Explosion dans un restaurant à Lyon : trois blessés, le périmètre de sécurité levé

Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, rapporte la préfecture du Rhône. Les victimes ont été transportées à l'hôpital.

L’explosion se serait produite dans la cuisine de l’établissement vers 10h30 heures. Deux victimes, en urgence absolue, présentaient des brûlures au visage et aux bras.

Les secours ont mobilisé d’importants moyens : une quarantaine de pompiers, 18 engins, des policiers, le Samu et des équipes de GRDF se sont déployés sur place. Les service de l'État précisent qu'"un périmètre de sécurité a été mis en place pour des vérifications." La structure du bâtiment a été vérifiée mais aucune évacuation n'a été ordonnée.

A 13h, les pompiers n'étaient plus sur place mais la police scientifique poursuivait les premières constatations pour déterminer l'origine de l'explosion. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un incident lié au gaz.

L’ampleur des dégâts à l’intérieur du restaurant reste à déterminer.