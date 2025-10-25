Lou en direct

Le LOU chassé sur ses terres par La Rochelle

Le LOU a subi sa première défaite de la saison à domicile, dépassé par un Stade Rochelais plus précis et percutant (36-19).

Au Matmut Stadium de Gerland, sous une pluie persistante ce samedi, le Stade Rochelais a dominé largement le LOU, s’imposant 36-19 avec un score de mi-temps de 28-19. 

Les Rouge et Noir avaient pourtant ouvert le score rapidement, mais La Rochelle a fini par prendre le dessus avec cinq essais et une pénalité inscrits.

Les Lyonnais ont trop souvent manqué de précision, laissant les Maritimes contrôler le jeu et frôler le bonus offensif en fin de rencontre.

Incapables de marquer en seconde période, les joueurs du LOU voient La Rochelle revenir sur Paris et Toulouse au classement. Jiuta Wainiqolo et Thomas Moukoro ont inscrit trois essais, dont deux transformés par Léo Berdeu. La rencontre a également été impactée par les absences des deuxièmes lignes Killian Géraci et Félix Lambey, qui n’ont pas arrangé les affaires du LOU.

En conférence de presse d’avant-match, Karim Ghezal parlait de “réussir ses entames de match”, ce que le LOU a bien su faire avant de déchanter et d’encaisser les offensives rochelaises.

Dixièmes de Top 14 après ce match d’ouverture de la 8ème journée, les Lyonnais peuvent encore perdre jusqu’à deux places.

Prochain rendez-vous samedi prochain, à 14h30 du côté de Toulon pour le LOU Rugby.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Free Lyon le 25/10/2025 à 21:07

Deuxième masse salariale du TOP 14 !!!! pour ces tocards comment Mr GINON a t il pu accepter cela ????

Signaler
avatar
et allez donc le 25/10/2025 à 20:01

La cabane est encore tombé sur le chien !

Signaler
avatar
yams 123 le 25/10/2025 à 19:46

très plaisante cette équipe le boléro de ravel comme jamais interpréter. pour être sérieux il manque tout, la volonté, la fierté, et surtout un jeu près du ridicule. heureusement que le coach gère la touche ? vous donnez pas envie de vous regarder tellement vous êtes mauvais.

Signaler
avatar
Free Lyon le 25/10/2025 à 18:27

Qui les entraines en touche ? Club et Equipe de loosers

Signaler
avatar
pie69 le 25/10/2025 à 18:23

Très triste pour le LOU le ventre mou du championnat maintenant et peut-être même la PROD2 l’année prochaine…
Triste !!!

Signaler
avatar
Fandulou le 25/10/2025 à 11:17

Pas le droit à l’erreur !!!

Signaler
avatar
Allez le LOU le 25/10/2025 à 08:59

Un beau match en perspective.

Signaler
avatar
RO le 25/10/2025 à 07:38

Cette saison, toutes les équipes que le Lou reçoit à domicile ont droit à 40 points.C'est à l'extérieur que ça ne va pas

Signaler

