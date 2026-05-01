Vénissieux promet plus d’aides sociales sans toucher au budget

Changement de cap à Vénissieux. Le CCAS de Vénissieux, présidé par le nouveau maire LFI Idir Boumertit, annonce une refonte de ses aides facultatives pour élargir leur accès et simplifier les démarches.

L'édile insoumis veut ainsi lutter plus efficacement contre "l’insécurité sociale" en adaptant les dispositifs aux réalités des habitants, sans augmenter l’enveloppe globale, fixée à 231 600 euros par an.

"Nous voulons que personne ne renonce à ses droits […] en raison de difficultés financières", affirme Idir Boumertit.

Parmi les principales évolutions, toutes les personnes domiciliées au CCAS deviennent éligibles aux aides après trois mois d’ancienneté, et les délais pour fournir les justificatifs sont allongés.

Le dispositif alimentaire est particulièrement renforcé avec la suppression du délai de carence, des aides possibles jusqu’à 12 semaines par an et un montant porté à 120 euros par semaine pour les couples (80 euros pour une personne seule).

Logement, santé, sport : des plafonds relevés

Plusieurs aides sont également revalorisées ou assouplies.

Pour les dettes de loyer, le plafond est doublé à 600 euros par an et les conditions sont assouplies. Concernant la mutuelle santé, Vénissieux tend à une ouverture à davantage de contrats, avec une aide maintenue jusqu’à 300 euros. Pour les obsèques, l'aide est doublée et portée à 1000 euros. Enfin, sur le volet sport, le seuil de revenus est élargi, avec suppression du plafond par famille.

Avec ces mesures, la municipalité vénissiane entend améliorer le recours aux aides, alors que seule la moitié du budget était utilisée en 2025 (enveloppe annuelle de 231 600 euros, contre 120 000 euros utilisés en 2025 ndlr), signe de dispositifs jugés jusqu’ici trop restrictifs.