Fabien Gengenbacher quitte son poste de directeur sportif au LOU Rugby
Fabien Gengenbacher quitte le LOU Rugby.

Arrivé à l’été 2023 comme entraineur principal en provenance de Grenoble, Fabien Gengenbacher était devenu directeur sportif du club en décembre 2024. Depuis la nomination de Karim Ghezal sur le banc du LOU, l’ancien Grenoblois s’était éloigné de l’équipe professionnelle en devenant directeur sportif.

Selon l’Equipe, un accord a été trouvé entre le club et Fabien Gengenbacher qui quitte donc le LOU Rugby en cette mi-novembre. Son départ était programmé pour la fin décembre, indique le quotidien sportif.

1 commentaire
espérons le 17/11/2025 à 16:00

Le changement amènera espérons le du positif ? bien que ce ne soit pas lui qui joue sur le terrain !

