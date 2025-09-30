Explosion dans un restaurant à Lyon : trois blessés, le périmètre de sécurité levé

Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, rapporte la préfecture du Rhône. Les victimes ont été transportées à l'hôpital.
L’explosion se serait produite dans la cuisine de l’établissement vers 10h30 heures. Deux victimes, en urgence absolue, présentaient des brûlures au visage et aux bras.
Les secours ont mobilisé d’importants moyens : une quarantaine de pompiers, 18 engins, des policiers, le Samu et des équipes de GRDF se sont déployés sur place. Les service de l'État précisent qu'"un périmètre de sécurité a été mis en place pour des vérifications." La structure du bâtiment a été vérifiée mais aucune évacuation n'a été ordonnée.
A 13h, les pompiers n'étaient plus sur place mais la police scientifique poursuivait les premières constatations pour déterminer l'origine de l'explosion. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un incident lié au gaz.
L’ampleur des dégâts à l’intérieur du restaurant reste à déterminer.
Le périmètre de sécurité levé après l'explosion survenue ce mardi matin au sein du restaurant Casabea dans le centre-ville de #Lyon, la police est sur place pour les premières constations 👇 pic.twitter.com/zbQUbbpDIi— Lyon Mag (@lyonmag) September 30, 2025
C'est les russes ! Après les drones, les bombes, c'est classique. C'est la guerre, Macron l'a dit et re-dit. C'est les russes.Signaler Répondre
Ce n'est pas la fachosphère comme tu l'appelles mais bien toi, le gaucho, qui lance la polémique. On est dans un fait grave, 3 personnes blessées dont 2 grièvement et tu lances ta polémique. On voit qui sont les plus intelligents ou les plus c.ns.Signaler Répondre
Pas besoin que ce soit un resto à tacos pour avoir droit à vos commentaires débiles, en revanche !Signaler Répondre
Bon rétablissement aux victimes !Signaler Répondre
Ce ne doit pas être un resto à tacos sinon on aurait des dizaines de commentaires complotistes de la fachosphère.Signaler Répondre