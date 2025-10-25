Le LOU chassé sur ses terres par La Rochelle

Au Matmut Stadium de Gerland, sous une pluie persistante ce samedi, le Stade Rochelais a dominé largement le LOU, s’imposant 36-19 avec un score de mi-temps de 28-19.
Les Rouge et Noir avaient pourtant ouvert le score rapidement, mais La Rochelle a fini par prendre le dessus avec cinq essais et une pénalité inscrits.
Les Lyonnais ont trop souvent manqué de précision, laissant les Maritimes contrôler le jeu et frôler le bonus offensif en fin de rencontre.
Incapables de marquer en seconde période, les joueurs du LOU voient La Rochelle revenir sur Paris et Toulouse au classement. Jiuta Wainiqolo et Thomas Moukoro ont inscrit trois essais, dont deux transformés par Léo Berdeu. La rencontre a également été impactée par les absences des deuxièmes lignes Killian Géraci et Félix Lambey, qui n’ont pas arrangé les affaires du LOU.
En conférence de presse d’avant-match, Karim Ghezal parlait de “réussir ses entames de match”, ce que le LOU a bien su faire avant de déchanter et d’encaisser les offensives rochelaises.
Dixièmes de Top 14 après ce match d’ouverture de la 8ème journée, les Lyonnais peuvent encore perdre jusqu’à deux places.
𝗗𝗘́𝗙𝗔𝗜𝗧𝗘. Les Lyonnais s'inclinent au Matmut Stadium face au Stade Rochelais (19-36)#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/MEkBfRsDXv— LOU Rugby (@LeLOURugby) October 25, 2025
Prochain rendez-vous samedi prochain, à 14h30 du côté de Toulon pour le LOU Rugby.
Deuxième masse salariale du TOP 14 !!!! pour ces tocards comment Mr GINON a t il pu accepter cela ????Signaler Répondre
La cabane est encore tombé sur le chien !Signaler Répondre
très plaisante cette équipe le boléro de ravel comme jamais interpréter. pour être sérieux il manque tout, la volonté, la fierté, et surtout un jeu près du ridicule. heureusement que le coach gère la touche ? vous donnez pas envie de vous regarder tellement vous êtes mauvais.Signaler Répondre
Qui les entraines en touche ? Club et Equipe de loosersSignaler Répondre
Très triste pour le LOU le ventre mou du championnat maintenant et peut-être même la PROD2 l’année prochaine…Signaler Répondre
Triste !!!
Pas le droit à l’erreur !!!Signaler Répondre
Un beau match en perspective.Signaler Répondre
Cette saison, toutes les équipes que le Lou reçoit à domicile ont droit à 40 points.C'est à l'extérieur que ça ne va pasSignaler Répondre