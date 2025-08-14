Près de Lyon : le restaurant fait trop de bruit pour le voisinage, la préfecture ferme The Riviera

Et, à deux pas, le vacarme de The Riviera. L'établissement, qui a remplacé la célèbre Bastide, vient de se faire rattraper par la patrouille.
En effet, le gérant du restaurant n'a pas convaincu les autorités qui avaient été sollicitées par le voisinage se plaignant du tapage diurne comme nocturne.
Les forces de l'ordre avaient ainsi constaté "un dépassement de 2,5bB et des émergences spectrales non-conformes à 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz" dans un appartement voisin de The Riviera.
La préfecture du Rhône a donc sévi en prononçant une fermeture administrative de 15 jours, qui débutait le 8 août.
De nos jours, l’irrespect et le manque de professionnalisme sévissent dans tous les secteurs. C’est très bien que la préfecture agisse au niveau des commerces. Il faudrait que la police en fasse autant auprès des particuliers qu’ils sévissent depuis leur domicile ou dans les espaces publics. Ils ne se déplacent jamais ! On se demande pourquoi on paye des impôts et à quoi servent les lois.Signaler Répondre
On ne prete qu aux puissants et riches , le voisinage de ce restau ne peut souffrir d aucune gêne, la moindre incartade est sanctionnée violemment. Ce n est pas le cas a Lyon dans des quartiers moins huppés ou la faune de nuit sévit autour de débit de boissons voir des épiceries de nuit bien achalandées en alcool.Signaler Répondre
argument bidon,si vous êtes le propriétaire du restaurant , vous devriez avoir honte d’intervenir sur lyonmag!!!!Signaler Répondre
le jour où vous serez em…..der comme je le suis par les voisins et leur musique vous ne direz pas la même chose !Signaler Répondre
Mais c'est exactement ce qu'elle vient de faire.Signaler Répondre
Elle punit des racailles qui pourrissent la vie des gens.
Et pourquoi la justice ne fait rien contre les racailles qui pourrissent la vie des gens ?Signaler Répondre
Fort avec les faibles et faible avec les forts...