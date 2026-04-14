"Notre détermination est totale à casser les trafics" : préfecture et mairie en alerte à Vénissieux après de nouvelles fusillades

Dans l'agglomération lyonnaise, c'est la première fois qu'un nouveau maire insoumis s'affiche aux côtés de l'Etat. Idir Boumertit s'en serait bien passé. Non pas que la présence du préfet délégué à la Sécurité Antoine Guerin le dérange, mais parce que cette visite est consécutive à deux fusillades survenues sur sa commune de Vénissieux, dont une jambisation filmée qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias.
Après un week-end marqué par plusieurs épisodes de violences par armes à feu, @boumertitidir et Antoine Guérin, préfet délégué pour la sécurité se sont rendus ce lundi sur le boulevard Irène Joliot-Curie, à Vénissieux. pic.twitter.com/MsFDrlZYbl— Lyon Mag (@lyonmag) April 13, 2026
"J'avais invité le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez à venir sur Vénissieux pour se rendre compte de la limite des moyens", a réagi l'édile vénissian, élu en mars dernier.
Toujours député de la 14e circonscription à cause des recours déposés contre l'élection municipale, Idir Boumertit "demande à ce qu'il y ait plus de moyens humains en termes de police et chacun prendra sa part. Pour ce qui est de la compétence du maire de recruter un certain nombre de policiers municipaux, c'était dans mon programme, ça se déploie et en même temps on marche sur les deux pieds. Très concrètement, il y a le volet répressif, mais il y a aussi le volet prévention et donc on s'y attellera".
Le maire de Vénissieux, @boumertitidir, a tenu à rassurer les habitants après les scènes de violences du week-end, assurant que la population « n'est pas abandonnée ! »#faitsdivers pic.twitter.com/s9A1EVJvBL— Lyon Mag (@lyonmag) April 13, 2026
"Monsieur le préfet m'a donné quelques garanties d'opérations régulières. Après, l'enjeu c'est la pérennité. (…) Un certain nombre de familles m'ont contacté très inquiètes. Donc on est là aussi pour envoyer un message fort à la population, lui dire clairement qu'ils ne sont pas abandonnés par la municipalité, pas abandonnés par les autorités de police, donc pas abandonnés par la République", a conclu Idir Boumertit au pied des tours.
De son côté, le préfet à la Sécurité Antoine Guérin a indiqué qu'une soixantaine de policiers étaient déployés sur ce secteur de Vénissieux. "Nous allons engager une action en profondeur. (…) Notre détermination est totale à casser les trafics et donc effectivement, lorsqu'on se mobilise, ça suscite des réactions. Nous assumons, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des points de deal qui se constituent sur ce secteur", a martelé le haut-fonctionnaire.
« Ce qu'il s'est passé est inacceptable ! » En déplacement boulevard Irène Joliot-Curie a Vénissieux, Antoine Guérin a fermement condamné les récentes fusillades. Le représentant de l'État évoque une mobilisation accrue des forces de l'ordre#faitsdivers @prefetrhone pic.twitter.com/uRIIbI1bei— Lyon Mag (@lyonmag) April 13, 2026
A Vénissieux, la tension retombera-t-elle ces prochains jours avec le déploiement plus important des forces de l'ordre ? Comme à Grenoble en ce moment, les fusillades ont tendance à se succéder jusqu'à ce que le message soit passé entre trafiquants.
Les phrases toutes faites ça fait déjà pas mal d'années que nous les entendons !Signaler Répondre
Deux représentants de L État sur la même photo.Signaler Répondre
Il faudrait arrêter tous ces partis politiques et que les élus travaillent main dans la main pour le bien commun...la politique tue les personnes en les manipulant. Bon courage messieurs vous allez en avoir besoin j espère que vous ferez du bon boulot et les habitants pourront sortir de chez eux sans crainte.
La racaille qu'elle soit des cités ou de la route est de la racaille. La racaille SAIT qu'il existe des lois mais elle considère qu'elles ne s’appliquent pas à elle et ses potes, comme toi avec le code de la route.Signaler Répondre
Respecte le code et tu ne paieras pas d'amende, c'est fou, non ?
Comme le maire de saint Ouen qui déclarait que les trafiquants de drogue ne gagneraient pas, et qui a déménagé l'école!!!!Signaler Répondre
« notre détermination est totale » = « la main de la République ne tremblera pas » bla bla bla.Signaler Répondre
J'adore, ils viennent le matin à 8h pour etre sur de pas croiser "les travailleurs"Signaler Répondre
Faut y aller à 18/19h ;)
sans oublier que le maire LFI devra se soumettre aux narcos de sa ville.A défaut il sera le prochain.Signaler Répondre
Ils n ont pas la taille de casquette au dessus en stock a la préfecture ?Signaler Répondre
Non mais allo quoi.
Il est bien trop tard. Ce territoire est perdu pour de bon.Signaler Répondre
Surtout avec un maire LFI élu par ses pairs...
On peut se demander qui sont les consommateurs habituels des produits de substitution à l'alcool, interdit dans certains pays.Signaler Répondre
Bonjour je comprend votre message, mais c'est le produit à la source qu'il faut detruire surtout..Signaler Répondre
Sans consommateur pas de dealer oui.
