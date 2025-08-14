Près de Lyon : le restaurant fait trop de bruit pour le voisinage, la préfecture ferme The Riviera

Et, à deux pas, le vacarme de The Riviera. L'établissement, qui a remplacé la célèbre Bastide, vient de se faire rattraper par la patrouille.

En effet, le gérant du restaurant n'a pas convaincu les autorités qui avaient été sollicitées par le voisinage se plaignant du tapage diurne comme nocturne.

Les forces de l'ordre avaient ainsi constaté "un dépassement de 2,5bB et des émergences spectrales non-conformes à 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz" dans un appartement voisin de The Riviera.

La préfecture du Rhône a donc sévi en prononçant une fermeture administrative de 15 jours, qui débutait le 8 août.