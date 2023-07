Rave party près de Lyon : une soixantaine de personnes secourues ce week-end

Bien que l’évènement soit illégal, 25 gendarmes, 30 sapeurs-pompiers et une dizaine de secouristes se sont rendus sur place pour pouvoir agir au plus rapidement en cas de problème étant donné que l’Ain est passé en vigilance orange canicule en cette fin de week-end. Leur présence s’est révélée essentielle pour assurer la sécurité des quelque 6000 personnes qui ont participé à l’évènement. Cette sécurité a par ailleurs été plus qu’utile puisque rien que ce dimanche, ce sont 18 personnes qui ont été prises en charge dans un poste médical situé à proximité de la rave party. Si 800 personnes ont quitté les lieux, ces derniers sont toujours occupés par 5000 participants selon la préfecture de l'Ain.

Sur l’ensemble du week-end, le nombre de personnes ayant nécessité une intervention des secours se porte à 60 dont quatre d’entre d’elles ont été transférées vers un centre hospitalier.

Parmi les dangers majeurs, la préfète de l’Ain a rappelé le risque de départ de feu en cette période de fortes chaleurs. Par ailleurs, elle "condamne une nouvelle fois l’organisation de cette rave party en méconnaissance totale des règles élémentaires de sécurités sanitaire et incendie, sur un site qui n’est absolument pas propice à l’organisation d’un tel évènement".

Une plainte a également été déposée dès samedi pour occupation illégale puisqu’une partie des prairies sur lesquelles ont eu lieu la rave party sont communales et que le site est classé Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Par conséquent, il a été demandé aux organisateurs de procéder à la remise en état du lieu.