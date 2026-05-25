Vénissieux : un homme entre la vie et la mort après une fusillade aux Minguettes

Les violences par arme à feu continuent de secouer la métropole de Lyon. Dimanche 24 mai, en fin de soirée, un homme a été grièvement blessé par balle dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Selon le Progrès, la victime aurait été touchée au niveau du thorax aux alentours de 22h30, boulevard Lénine. L’homme a ensuite été conduit devant l’hôpital Lyon Sud, où les secours l’ont pris en charge. Son pronostic vital était engagé au moment de son admission en urgence absolue.

Les circonstances exactes de cette nouvelle fusillade restent encore floues. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer le déroulé précis des faits et identifier le ou les tireurs.

Ce nouvel épisode de violence intervient dans un secteur déjà marqué par de nombreuses tensions ces derniers mois.

Le boulevard Lénine avait déjà été endeuillé le 21 mars dernier lorsqu’un homme avait été tué par arme à feu dans le hall d’un immeuble. Plus récemment encore, deux portes d’appartement avaient été incendiées avenue de la Division-Leclerc.