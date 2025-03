Bruno Bernard : "Beaucoup de gens viennent me remercier de ce que nous faisons pour l'agglomération"

En ce début de semaine, la Métropole de Lyon a voté un budget 2025 soumis à des coupes importantes. "La collectivité était bien gérée avant qu'on arrive et elle est toujours bien gérée", se défend Bruno Bernard.

"Quand le gouvernement fait les poches des collectivités locales, il est irréaliste de penser qu'il n'y aurait aucune conséquence pour les services publics à la Métropole de Lyon", rappelle le président écologiste de la collectivité, qui estime avoir tenu "un discours de vérité face aux syndicats" qui ont manifesté lundi.

L'année 2025 est compliquée pour les Verts à cause du pic de travaux qui agacent les habitants. "Je partage leur avis : il y a trop de travaux et je suis impatient que ça se termine. (...) Il faut être un peu patient, ces travaux sont pour le bien commun des habitants et des entreprises", poursuit Bruno Bernard, qui tempère les avis négatifs sur les réseaux sociaux : "Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et me remercier de ce que nous faisons pour l'agglomération".

Bruno Bernard réagit également à la possible candidature de Jean-Michel Aulas : "S'il a vraiment une ambition, il faut qu'il travaille ses dossiers, savoir qui a telle compétence et peut-être un jour faire des propositions".

00:00 Gestion des finances de la Métropole de Lyon

02:23 Mouvement social à la Métropole

06:51 CFE

07:43 Décroissance

08:25 Bouclier social

10:34 Politiques préservées

12:17 Trop de travaux

13:29 Jean-Michel Aulas