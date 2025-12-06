“Une équipe joueuse, qui possède un gros volume de jeu” : le LOU se prépare pour affronter Newcastle en Challenge Cup

À l’heure d’aborder son entrée en lice en Challenge Cup, le LOU Rugby veut profiter de la réception des Newcastle Redbulls pour raviver une mauvaise dynamique de quatre défaites sur ses cinq derniers matchs.

Face aux Anglais de Newcastle, Emmanuel Maignien s’attend à un duel ouvert. En conférence de presse, l’entraîneur de la mêlée décrit Newcastle comme “une équipe joueuse, qui possède un gros volume de jeu”. Une formation qui reste pourtant la pire équipe au classement du championnat anglais, dernière avec zéros points amassés, bien que légèrement meilleure en coupe d’Angleterre avec deux victoires et deux défaites au compteur. L’équipe avait été rachetée cet été par le groupe Red Bull, et entame une nouvelle ère, peu victorieuse pour le moment.

Le staff du LOU a d'ailleurs décidé “d’adapter le groupe au profil de l’équipe adverse”, insiste Maignien.

Cette rencontre sert aussi d’opportunité pour relancer plusieurs joueurs en retour de blessure tout en intégrant des éléments plus jeunes autour de cadres expérimentés : “Reprendre du temps de jeu pour certains et mettre la jeunesse avec des joueurs premium du centre de formation du club”, résume-t-il.

Privé de certains internationaux laissés au repos, Lyon devra trouver le bon équilibre, avec un objectif clair : réussir son entrée en lice en coupe d’Europe.

Un groupe remobilisé de l’intérieur

Pour Paddy Jackson, cette affiche européenne sonne presque comme un nouveau départ. L’ouvreur irlandais, qui n’a plus foulé la pelouse depuis la défaite contre Toulon, partage son impatience : “J’ai hâte de rejouer”, dit-il, satisfait d’une série de “beaux entraînements” effectués cette semaine aux côtés de ses coéquipiers.

La courte défaite subie à Bayonne (22-20) a laissé des traces, mais le vestiaire a réagi : “Ce ne sont pas les coachs, mais les leaders du vestiaire qui ont remobilisé l’équipe”, révèle Paddy Jackson. À ses yeux, cette réception de Newcastle représente une vraie possibilité pour tout le groupe : “Une occasion pour que tout le monde puisse prendre de la confiance”.

De plus, l’Irlandais de 33 ans connaît bien l’adversaire du week-end : “J’ai déjà joué contre eux avec London Irish. Newcastle, c’est une équipe qui joue fort, avec de grosses individualités”. Un avertissement clair pour un LOU qui veut faire du Challenge Cup un tremplin vers la suite de sa saison.

Malgré l’absence de retransmission télé en France qui est “dommage pour le public”, pour Maignien, le LOU veut s’appuyer sur la ferveur de Gerland pour lancer son hiver.

Reste désormais à confirmer sur le terrain face à Newcastle et à briller en Coupe d’Europe à l’image des footballeurs de l'OL cette saison, premiers d’Europa League.