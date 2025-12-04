Politique

Un nouveau préfet pour l’Ain : l'ancien collaborateur de Bruno Retailleau, Louis-Xavier Thirode, nommé

Un nouveau préfet pour l’Ain : l'ancien collaborateur de Bruno Retailleau, Louis-Xavier Thirode, nommé
Un nouveau préfet pour l’Ain : l'ancien collaborateur de Bruno Retailleau, Louis-Xavier Thirode, nommé - DR

L’Ain accueille un nouveau préfet en la personne de Louis-Xavier Thirode, qui succède à Chantal Mauchet.

La préfecture de l’Ain change de visage avec l’arrivée de Louis-Xavier Thirode, nommé par décret présidentiel ce mardi. Son parcours s’est construit entre administrations locales, services ministériels et missions à l’étranger,

Après une première partie de carrière dans les préfectures de Haute-Savoie et du Lot, il a ensuite été mobilisé en Algérie comme conseiller chargé des dossiers diplomatiques bilatéraux. Ses fonctions l’ont également mené au ministère de l’Intérieur aux côtés de Bruno Retailleau dont il était le directeur adjoint de cabinet, puis à celui des Armées.

Ces dernières années, il s’est vu confier la coordination de la défense et de la sécurité pour la zone Nord, puis la gestion des questions opérationnelles et migratoires au cabinet du ministre de l’Intérieur. Il est âgé de 46 ans.

Dans l’Ain, Louis-Xavier Thirode succède à Chantal Mauchet, désormais préfète de l’Hérault, première femme à le devenir dans ce département.

Tags :

Louis-Xavier Thirode

ain

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.