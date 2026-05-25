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Vénissieux : un homme entre la vie et la mort après une fusillade aux Minguettes

Vénissieux : un homme entre la vie et la mort après une fusillade aux Minguettes
Vénissieux : un homme entre la vie et la mort après une fusillade aux Minguettes

Encore des coups de feu dans l’agglomération lyonnaise.

Les violences par arme à feu continuent de secouer la métropole de Lyon. Dimanche 24 mai, en fin de soirée, un homme a été grièvement blessé par balle dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Selon le Progrès, la victime aurait été touchée au niveau du thorax aux alentours de 22h30, boulevard Lénine. L’homme a ensuite été conduit devant l’hôpital Lyon Sud, où les secours l’ont pris en charge. Son pronostic vital était engagé au moment de son admission en urgence absolue.

Les circonstances exactes de cette nouvelle fusillade restent encore floues. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer le déroulé précis des faits et identifier le ou les tireurs.

Ce nouvel épisode de violence intervient dans un secteur déjà marqué par de nombreuses tensions ces derniers mois.

Le boulevard Lénine avait déjà été endeuillé le 21 mars dernier lorsqu’un homme avait été tué par arme à feu dans le hall d’un immeuble. Plus récemment encore, deux portes d’appartement avaient été incendiées avenue de la Division-Leclerc.

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33 commentaires
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cri69 le 25/05/2026 à 14:15
C est une meprise a écrit le 25/05/2026 à 12h22

Pour rigoler la victime traversé le Bvd de nuit en faisant "bee, beee"
Et paf.

mieux lui que le pauvre mouton

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phil 6 le 25/05/2026 à 13:49
Monpays a écrit le 25/05/2026 à 12h24

Peut être connais-tu une association française raciste, fasciste, capitaliste et machiste à me conseiller ?

la jeune garde by LFI

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Seb69003 le 25/05/2026 à 12:45
French connection a écrit le 25/05/2026 à 11h17

Voyez vous venir la future guerre civile ? elle est là, déjà à nos portes tous les jours, aujourd'hui, entre les gangs du narco trafic et demain entre la vraie France et ces pourritures d'envahisseurs venus du maghreb et irrespectueuse de notre pays. Le sursaut n'est pas loin...

Toi, t’es vraiment drôle. Une guerre civile en France, c’est quasiment impossible : les Français détestent la violence. Ça ressemble plus à un génocide qu’à une guerre civile.

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bal tragique le 25/05/2026 à 12:42
Ritchie a écrit le 25/05/2026 à 09h48

Enfin !!! on commençait à s'ennuyer à Vénissieux ...

à colombey les deux mosquees ou colombey les deux masqués?

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Seb69003 le 25/05/2026 à 12:42
Technologie a écrit le 25/05/2026 à 10h47

Voici l'efficacité de la four autonettoyante. La victime des balles aurait ou avait déjà tué d'autres délinquants. C'est la loi de jungle, la survie des plus forts.

Oui et les français qui sont très faible qui n'aime pas là violence et qui sont chacun pour soit il vont ce faire laminer

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Seb69003 le 25/05/2026 à 12:38
pie69 a écrit le 25/05/2026 à 10h00

Mince raté ! Et aller nos impôts pour soigner ces dealers qui pourrissent la Ville !

Encore pire : tu vas devoir payer l’incarcération de la personne qui a tiré. Lui, il va faire la grasse matinée pendant que toi tu travailles, et en plus il va se moquer de ta gueule. »

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Seb69003 le 25/05/2026 à 12:31
J6 a écrit le 25/05/2026 à 10h00

Faudrait penser à finir le travail correctement...pour le bien de la société

En quoi ce serait bénéfique pour la société que la dz mafia prenne le pouvoir à Lyon ? Tu travailles pour eux ?

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Pourtant le 25/05/2026 à 12:31
Linette a écrit le 25/05/2026 à 11h59

Mon cher il faut vous réveiller ou vous rafraîchir le soleil ne vous arrange pas. Je ne vois pas le rapport entre une arme et Bollore. Ce n est pas le sujet ou alors vous avez pris une maladie qui s appelle..( je suis anti tout et j ai raison.) Belle journée

Notre cher Maire de Lyon a bien dit que le danger pour notre commune c est l extrême droite

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Monpays le 25/05/2026 à 12:24
commence a t entrainer a écrit le 25/05/2026 à 11h57

il faut que tu commences à t’entraîner sérieusement , Parce que les paroles, c’est bien beau, mais ont attend de voir tes actes

Peut être connais-tu une association française raciste, fasciste, capitaliste et machiste à me conseiller ?

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C est une meprise le 25/05/2026 à 12:22

Pour rigoler la victime traversé le Bvd de nuit en faisant "bee, beee"
Et paf.

