Vénissieux : un homme entre la vie et la mort après une fusillade aux Minguettes

Les violences par arme à feu continuent de secouer la métropole de Lyon. Dimanche 24 mai, en fin de soirée, un homme a été grièvement blessé par balle dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.
Selon le Progrès, la victime aurait été touchée au niveau du thorax aux alentours de 22h30, boulevard Lénine. L’homme a ensuite été conduit devant l’hôpital Lyon Sud, où les secours l’ont pris en charge. Son pronostic vital était engagé au moment de son admission en urgence absolue.
Les circonstances exactes de cette nouvelle fusillade restent encore floues. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer le déroulé précis des faits et identifier le ou les tireurs.
Ce nouvel épisode de violence intervient dans un secteur déjà marqué par de nombreuses tensions ces derniers mois.
Le boulevard Lénine avait déjà été endeuillé le 21 mars dernier lorsqu’un homme avait été tué par arme à feu dans le hall d’un immeuble. Plus récemment encore, deux portes d’appartement avaient été incendiées avenue de la Division-Leclerc.
mieux lui que le pauvre moutonSignaler Répondre
la jeune garde by LFISignaler Répondre
Toi, t’es vraiment drôle. Une guerre civile en France, c’est quasiment impossible : les Français détestent la violence. Ça ressemble plus à un génocide qu’à une guerre civile.Signaler Répondre
à colombey les deux mosquees ou colombey les deux masqués?Signaler Répondre
Oui et les français qui sont très faible qui n'aime pas là violence et qui sont chacun pour soit il vont ce faire laminerSignaler Répondre
Encore pire : tu vas devoir payer l’incarcération de la personne qui a tiré. Lui, il va faire la grasse matinée pendant que toi tu travailles, et en plus il va se moquer de ta gueule. »Signaler Répondre
En quoi ce serait bénéfique pour la société que la dz mafia prenne le pouvoir à Lyon ? Tu travailles pour eux ?Signaler Répondre
Notre cher Maire de Lyon a bien dit que le danger pour notre commune c est l extrême droiteSignaler Répondre
Peut être connais-tu une association française raciste, fasciste, capitaliste et machiste à me conseiller ?Signaler Répondre
Pour rigoler la victime traversé le Bvd de nuit en faisant "bee, beee"Signaler Répondre
Et paf.
Je pense que LM et les autres médias devraient faire une trame originale et un copier coller en changeant juste le nom de la ville et de la rue, ça leur servira au moins une fois par jour ;-)Signaler Répondre
Mon cher il faut vous réveiller ou vous rafraîchir le soleil ne vous arrange pas. Je ne vois pas le rapport entre une arme et Bollore. Ce n est pas le sujet ou alors vous avez pris une maladie qui s appelle..( je suis anti tout et j ai raison.) Belle journéeSignaler Répondre
il faut que tu commences à t’entraîner sérieusement , Parce que les paroles, c’est bien beau, mais ont attend de voir tes actesSignaler Répondre
oui c est sur .. et puis ça éviterait que nos impôts servent à les soigner …Signaler Répondre
bin ma foi ….Signaler Répondre
Nos hommes politiques....bel avenir pour la France, heureusement il reste des personnes qui essaient de faire bouger les choses. Dans nos communes et petites villes cela bouge. Mais dans les grandes villes entre les associations, les groupes politisés et ceux qui mettent le bazar c est plus compliqué.Signaler Répondre
Vous avez voté..allez rouspéter auprès de vos élus.
Une chance pour la France, c est bienSignaler Répondre
Les enfoirés de la racaille arabo-islamique a encore joué , qu'ils se tuent entre eux pas de problème mais qu'il faille les soigner , non, laissons faire , on nous y a bien habitué au laisser-faire ! si on ne veut pas que l'armée régulière s'en occupe , un jour l'armée citoyenne pourrait le faire ?Signaler Répondre
Voyez vous venir la future guerre civile ? elle est là, déjà à nos portes tous les jours, aujourd'hui, entre les gangs du narco trafic et demain entre la vraie France et ces pourritures d'envahisseurs venus du maghreb et irrespectueuse de notre pays. Le sursaut n'est pas loin...Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Les lfi doivent être contents et consorts, des lits , des fonctionnaires du médico-social pour soigner la population des camelards qui ne cesse de croître de façon exponentielle. Si certains pays d'Amérique du sud en arrivent à les exterminer par arme à feu c'est qu'il y a bien un problème quelque part au niveau des comptes.Signaler Répondre
Voici l'efficacité de la four autonettoyante. La victime des balles aurait ou avait déjà tué d'autres délinquants. C'est la loi de jungle, la survie des plus forts.Signaler Répondre
Les premières chaleurs vous on considérablement abimé !Signaler Répondre
Il y a beaucoup trop d'accident du travail dans cette " profession " ? ? ?Signaler Répondre
Ou pas.Signaler Répondre
Le sens des priorités des responsables politiques...
Ou pas.Signaler Répondre
Le sens des priorités...
Au XIX° siècle il y avait la ligne des forts qui ceinturait la ville, maintenant c'est la ligne de feu qui en fait le tour : Vénissieux, Rillieux, Vaulx, Villeurbanne... etcSignaler Répondre
Comme le confirment les analayses, LFI est un parti proto-islmaiste désormais classée à l'extrème gauche !Signaler Répondre
de démanteler " l empire " bolloré qui est le danger numéro 1 en FranceSignaler Répondre
Mince raté ! Et aller nos impôts pour soigner ces dealers qui pourrissent la Ville !Signaler Répondre
Faudrait penser à finir le travail correctement...pour le bien de la sociétéSignaler Répondre
Le nouveau préfet a de quoi faire ...Signaler Répondre
Enfin !!! on commençait à s'ennuyer à Vénissieux ...Signaler Répondre
N'ayez aucun problème de santé surtout car si vous allez à l'hôpital vous ne verrez personne, les blessés par balles sont prioritaires et vu le nombre de règlements de compte et guerres de territoire autant vous dire qu'il est préférable d'aller aux urgences à paris via le tgv...Signaler Répondre