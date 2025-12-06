Fête des Lumières à Lyon : ces œuvres à absolument voir

Il y avait du monde ce vendredi soir dans les rues de Lyon à l’occasion de la première soirée de la Fête des Lumières. Comme chaque année, les coups de cœur sont au rendez-vous tout comme les déceptions. La rédaction de LyonMag a fait son choix concernant les illuminations à absolument aller voir à l’occasion de cette édition 2025.
L’Éveil des Lumières
C’est l’œuvre évènement cette année. Les drones s’invitent au parc de la Tête d’Or pour un spectacle de 8 minutes racontant l’histoire de la lumière. On a particulièrement aimé découvrir dans le ciel au-dessus du lac la basilique de Fourvière, les traditionnels lumignons ou encore l’emblème de la ville. Seul bémol : le monde. Autant vous dire qu’il faudra vous armer de patience pour accéder à cette illumination qui pourrait également être annulée ce week-end en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Le lundi, c’est raviolis !
Certains ont adoré, d’autres un peu moins… Pourtant la place des Terreaux est un lieu incontournable de la Fête des Lumières. La gastronomie est ici à l’honneur avec une mention spéciale pour nos Mères Lyonnaises. Une œuvre à prendre avec humour parfaite pour les plus petits comme les plus grands. On sourit et on danse. C’est le plus important non ?
Les Malles Persanes
Un conte pas comme les autres est à aller écouter sur les quais de Saône derrière la cathédrale Saint-Jean. Un bateau accoste avec plusieurs malles à son bord. Que contiennent-elles ? Des secrets mais également des oiseaux et autres créatures colorées. C’est beau tout simplement !
L’île des Jacobins !
On embarque pour la place des Jacobins qui accueille cette année l’opération des Lumignons du cœur. Le lieu se transforme en océan avec 3000 lumignons allumés pour voguer à travers l’eau et son phare qui devient une île à contempler le temps de quelques minutes.
Lumina
C’est un incontournable également de la Fête des Lumières avec parfois pas mal d’attente pour y accéder. La façade de la cathédrale Saint-Jean se métamorphose une nouvelle cette année pour offrir aux visiteurs un spectacle mettant en lumière l’intérieur et la profondeur de la nef. C’est sombre mais c’est envoûtant.
