Un garage près de Lyon fermé par la préfecture : ce que les contrôleurs ont découvert

Le contrôle a fait mouche. Et aboutit à une nouvelle fermeture administrative dans la métropole lyonnaise.

Par un arrêté signé le 27 avril, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée de 14 jours du garage CLM AUTOS, situé avenue Viviani à Vénissieux. La mesure fait suite à un contrôle mené le 11 février 2026 dans le cadre d’une opération CODAF (Comité opérationnel départemental anti-fraude), associant policiers, brigade financière et URSSAF.

Selon l’arrêté préfectoral, les services de contrôle ont constaté des faits présumés de travail dissimulé par dissimulation de salarié, ainsi que l’emploi d’étrangers sans autorisation de travail salariée.

Lors du contrôle, les policiers auraient relevé la présence de trois personnes en situation de travail, dont deux salariés non déclarés auprès de l’URSSAF, qui exerçaient au sein du garage sans déclaration préalable à l’embauche.

L’entreprise, spécialisée dans la carrosserie, la mécanique automobile et la réparation de véhicules importés de Suisse, avait été créée en mars 2022 à Vénissieux.

La préfecture indique avoir pris cette mesure "eu égard à la gravité de l’infraction constatée à la réglementation du travail", après examen notamment de la nature des faits, du nombre de salariés concernés et de la situation économique de la société.