Vénissieux promet plus d’aides sociales sans toucher au budget

Changement de cap à Vénissieux. Le CCAS de Vénissieux, présidé par le nouveau maire LFI Idir Boumertit, annonce une refonte de ses aides facultatives pour élargir leur accès et simplifier les démarches.
L'édile insoumis veut ainsi lutter plus efficacement contre "l’insécurité sociale" en adaptant les dispositifs aux réalités des habitants, sans augmenter l’enveloppe globale, fixée à 231 600 euros par an.
"Nous voulons que personne ne renonce à ses droits […] en raison de difficultés financières", affirme Idir Boumertit.
Parmi les principales évolutions, toutes les personnes domiciliées au CCAS deviennent éligibles aux aides après trois mois d’ancienneté, et les délais pour fournir les justificatifs sont allongés.
Le dispositif alimentaire est particulièrement renforcé avec la suppression du délai de carence, des aides possibles jusqu’à 12 semaines par an et un montant porté à 120 euros par semaine pour les couples (80 euros pour une personne seule).
Logement, santé, sport : des plafonds relevés
Plusieurs aides sont également revalorisées ou assouplies.
Pour les dettes de loyer, le plafond est doublé à 600 euros par an et les conditions sont assouplies. Concernant la mutuelle santé, Vénissieux tend à une ouverture à davantage de contrats, avec une aide maintenue jusqu’à 300 euros. Pour les obsèques, l'aide est doublée et portée à 1000 euros. Enfin, sur le volet sport, le seuil de revenus est élargi, avec suppression du plafond par famille.
Avec ces mesures, la municipalité vénissiane entend améliorer le recours aux aides, alors que seule la moitié du budget était utilisée en 2025 (enveloppe annuelle de 231 600 euros, contre 120 000 euros utilisés en 2025 ndlr), signe de dispositifs jugés jusqu’ici trop restrictifs.
Le monde merveilleux de "l'argent magique"Signaler Répondre
Nos amis de gauche nous diront qu'il faut encore plus taxer les riches ou arrêter les subventions aux entreprises... une banalité qui marche depuis des décennies sur les faibles d'esprits.
Au final ce sont les gens qui bossent qui payent les dettes des autres jusqu'au moment ou ils ne pourront plus payer... encore plus si on matraque les entreprises et que ceux qui payent actuellement tombent au chômage (le bon vieux cycle vicieux de la faillite).
J'espère que les cours des comptes régionales vont suivre attentivement les comptes de ses municipalités avant qu'elles se déclarent en faillite. Suivre aussi la qualité des emprunts on s'est aperçu après 2008 que de nombreuses villes aimaient les "emprunts toxiques".
Bref beaucoup de nos politiques incultes sont des "toxico de la dette" on le sait parfaitement maintenant. Ils s'en foutent car au final ils ne sont responsables de rien et ne pourront jamais être redevables de leurs actions.
multiplication des pains?Signaler Répondre
Du boulot avant de toucher des aides !!!Signaler Répondre
Ils travaillent pas,et ils roulent en SUV Porsche, Audi, Mercedes
Vous ne pensez pas qu'il y a un problème !!!
Ils préparent déjà les prochaines municipales........Signaler Répondre
Ben bien sûr. On continue à distribuer le pognon et à taxer et encore taxer...Signaler Répondre
Si ça peut faire diminuer la délinquance, et les attaques à droite, à gauche... Pourquoi pas ?Signaler Répondre
Et encourager l'idée de contrôler les naissances que l'on peut élever ne l'effleure même pas ?Signaler Répondre
Des étrangers qui arrivent en France touchent l'aspa sans jamais avoir cotisé! Normal?Signaler Répondre
Je me lève tout les matins a 6 h pour bosser! Tu as des glandeurs professionnels qui gagnent plus que moi sans rien foutre!!!!Signaler Répondre
Vive la France
déja dans le murSignaler Répondre
Tout gratuit !!!!!!!!!Signaler Répondre
et qui paye à la sortie ??
Le en même temps sauce LFI ...Signaler Répondre
Parce que le budget des villes étant ce qu'il est, que les dotations de l'état sans être devin ni sortir un doigt humide ne vont pas augmenter, va falloir arbitrer. Et pas qu'un peu ...
Toujours plus d’assistanat, c’est ça le modèle français.Signaler Répondre
Bientôt dans le mur.
On va voir encore plus de gars avec des bagnoles à 100 000 € venir récupérer de l'aide alimentaire...Signaler Répondre
Un maire qui aime et va aider sa population : enfin du bon changement a Venissieux, ca chance vraiment des cocos !Signaler Répondre
Ceux qui paient encore des impôts vont bientôt quitter Vénissieux....et cette ville deviendra peu un peu un ghetto.... malheureusement...Signaler Répondre
Comment vont ils faire car à Vénissieux il n'y a que ..........des bénéficiaires !Signaler Répondre
Encore une fois qui va bénéficier de ces aides ? Pas la classe moyenne qui galère au quotidien mais les cas sociaux qui peuvent gagner l'équivalent d'un mois de salaire sans jamais bosser !!Signaler Répondre
Il faudrait peut être arrêter cette pompe aspirante des aides et obliger les gens a se responsabiliser (chercher du boulot- il y en a en plus-, freiner ses dépenses non utiles- pas besoin de smartphone ou de marque dernier cri quand on n'a rien ou presque -).
C'est du simple bon sens.
Courage aux Venissians , cette situation ne durera pas et tôt ou tard, les impôts vont inéluctablement augmenter...
C'est ça LFI : utiliser l'argent des autres, utiliser l'argent qu'on n'a pas....