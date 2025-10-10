Lyon : la préfecture s’associe au LOU Rugby pour promouvoir le recrutement de policiers adjoints

La préfecture du Rhône et la Direction interdépartementale de la police nationale s’associent au LOU Rugby. Les trois acteurs vont lancer une opération inédite de sensibilisation au recrutement de policiers adjoints, à l’occasion du match de Top 14 entre Lyon et Perpignan, ce samedi au Matmut Stadium de Gerland.

L’objectif : mobiliser les jeunes autour des valeurs communes entre le sport et la police – le courage, la solidarité, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe.

Sur le parvis du stade, un stand d’information et de recrutement sera installé pour présenter les carrières de la police nationale. Les spectateurs pourront échanger avec une policière adjointe, rencontrer des motards CRS, et même s’essayer au tir laser.

Peu avant le coup d’envoi du match, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Antoine Guérin, effectuera un coup d’envoi fictif, accompagné d’une policière également joueuse de rugby, pour symboliser ce partenariat inédit entre la police et le monde sportif.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la campagne de recrutement lancée il y a près d’un an par la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes et la direction zonale de la police nationale, qui a déjà permis à plus de 340 jeunes de s’engager dans la voie du métier de policier adjoint.