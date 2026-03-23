Un plan finalement pas si raté avec Vénissieux et Vaulx-en-Velin : LFI remporte 2 des 3 V de l'agglomération lyonnaise

Le plan de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné en partie. Malgré Quentin Deranque, malgré la Jeune Garde, malgré les désaccords avec le reste de la gauche. Les députés insoumis du Rhône Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit ont respectivement remporté les élections municipales à Vaulx-en-Velin et Vénissieux.

Tout un symbole puisqu'ils ont renversé les maires PS et PCF de ces communes, qui avaient refusé de fusionner leur liste dans leur circonscription avec LFI.

Saint-Fons est aussi tombée dans l'escarcelle des insoumis, avec Hadi Mebarki, à l'origine du signalement qui a fait tomber le maire précédent Christian Duchêne et ses bulletins de vote invalidés.

Hadi Mebarki au micro de LyonMag après son élection en tant que maire de Saint-Fons #municipales pic.twitter.com/FuPiIkGHzZ — Lyon Mag (@lyonmag) March 22, 2026

Une certaine ceinture violette se dessine autour de Lyon. Si LFI a sous-performé dans de nombreux territoires, à commencer par la capitale des Gaules où le score d'Anaïs Belouassa-Cherifi n'avait rien de semblable à ceux obtenus en 2024, et à Villeurbanne où même Jean-Paul Bret a fait mieux que Mathieu Garabedian, une nouvelle ère débute.

LFI comptera très peu d'élus à la Métropole de Lyon, siègera dans l'opposition à Grégory Doucet à Lyon, mais peut désormais faire de Vaulx, Vénissieux et Saint-Fons son laboratoire fortifié en prévision de 2027.