Près de Lyon : le restaurant fait trop de bruit pour le voisinage, la préfecture ferme The Riviera

A Collonges-au-mont-d'Or, il y a le calme du restaurant étoilé Paul Bocuse.

Et, à deux pas, le vacarme de The Riviera. L'établissement, qui a remplacé la célèbre Bastide, vient de se faire rattraper par la patrouille.

En effet, le gérant du restaurant n'a pas convaincu les autorités qui avaient été sollicitées par le voisinage se plaignant du tapage diurne comme nocturne.

Les forces de l'ordre avaient ainsi constaté "un dépassement de 2,5bB et des émergences spectrales non-conformes à 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz" dans un appartement voisin de The Riviera.

La préfecture du Rhône a donc sévi en prononçant une fermeture administrative de 15 jours, qui débutait le 8 août.

Gaspard le 14/08/2025 à 10:40

De nos jours, l’irrespect et le manque de professionnalisme sévissent dans tous les secteurs. C’est très bien que la préfecture agisse au niveau des commerces. Il faudrait que la police en fasse autant auprès des particuliers qu’ils sévissent depuis leur domicile ou dans les espaces publics. Ils ne se déplacent jamais ! On se demande pourquoi on paye des impôts et à quoi servent les lois.

Chaquart le 14/08/2025 à 10:13

On ne prete qu aux puissants et riches , le voisinage de ce restau ne peut souffrir d aucune gêne, la moindre incartade est sanctionnée violemment. Ce n est pas le cas a Lyon dans des quartiers moins huppés ou la faune de nuit sévit autour de débit de boissons voir des épiceries de nuit bien achalandées en alcool.

Rac lure le 14/08/2025 à 09:00
argument bidon,si vous êtes le propriétaire du restaurant , vous devriez avoir honte d’intervenir sur lyonmag!!!!

et oui le 14/08/2025 à 08:53
le jour où vous serez em…..der comme je le suis par les voisins et leur musique vous ne direz pas la même chose !

Avion de chasse le 14/08/2025 à 08:36
Mais c'est exactement ce qu'elle vient de faire.
Elle punit des racailles qui pourrissent la vie des gens.

Justice de m... le 14/08/2025 à 08:13

Et pourquoi la justice ne fait rien contre les racailles qui pourrissent la vie des gens ?

Fort avec les faibles et faible avec les forts...

