche la joue bien, il ne passera même pas, par la cas 2ème tour.

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Direction, 2027 le 23/03/2026 à 08:50

bravo messieurs 3 grandes villes reste à la gauche maintenant la route pour jean-Luc Mélenchon pour être président en 2027

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Lyon en mauvaise posture le 23/03/2026 à 08:45

De voir Lyon associée aux trois V, parmi les 4 villes de gauche de la métropole, ça fait mal au cœur.

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Adino le 23/03/2026 à 08:39

2 villes perdues depuis 30 ans
Venissieux passe de communiste à LFi où est le changement ?

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lyon avec zemmour vite le 23/03/2026 à 08:33
Rlb a écrit le 23/03/2026 à 08h21

LFI à l'est Lyonnais plus de police, les trafiquants font la loi.
A bientôt rubrique: FAITS DIVERS.

Quelle différence par rapport à avant? Je rappelle que les sarkozistes sont ceux qui ont supprimé le plus de condés.

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Rlb le 23/03/2026 à 08:21

LFI à l'est Lyonnais plus de police, les trafiquants font la loi.
A bientôt rubrique: FAITS DIVERS.

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