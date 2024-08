PFAS : le tribunal judiciaire de Lyon ordonne une expertise indépendante chez Arkema et Daikin

C’est une première victoire pour la Métropole de Lyon, dans son combat qu’elle mène face à l’activité des entreprises de chimie Arkema et Daikin, et leur rejet de polluants éternels (PFAS) classés comme substances cancérigènes. Dans un communiqué, la collectivité écologiste a révélé que le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné vendredi dernier qu’une expertise soit réalisée "par un collège d’experts indépendants, au contradictoire des deux industriels".

Cette décision de l’instance judiciaire fait suite à l’audience qui s’est tenue le 28 mai dernier devant le tribunal judiciaire de Lyon, où la Métropole avait engagé un recours afin d’engager une expertise spécifique sur la pollution de l’eau à proximité des usines. Pour Bruno Bernard, cette décision est "historique" et représente "une première étape dans l’application du principe pollueur-payeur".

Une satisfaction partagée par Anne Grosperrin, présidente de la Régie Eau Publique du Grand Lyon : "Nous accueillons cette décision avec une grande satisfaction et une détermination renouvelée à poursuivre l’ensemble des actions nécessaires pour protéger la santé des habitants et la qualité de l'eau, un bien commun vital pour tous. Il est plus que temps d’obtenir plus de transparence et de faire la lumière sur le rôle des industriels dans cette pollution massive."