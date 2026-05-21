La ZFE de retour à Lyon ? Le Conseil constitutionnel annule la suppression des Zones à faibles émissions

Le Conseil constitutionnel a décidé ce jeudi d’annuler la suppression des Zones à faibles émissions. Cette mesure avait été introduite dans la loi de simplification en commission à l’initiative des Républicains et du Rassemblement national.

Le texte avait été voté en avril dernier par 275 voix contre 225.

Mais les Sages, saisis notamment par les socialistes et les écologistes, estiment que ces mesures introduites dans la loi de simplification sont des "cavaliers législatifs", sans lien suffisant avec le texte initial.

Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré totalement ou partiellement 25 articles sur 84, soit un peu moins d'un tiers du texte.

Reste à savoir dans quelle mesure les vignettes Crit’Air deviendront de nouveau obligatoire pour circuler au sein de la ZFE à Lyon.