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Ex Précisions le 25/05/2026 à 12:13

Je pense que LM et les autres médias devraient faire une trame originale et un copier coller en changeant juste le nom de la ville et de la rue, ça leur servira au moins une fois par jour ;-)

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Linette le 25/05/2026 à 11:59
Il est urgent a écrit le 25/05/2026 à 10h09

de démanteler " l empire " bolloré qui est le danger numéro 1 en France

Mon cher il faut vous réveiller ou vous rafraîchir le soleil ne vous arrange pas. Je ne vois pas le rapport entre une arme et Bollore. Ce n est pas le sujet ou alors vous avez pris une maladie qui s appelle..( je suis anti tout et j ai raison.) Belle journée

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commence a t entrainer le 25/05/2026 à 11:57
Monpays a écrit le 25/05/2026 à 11h24

Les enfoirés de la racaille arabo-islamique a encore joué , qu'ils se tuent entre eux pas de problème mais qu'il faille les soigner , non, laissons faire , on nous y a bien habitué au laisser-faire ! si on ne veut pas que l'armée régulière s'en occupe , un jour l'armée citoyenne pourrait le faire ?

il faut que tu commences à t’entraîner sérieusement , Parce que les paroles, c’est bien beau, mais ont attend de voir tes actes

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cri69 le 25/05/2026 à 11:47
J6 a écrit le 25/05/2026 à 10h00

Faudrait penser à finir le travail correctement...pour le bien de la société

oui c est sur .. et puis ça éviterait que nos impôts servent à les soigner …

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cri69 le 25/05/2026 à 11:40

bin ma foi ….

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Linette le 25/05/2026 à 11:26

Nos hommes politiques....bel avenir pour la France, heureusement il reste des personnes qui essaient de faire bouger les choses. Dans nos communes et petites villes cela bouge. Mais dans les grandes villes entre les associations, les groupes politisés et ceux qui mettent le bazar c est plus compliqué.
Vous avez voté..allez rouspéter auprès de vos élus.

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Cestlavie le 25/05/2026 à 11:25

Une chance pour la France, c est bien

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Monpays le 25/05/2026 à 11:24

Les enfoirés de la racaille arabo-islamique a encore joué , qu'ils se tuent entre eux pas de problème mais qu'il faille les soigner , non, laissons faire , on nous y a bien habitué au laisser-faire ! si on ne veut pas que l'armée régulière s'en occupe , un jour l'armée citoyenne pourrait le faire ?

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French connection le 25/05/2026 à 11:17

Voyez vous venir la future guerre civile ? elle est là, déjà à nos portes tous les jours, aujourd'hui, entre les gangs du narco trafic et demain entre la vraie France et ces pourritures d'envahisseurs venus du maghreb et irrespectueuse de notre pays. Le sursaut n'est pas loin...

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Chris25 le 25/05/2026 à 11:01

Ville apaisée...

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Hollande François le 25/05/2026 à 10:56

Les lfi doivent être contents et consorts, des lits , des fonctionnaires du médico-social pour soigner la population des camelards qui ne cesse de croître de façon exponentielle. Si certains pays d'Amérique du sud en arrivent à les exterminer par arme à feu c'est qu'il y a bien un problème quelque part au niveau des comptes.

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Technologie le 25/05/2026 à 10:47

Voici l'efficacité de la four autonettoyante. La victime des balles aurait ou avait déjà tué d'autres délinquants. C'est la loi de jungle, la survie des plus forts.

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on voit le 25/05/2026 à 10:40
Il est urgent a écrit le 25/05/2026 à 10h09

de démanteler " l empire " bolloré qui est le danger numéro 1 en France

Les premières chaleurs vous on considérablement abimé !

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décidemment le 25/05/2026 à 10:26

Il y a beaucoup trop d'accident du travail dans cette " profession " ? ? ?

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Un tramway et les problèmes des gens seront réglés le 25/05/2026 à 10:26

Ou pas.

Le sens des priorités des responsables politiques...

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Un tramway et les problèmes de la population seront réglés le 25/05/2026 à 10:25

Ou pas.

Le sens des priorités...

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cocke en stock ! le 25/05/2026 à 10:21
GAD a écrit le 25/05/2026 à 09h49

Le nouveau préfet a de quoi faire ...

Au XIX° siècle il y avait la ligne des forts qui ceinturait la ville, maintenant c'est la ligne de feu qui en fait le tour : Vénissieux, Rillieux, Vaulx, Villeurbanne... etc

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cocke en stock ! le 25/05/2026 à 10:17
Il est urgent a écrit le 25/05/2026 à 10h09

de démanteler " l empire " bolloré qui est le danger numéro 1 en France

Comme le confirment les analayses, LFI est un parti proto-islmaiste désormais classée à l'extrème gauche !

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Il est urgent le 25/05/2026 à 10:09

de démanteler " l empire " bolloré qui est le danger numéro 1 en France

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pie69 le 25/05/2026 à 10:00

Mince raté ! Et aller nos impôts pour soigner ces dealers qui pourrissent la Ville !

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J6 le 25/05/2026 à 10:00

Faudrait penser à finir le travail correctement...pour le bien de la société

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GAD le 25/05/2026 à 09:49

Le nouveau préfet a de quoi faire ...

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Ritchie le 25/05/2026 à 09:48

Enfin !!! on commençait à s'ennuyer à Vénissieux ...

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Le fric que ça nous coûte tous ces blessés... le 25/05/2026 à 09:44

N'ayez aucun problème de santé surtout car si vous allez à l'hôpital vous ne verrez personne, les blessés par balles sont prioritaires et vu le nombre de règlements de compte et guerres de territoire autant vous dire qu'il est préférable d'aller aux urgences à paris via le tgv...

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