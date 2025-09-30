Faits Divers

Explosion dans un restaurant à Lyon : trois blessés, le périmètre de sécurité levé

Une violente explosion est survenue ce mardi 30 septembre en fin de matinée dans le restaurant Casabea, situé rue de la Monnaie, au cœur du 2e arrondissement de Lyon.

Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, rapporte la préfecture du Rhône. Les victimes ont été transportées à l'hôpital.

L’explosion se serait produite dans la cuisine de l’établissement vers 10h30 heures. Deux victimes, en urgence absolue, présentaient des brûlures au visage et aux bras.

Les secours ont mobilisé d’importants moyens : une quarantaine de pompiers, 18 engins, des policiers, le Samu et des équipes de GRDF se sont déployés sur place. Les service de l'État précisent qu'"un périmètre de sécurité a été mis en place pour des vérifications." La structure du bâtiment a été vérifiée mais aucune évacuation n'a été ordonnée.

A 13h, les pompiers n'étaient plus sur place mais la police scientifique poursuivait les premières constatations pour déterminer l'origine de l'explosion. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un incident lié au gaz.

L’ampleur des dégâts à l’intérieur du restaurant reste à déterminer.

Joel G. le 30/09/2025 à 13:07

C'est les russes ! Après les drones, les bombes, c'est classique. C'est la guerre, Macron l'a dit et re-dit. C'est les russes.

Cyrano le 30/09/2025 à 13:07
LFI 69 a écrit le 30/09/2025 à 12h17

Ce ne doit pas être un resto à tacos sinon on aurait des dizaines de commentaires complotistes de la fachosphère.

Ce n'est pas la fachosphère comme tu l'appelles mais bien toi, le gaucho, qui lance la polémique. On est dans un fait grave, 3 personnes blessées dont 2 grièvement et tu lances ta polémique. On voit qui sont les plus intelligents ou les plus c.ns.

Pfuiiii le 30/09/2025 à 12:57
LFI 69 a écrit le 30/09/2025 à 12h17

Ce ne doit pas être un resto à tacos sinon on aurait des dizaines de commentaires complotistes de la fachosphère.

Pas besoin que ce soit un resto à tacos pour avoir droit à vos commentaires débiles, en revanche !

Captain le 30/09/2025 à 12:37

Bon rétablissement aux victimes !

LFI 69 le 30/09/2025 à 12:17

Ce ne doit pas être un resto à tacos sinon on aurait des dizaines de commentaires complotistes de la fachosphère.

