"Notre détermination est totale à casser les trafics" : préfecture et mairie en alerte à Vénissieux après de nouvelles fusillades

Dans l'agglomération lyonnaise, c'est la première fois qu'un nouveau maire insoumis s'affiche aux côtés de l'Etat. Idir Boumertit s'en serait bien passé. Non pas que la présence du préfet délégué à la Sécurité Antoine Guerin le dérange, mais parce que cette visite est consécutive à deux fusillades survenues sur sa commune de Vénissieux, dont une jambisation filmée qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias.

Après un week-end marqué par plusieurs épisodes de violences par armes à feu, @boumertitidir et Antoine Guérin, préfet délégué pour la sécurité se sont rendus ce lundi sur le boulevard Irène Joliot-Curie, à Vénissieux. pic.twitter.com/MsFDrlZYbl — Lyon Mag (@lyonmag) April 13, 2026

"J'avais invité le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez à venir sur Vénissieux pour se rendre compte de la limite des moyens", a réagi l'édile vénissian, élu en mars dernier.

Toujours député de la 14e circonscription à cause des recours déposés contre l'élection municipale, Idir Boumertit "demande à ce qu'il y ait plus de moyens humains en termes de police et chacun prendra sa part. Pour ce qui est de la compétence du maire de recruter un certain nombre de policiers municipaux, c'était dans mon programme, ça se déploie et en même temps on marche sur les deux pieds. Très concrètement, il y a le volet répressif, mais il y a aussi le volet prévention et donc on s'y attellera".

Le maire de Vénissieux, @boumertitidir, a tenu à rassurer les habitants après les scènes de violences du week-end, assurant que la population « n'est pas abandonnée ! »#faitsdivers pic.twitter.com/s9A1EVJvBL — Lyon Mag (@lyonmag) April 13, 2026

"Monsieur le préfet m'a donné quelques garanties d'opérations régulières. Après, l'enjeu c'est la pérennité. (…) Un certain nombre de familles m'ont contacté très inquiètes. Donc on est là aussi pour envoyer un message fort à la population, lui dire clairement qu'ils ne sont pas abandonnés par la municipalité, pas abandonnés par les autorités de police, donc pas abandonnés par la République", a conclu Idir Boumertit au pied des tours.

De son côté, le préfet à la Sécurité Antoine Guérin a indiqué qu'une soixantaine de policiers étaient déployés sur ce secteur de Vénissieux. "Nous allons engager une action en profondeur. (…) Notre détermination est totale à casser les trafics et donc effectivement, lorsqu'on se mobilise, ça suscite des réactions. Nous assumons, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des points de deal qui se constituent sur ce secteur", a martelé le haut-fonctionnaire.

« Ce qu'il s'est passé est inacceptable ! » En déplacement boulevard Irène Joliot-Curie a Vénissieux, Antoine Guérin a fermement condamné les récentes fusillades. Le représentant de l'État évoque une mobilisation accrue des forces de l'ordre#faitsdivers @prefetrhone pic.twitter.com/uRIIbI1bei — Lyon Mag (@lyonmag) April 13, 2026

A Vénissieux, la tension retombera-t-elle ces prochains jours avec le déploiement plus important des forces de l'ordre ? Comme à Grenoble en ce moment, les fusillades ont tendance à se succéder jusqu'à ce que le message soit passé entre trafiquants.