Faits Divers

Près de Lyon : une explosion fait plusieurs blessés et tue deux enfants à Trévoux

Une violente explosion s’est produite ce lundi en fin d'après-midi à Trévoux, dans l'Ain, à la frontière avec le Rhône.

Selon les premiers éléments, l'explosion s'est produite au rez-de-chaussée d’un immeuble situé rue Valentin-Smith dans le quartier de Beluizon.

Un premier bilan fait état de quatre blessés, qui ont été médicalisés sur place, mais aussi de deux morts. Les petites victimes sont des enfants de 3 et 5 ans.

Cinquante sapeurs-pompiers et 36 engins ont été déployés sur place.

Les recherches se poursuivent, tandis que l'origine de l'explosion n'a pas été précisée, elle serait liée au gaz selon les premiers éléments.

Le centre opérationnel départemental a été activé par la préfète de l'Ain. Les personnes évacuées sont accueillies dans un centre d'accueil des impliqués au gymnase Sapaly chemin d'Arras.

Les autorités demandent à la population d’éviter le secteur. L'explosion a été si forte qu'elle a été entendue à des kilomètres à la ronde, et que les vitres d'un lycée voisin ont volé en éclats.

"Je suis avec attention l’évolution de la situation à Trévoux dans l’Ain, et j’adresse mes condoléances sincères aux familles des jeunes victimes. Je pense également aux blessés. J’apporte tout mon soutien aux secours et forces de sécurité déployés sur place", a réagi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Explosion

trevoux

Soyons concient le 15/12/2025 à 20:02

La chance que nous avons tous les jours d’être en vie

paix a leur ame le 15/12/2025 à 19:25

paix a leur âme triste nouvelle

