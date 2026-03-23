Un plan finalement pas si raté avec Vénissieux et Vaulx-en-Velin : LFI remporte 2 des 3 V de l'agglomération lyonnaise

Le plan de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné en partie. Malgré Quentin Deranque, malgré la Jeune Garde, malgré les désaccords avec le reste de la gauche. Les députés insoumis du Rhône Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit ont respectivement remporté les élections municipales à Vaulx-en-Velin et Vénissieux.
Tout un symbole puisqu'ils ont renversé les maires PS et PCF de ces communes, qui avaient refusé de fusionner leur liste dans leur circonscription avec LFI.
Saint-Fons est aussi tombée dans l'escarcelle des insoumis, avec Hadi Mebarki, à l'origine du signalement qui a fait tomber le maire précédent Christian Duchêne et ses bulletins de vote invalidés.
Hadi Mebarki au micro de LyonMag après son élection en tant que maire de Saint-Fons #municipales pic.twitter.com/FuPiIkGHzZ— Lyon Mag (@lyonmag) March 22, 2026
Une certaine ceinture violette se dessine autour de Lyon. Si LFI a sous-performé dans de nombreux territoires, à commencer par la capitale des Gaules où le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi n'avait rien de semblable à ceux obtenus en 2024, et à Villeurbanne où même Jean-Paul Bret a fait mieux que Mathieu Garabedian, une nouvelle ère débute.
LFI comptera très peu d'élus à la Métropole de Lyon, siègera dans l'opposition à Grégory Doucet à Lyon, mais peut désormais faire de Vaulx, Vénissieux et Saint-Fons son laboratoire fortifié en prévision de 2027.
A Londres, aux EU et certaines villes allemandes. Trafalgar Square envahi par les prières de rue à la fin du Ramadan, drapeau LGBT interdit à Hamtramck (ancienne enclave polonaise passée sous le joug islamiste !!!), appels à la prière en Allemagne et en Suède... Mélenchon parle de créolisation, puis de Nouvelle France, pour ne pas dire "Grand Remplacement", car ça fait peur aux pauvres fds, mais il a raison, c'est en cours dans tout l'Occident.Signaler Répondre
Le communautarisme peut-être? Il suffit de regarder l'origine de ces maires... Bientôt des partis islamistes au pouvoir. Relisez Houellebecq...Signaler Répondre
Merci pour ce rappel pertinent. Les bas du front sont décidément pitoyables dans leurs racisme crasse.Signaler Répondre
eeuuhhhh heureusement ces quelques bourgades LFIsites ne représentent que 1% des électeurs français, au niveau nationale ça vaut que dalle, il n’y a qu’à regarder le nombre de votants dans ces villes, la participation doit être à 20% à peine sur quelques milliers d’électeurs, la France est de droite et sûrement très à droite pour les prochaines élections à venir certains vont déchanter 😂Signaler Répondre
On en reparle dans 1 an !Signaler Répondre
Étonnant dis donc Venissieux, Vaulx-en-Velin, Roubaix, La Courneuve, Creil, que des belles contrées dis donc, ça ne fera qu’enterrer plus ces territoires et faire monter le RN également pour ceux qui étaient encore hésitants, le communautarisme à de beaux jours devant luiSignaler Répondre
dehors les racistes OUSTSignaler Répondre
Depuis le temps que les politiques , notamment de gauche , font rentrer les loups dans la bergerie , ceux-ci ont finalement dévoré , à Vénissieux et Vaulx-en-Velin , les deux dernières brebis ,Signaler Répondre
A l'est rien de nouveau, c'est l'alliance NFP.Signaler Répondre
Elus grâce aux partisans islamistes👎👎👎Signaler Répondre
Ces villes ne verront plus jamais le jourSignaler Répondre
Les 3V c'est avec Villeurbanne dans les faits divers normalement.Signaler Répondre
L'avantage pour les investisseurs c'est que les prix de l'immobilier vont chuter dans ces communes plus personne de sensé ne va vouloir aujourd'hui y habiter, mais pour rentabiliser il faudra attendre une autre gouvernance dans ces 2 villes, heuuu 2 bleds...
C’est le resultat de la politique du PS et des communistes. Ils ont favorisé l’immigration pour être renversé par LFI qui sera lui même renversé par l’islamisme la prochaine fois. C’est aussi ce qui risque de se passer à l’echelle de la France..Signaler Répondre
A moi aussi, vous avez fait ma journée🤣🤣.Signaler Répondre
Certains partis attirent certaines populations et font chuter les prix immobiliers tout en faisant augmenter l'insécurité.Signaler Répondre
Vaulx en Velin, venissieux, roubaix......, les villes de la misère remportées par LFI..... après des années de municipalités gauchistes....Signaler Répondre
Ils touchent le fond maintenant, ça ne va pas s'arranger pour les habitants.....et ça ne sera pas la faute des, comment ils disent......fascistes et racistes de droite......
Il va y avoir de l exode de travailleurs honnêtes.....sur Villeurbanne je le sens.....
St Fons, Venissieux, Vaux en velin, Marseille, Lyon, Grenoble, ....et d'autres sont les exemples du grand remplacement par ou avec LFI , dont on voit bien l'origine et le credo culturel, moral et politique, Stalinisme, lutte des classes et islamisme et écologisme !Signaler Répondre
Merci, vous avez refait ma journée.Signaler Répondre
2027, Melench est à la retraite et si la gauche la joue bien, il ne passera même pas, par la cas 2ème tour.
bravo messieurs 3 grandes villes reste à la gauche maintenant la route pour jean-Luc Mélenchon pour être président en 2027Signaler Répondre
De voir Lyon associée aux trois V, parmi les 4 villes de gauche de la métropole, ça fait mal au cœur.Signaler Répondre
2 villes perdues depuis 30 ansSignaler Répondre
Venissieux passe de communiste à LFi où est le changement ?
Quelle différence par rapport à avant? Je rappelle que les sarkozistes sont ceux qui ont supprimé le plus de condés.Signaler Répondre
LFI à l'est Lyonnais plus de police, les trafiquants font la loi.Signaler Répondre
A bientôt rubrique: FAITS DIVERS.