Relaxés après leur action à Arkema, les militants d’Extinction rebellion voient le parquet faire appel 

Le 2 mars, plusieurs centaines de militants écologistes de Youth for Climate et Extinction Rebellion ont envahi le site d’Arkema à Pierre-Bénite, dénonçant la pollution aux polluants éternels (Pfas). Ils avaient déployé une banderole avec une tête de mort et causé des dégradations. Le 18 juin, huit militants, âgés de 23 à 43 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon, niant les dégradations et invoquant la nécessité d’alerter sur les Pfas.

Lors de leur comparution, les quatre femmes et quatre hommes affirmaient que leur but était uniquement de sensibiliser le public. Leurs avocats ont plaidé l'état de nécessité et la liberté d'expression, arguant que l'urgence environnementale justifiait leur action. S'ils avaient réussi à persuader le tribunal, le procureur avait de son côté requis entre 3 et 6 mois de prison avec sursis pour « participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations ». Le tribunal avait finalement retenu la « violences volontaires sans ITT », écartant ainsi l'accusation de violences contre un policier en civil, qui ne s'était pas identifié comme tel. Si les militants ont finalement été relaxés le 5 juillet, le parquet va faire appel de cette décision, rapporte rue89Lyon.