Le LOU chassé sur ses terres par La Rochelle

Au Matmut Stadium de Gerland, sous une pluie persistante ce samedi, le Stade Rochelais a dominé largement le LOU, s’imposant 36-19 avec un score de mi-temps de 28-19.

Les Rouge et Noir avaient pourtant ouvert le score rapidement, mais La Rochelle a fini par prendre le dessus avec cinq essais et une pénalité inscrits.

Les Lyonnais ont trop souvent manqué de précision, laissant les Maritimes contrôler le jeu et frôler le bonus offensif en fin de rencontre.

Incapables de marquer en seconde période, les joueurs du LOU voient La Rochelle revenir sur Paris et Toulouse au classement. Jiuta Wainiqolo et Thomas Moukoro ont inscrit trois essais, dont deux transformés par Léo Berdeu. La rencontre a également été impactée par les absences des deuxièmes lignes Killian Géraci et Félix Lambey, qui n’ont pas arrangé les affaires du LOU.

En conférence de presse d’avant-match, Karim Ghezal parlait de “réussir ses entames de match”, ce que le LOU a bien su faire avant de déchanter et d’encaisser les offensives rochelaises.

Dixièmes de Top 14 après ce match d’ouverture de la 8ème journée, les Lyonnais peuvent encore perdre jusqu’à deux places.

𝗗𝗘́𝗙𝗔𝗜𝗧𝗘. Les Lyonnais s'inclinent au Matmut Stadium face au Stade Rochelais (19-36)#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/MEkBfRsDXv — LOU Rugby (@LeLOURugby) October 25, 2025

Prochain rendez-vous samedi prochain, à 14h30 du côté de Toulon pour le LOU Rugby.