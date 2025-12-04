La préfecture de l’Ain change de visage avec l’arrivée de Louis-Xavier Thirode, nommé par décret présidentiel ce mardi. Son parcours s’est construit entre administrations locales, services ministériels et missions à l’étranger,

Après une première partie de carrière dans les préfectures de Haute-Savoie et du Lot, il a ensuite été mobilisé en Algérie comme conseiller chargé des dossiers diplomatiques bilatéraux. Ses fonctions l’ont également mené au ministère de l’Intérieur aux côtés de Bruno Retailleau dont il était le directeur adjoint de cabinet, puis à celui des Armées.

Ces dernières années, il s’est vu confier la coordination de la défense et de la sécurité pour la zone Nord, puis la gestion des questions opérationnelles et migratoires au cabinet du ministre de l’Intérieur. Il est âgé de 46 ans.

Dans l’Ain, Louis-Xavier Thirode succède à Chantal Mauchet, désormais préfète de l’Hérault, première femme à le devenir dans ce département.