Mais sans produits pas de trafic..
Ils disent: "notre détermination est totale pour casser les trafics" sauf qu'eux meme en font parti, puisque c'est un jeu d'enfant de détruire les champs de coca et cana à la source et qu'ils ne le font pas tout en nous répétant qu'ils luttent..
Il faut qu'on comprenne tous qu'ils nous prennent pour des jambons et qu'ils n'en n'ont rien a faire de notre situation, eux ils ont la protection, la sécurité et l'argent.
Et je parle de tous les partis confondus pas uniquement LFI, c'est trop facile de dénoncer qu'une entité, alors que c'est depuis 10ans que le probleme a pris une ampleur considérable en faisant massivement entré la cocaïne..
Les producteurs du Maroc tremblent 🤣🤣🤣Signaler Répondre
le maire en réalité ne veut pas arrêter toute cette délinquance, c est grâce à elle qu’il a été élu.Signaler Répondre
un maire lfi qui veut recruter des forces de police ............il va être exclu par la meute !Signaler Répondre
Et surtout ne pas toucher aux gros trafiquants pour que le business perdureSignaler Répondre
Super idée quand on sait que 1 million de gens roulent sans permis ou assurance et que les autres se déclarent insolvables .Signaler Répondre
Je confirme essayer d'avoir une discussion claire et construite avec quelqu'un de la secte LFI ne sert strictement à rien.Signaler Répondre
Cela part dans tous les sens, c'est contradictoire et absurde
Cela c'est conclu par les slogans qu'on entend à la télé. L'occident est criminel car ancien colon. L'Iran est une victime. L'Algérie est un paradis. Rima Hassan une muse. Tout cela en même pas 5 min de conversation.
En même temps rester habiter à Venissieux est un manque d’ambition..Signaler Répondre
frapper les consommateurs au portefeuille 5000 € d amende et suppression permis de conduire 6 mois. si récidive 15000 € et annulation du permis. pour les vendeurs tout est doublé.Signaler Répondre
La prévention par LFI on connaît.Signaler Répondre
Chers nouveaux français, vous êtes des victimes du racisme des tous blancs tous moches.
Les points de deal qui ne reverseront pas l'impôt révolutionnaire islamique seront remplacés par la force.
La République est derrière nous.
On comprend mieux sous ce prisme la recrudescence des fusillades.
Comme toujours, une déclaration de circonstance que plus personne n écoute.Signaler Répondre
Ça va être comme pour les villes dirigées par les communistes. Ils vont rajouter de la pauvreté sur de la pauvreté en rajoutant toujours plus de logements sociaux.Signaler Répondre
Ceci dans le seul but de s'assurer un socle électoral confortable.
Je demande à voir ;-)Signaler Répondre
Ils nous prennent vraiment pour des quiches !
Il nous ressort le volet prévention, comme si on pratiquait le tout répressif.Signaler Répondre
Quand des groupes de 10 ou 20 ou 30 mineurs saccagent des biens publics après 22h00 ou même juste après 20h00, est-ce l'État ou la puissance publique qui est responsable de la démission des parents et de leur coopération à l'instauration de l'ordre violent et arbitraire du narco-trafic et de la délinquance organisée en concurrence et en remplacement de l'ordre de la République dont LFI les aide et les soutient à considérer qu'elle est coloniale pour légitimer qu'ils la défient et la chassent ?
Dalida "Paroles, Paroles"...Signaler Répondre
Cela ne marche que sur ceux qui y croient.
Concrètement belles paroles, actes très faibles mais surtout de puissants protecteurs de cette délinquance.
Peut on parler du Conseil Constitutionnel qui met son véto sur la loi sur le Justice des Mineurs? (Président du Conseil nommé par un E.Macron qui en même temps dit tout le contraire dans les médias).
Peut on parler des juges pour mineurs ou des juges aux Libertés qui libèrent pour réduisent drastiquement les peines? (Surtout ne pas dire qu'il y a un problème avec la justice, et mettre au Panthéon un Badinter qui est un destructeur de la justice).
De la minute de silence pour un délinquant de la route?
Etc
Etc
Moi je regarderais avec humour le devenir de ses villes LFI pour voir concrètement l'application des multiples promesses de campagne... mais bon il est inutile d'en discuter avec un membre de la secte LFI la discussion est quasi impossible (j'ai tenté dernièrement).
Alors ce n’est pas avec les propos d’un maire LFI que ça va s’arranger. Ils sont du coté des voyous, veulent désarmer la police, leurs juges sont laxistes ….Signaler Répondre
L'insécurité n'intéresse pas, elle coûte, ne rapporte pas! Le contrôle des routes est un investissementSignaler Répondre
bien plus rentable en utilisant l'hypothèse non vérifiée d'un accident pour verbaliser. Aujourd'hui par intérêt et rentabilité;
On peut conclure que la justice ne s'applique qu'à ceux qui la respectent. Verbaliser les petites erreurs
sans conséquence au détriment des faits de délits établis et prémédités qui coûtent.